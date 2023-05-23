Люка Эрнандес приступил к тренировкам в общей группе «Баварии» после травмы «крестов». Он не играл с ноября

Люка Эрнандес восстановился от травмы.

Защитник «Баварии» приступил к тренировкам в общей группе. «Рад вернуться к групповым тренировкам после травмы!» – написал футболист.

не играл с ноября прошлого года. У него был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена после матча с Австралией на чемпионате мира-2022.

Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.

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