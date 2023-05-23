Люка Эрнандес приступил к тренировкам в общей группе «Баварии» после травмы «крестов». Он не играл с ноября

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Люка Эрнандес Футбол

Люка Эрнандес восстановился от травмы.

Защитник «Баварии» приступил к тренировкам в общей группе. «Рад вернуться к групповым тренировкам после травмы!» – написал футболист. 

Эрнандес не играл с ноября прошлого года. У него был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена после матча с Австралией на чемпионате мира-2022. 

Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь

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1 комментарий

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Бодратустра
Не везёт Люке с травмами, пожелаю ему пиковый отрезок карьеры пройти без них. Игрок с уникальными олдскульными умениями по игре один в один, очень сложно его обыграть.
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