Люка Эрнандес приступил к тренировкам в общей группе «Баварии» после травмы «крестов». Он не играл с ноября
Люка Эрнандес восстановился от травмы.
Защитник «Баварии» приступил к тренировкам в общей группе. «Рад вернуться к групповым тренировкам после травмы!» – написал футболист.
Эрнандес не играл с ноября прошлого года. У него был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена после матча с Австралией на чемпионате мира-2022.
Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
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