«ПСЖ» интересны Лапорт и Люка Эрнандес. Клуб ищет левоногого центрального защитника
«ПСЖ» летом хочет приобрести левоногого центрального защитника.
По данным L’Equipe, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш хочет, чтобы команда продолжала играть по схеме 3-5-2.
Внимание клуба привлекли Эмерик Лапорт из «Манчестер Сити» и Люка Эрнандес из «Баварии».
Отмечается также, что покинуть «ПСЖ» может Эль-Шадай Битшиабу, заинтересовавший «Боруссию» Дортмунд и «Айнтрахт».
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Если двух последних вычеркнуть, то да, ещё один ЦЗ не помешал бы им. Лапорт скорее