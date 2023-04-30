«ПСЖ» интересны Лапорт и Люка Эрнандес. Клуб ищет левоногого центрального защитника

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Манчестер Сити лига 1 Франция возможные трансферы Эмерик Лапорт Луиш Кампуш Люка Эрнандес Эль-Шадай Битшиабу Футбол

«ПСЖ» летом хочет приобрести левоногого центрального защитника.

По данным L’Equipe, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш хочет, чтобы команда продолжала играть по схеме 3-5-2.

Внимание клуба привлекли Эмерик Лапорт из «Манчестер Сити» и Люка Эрнандес из «Баварии».

Отмечается также, что покинуть «ПСЖ» может Эль-Шадай Битшиабу, заинтересовавший «Боруссию» Дортмунд и «Айнтрахт».

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16 комментариев

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Hella black
ПСЖ как сбитый лётчик ! Вы только гляньте на уровень их игры,на интенсивность,клуб уровня чемпионата Беларуси.
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Вова Гаврилов
Думаю сейчас в ПСЖ можно идти, только за деньгами, так как особо спортивных успехов на международной арене нету
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Danik S
для ПСЖ - 30 млн это просто фантики за Э. Лапорта.
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cektor
Псж ищет нового тренера ??
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Kuryanin
Двуногого искать не пробовали?
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Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
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Black Phoenix
Снова шейхи переиграли в FM, и решили купить пачку игроков в реале, когда они выстрелили в футсиме. Ничего нового. Расходимся.
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Tun
Прямо сейчас ищет, у них там опять дыра
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Mr.Bean
Маркиньос, Шкриньяр, Рамос, Кимпембе.
Если двух последних вычеркнуть, то да, ещё один ЦЗ не помешал бы им. Лапорт скорее
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Elkorazon01
Люка не пойдет на понижение
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Helge
усиливаются, чтобы всё-таки взять кубок Франции!
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Ja BRITER
Ответ Вова Гаврилов
Думаю сейчас в ПСЖ можно идти, только за деньгами, так как особо спортивных успехов на международной арене нету
или из середняков чемпионата Франции, чисто чтобы Лигу 1 и кучку других ненужных кубков набрать
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balo1990
Ответ Hella black
ПСЖ как сбитый лётчик ! Вы только гляньте на уровень их игры,на интенсивность,клуб уровня чемпионата Беларуси.
Или России
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