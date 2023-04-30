«ПСЖ» интересны Лапорт и Люка Эрнандес. Клуб ищет левоногого центрального защитника

«ПСЖ» летом хочет приобрести левоногого центрального защитника.

По данным L’Equipe, советник парижан по спортивным вопросам хочет, чтобы команда продолжала играть по схеме 3-5-2.

Внимание клуба привлекли из « » и из «Баварии».

Отмечается также, что покинуть « » может Эль-Шадай Битшиабу, заинтересовавший «Боруссию» Дортмунд и «Айнтрахт».

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