«ПСЖ» интересуется защитником «Милана» Томори. Лапорт, Эрнандес и Ндика также в списке интересов клуба
«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Милана» Фикайо Томори.
Французский клуб рассматривает опции усиления оборонительной линии в своем составе.
Ожидается, что защитник «Интера» Милан Шкриньяр пополнит состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно, однако парижане намерены приобрести еще футболиста на эту позиции.
Фикайо Томори входит в шорт-лист «ПСЖ» как один из возможных вариантов укрепления защиты.
Также французы интересуются Эмериком Лапортом из «Манчестер Сити», Люкой Эрнандесом из «Баварии» и Эваном Ндика из «Айнтрахта».
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