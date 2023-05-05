«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Милана» Фикайо Томори.

Французский клуб рассматривает опции усиления оборонительной линии в своем составе.

Ожидается, что защитник «Интера» пополнит состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно, однако парижане намерены приобрести еще футболиста на эту позиции.

входит в шорт-лист « » как один из возможных вариантов укрепления защиты.

Также французы интересуются из « », из «Баварии» и из « ».

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