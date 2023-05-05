«ПСЖ» интересуется защитником «Милана» Томори. Лапорт, Эрнандес и Ндика также в списке интересов клуба

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт ПСЖ Милан Манчестер Сити лига 1 Франция возможные трансферы Эмерик Лапорт Милан Шкриньяр Люка Эрнандес Фикайо Томори Эван Ндика Футбол

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Милана» Фикайо Томори.

Французский клуб рассматривает опции усиления оборонительной линии в своем составе.

Ожидается, что защитник «Интера» Милан Шкриньяр пополнит состав «ПСЖ» в летнее трансферное окно, однако парижане намерены приобрести еще футболиста на эту позиции.

Фикайо Томори входит в шорт-лист «ПСЖ» как один из возможных вариантов укрепления защиты.

Также французы интересуются Эмериком Лапортом из «Манчестер Сити», Люкой Эрнандесом из «Баварии» и Эваном Ндика из «Айнтрахта».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Луизао фром мексика
Лучше взять ещё 3 нападающих, а потом удивляться очередному вылету в 1/8 лч
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ che kaif
Эрнандес пол года лечится месяц играет да и с зп развел баварию на 20 млн . Утка точно
Я тебе открою секрет, у ПСЖ полсостава играют как Эрнандес:)) От Веррати до Неймара:))
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ Луизао фром мексика
Лучше взять ещё 3 нападающих, а потом удивляться очередному вылету в 1/8 лч
У ПСЖ 1 нап и то зеленый это Экитике.не считая Мбаппе
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ ya_za_ac_milan
Интересно, что трансфермаркет сильно занижает цены на футболистов Милана. Если к примеру мешки вроде Челси, ПСЖ, Мансити захотят кого нибудь купить из стартового состава, то они найдут только 2 игрока дешевле 50 млн евро. Это Жиру и Салемакерс. Остальные игроки будут стоить нереально больших денег. Меньян- с ним понятно, это скорей всего самый дорогой вратарь в Мире, защита Тео Эрнандес-Калулу-Томори-Калабрия. Очень дорогие игроки. Калабрия свою силу уже показал, да он кэп Милана. Полузащита- Беннасер, Томори. Обоими интересовался Реал Мадрид, а они то знают толк в полузащите. Нападение Леао-Браим Диас-Салемакерс-Жиру. Учитывая как сильно заиграл Салемакерс не далёк тот день, что он сильно станет дороже. На данный момент он сильнее смотрится половины состава Милана. В общем 545 млн которые даёт трансфермаркет далеки от истины. Примерно на 200 млн состав выйдет подороже.
Наверно потому что Тулуза выкинет Милан из еврокубков а Сити. ПСЖ будут минимум в 1.8 лч как и до этого лет 10+
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Вот за Томори теперь зависть грызёт,такой топчик оказался.Можно было его оставить а в аренду допустим Чалобу сбагрить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis242424
Соорудят очередной Квартет (басня Крылова). Напомню: а вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ya_za_ac_milan
а вообще Милан не особо ослабеет, если например продаст Томори за 70-80 млн. Да Томори хороший игрок, но отнюдь не делающий разницу в Милане. У Милана все защитники очень серьезные Кьер, Томори, Тшау. Можно без него обойтись. Если хорошие деньги предложат то почему бы и нет. 80 млн к примеру- это 2 сильных игрока стартового состава к примеру закроем позицию нападающего, закроем позицию правого вингера или центрального полузащитника. Наполи после продажи Кулибали нереально круто поработал на трансферном рынке. Купил не хуже защитника+ кучу хороших атакующих игроков.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ya_za_ac_milan
Ответ che kaif
Наверно потому что Тулуза выкинет Милан из еврокубков а Сити. ПСЖ будут минимум в 1.8 лч как и до этого лет 10+
Че за Тулуза ты о чем вообще?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ya_za_ac_milan
Ответ Марина Быстрова
Милан никого не купит,эти деньги пойдут на покрытие убытков клуба. А даже если и дадут, то кукольдини купит очередного правого защитника или очередное дно из Бельгии. Ассенизатор
В этом году Милан вышел на самоокупаемость. Но доходы след года напрямую будут зависеть от участия в ЛЧ. Выйдем в ЛЧ получим прирост доходов, не выйдем- опять откатимся на 2-3 года назад. Я думаю Мальдини стоит уволить, если он провалит ещё одно трансферное окно. Из того кого он купил- Адли, Де Кетеларе, Тшау, Вранкс, Ориги заиграл только Тшау. Особенно боязно за Браим Диаса и Леао. Мальдини их может потерять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина Быстрова
Ответ ya_za_ac_milan
а вообще Милан не особо ослабеет, если например продаст Томори за 70-80 млн. Да Томори хороший игрок, но отнюдь не делающий разницу в Милане. У Милана все защитники очень серьезные Кьер, Томори, Тшау. Можно без него обойтись. Если хорошие деньги предложат то почему бы и нет. 80 млн к примеру- это 2 сильных игрока стартового состава к примеру закроем позицию нападающего, закроем позицию правого вингера или центрального полузащитника. Наполи после продажи Кулибали нереально круто поработал на трансферном рынке. Купил не хуже защитника+ кучу хороших атакующих игроков.
Милан никого не купит,эти деньги пойдут на покрытие убытков клуба. А даже если и дадут, то кукольдини купит очередного правого защитника или очередное дно из Бельгии. Ассенизатор
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ya_za_ac_milan
Ответ The Best
Вот за Томори теперь зависть грызёт,такой топчик оказался.Можно было его оставить а в аренду допустим Чалобу сбагрить
Между Челси и Миланом грядет просто обмен века. Как бы это странно и непривычно сейчас прозвучало- у Милана намного круче игроки. Так что обменный курс будет 2 игрока Челси на одного игрока Милана.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ya_za_ac_milan
Ответ Robi Baggio 95
Пока парижане не усилят полузащиту, у них нет шансов выиграть ЛЧ. Имея, такие финансовые возможности, клуб не покупает голодных на побед игроков. Нужно отпустить Месси и Неймара. Нужно подписать бесплатных Канте и Рабьо, а также двух форвардов. Доннарумма Хакими Шкриньяр Маркиньос Мендеш Канте Верратти Рабьо Бернарду Силва Мбаппе Осимхен
Про Рабьо улыбнуло. )) Его мамаша выбивает жирные контракты для своего сынка, он года 2-3 контракта валяет дурака и только под конец, когда приходит время себя показывать, чтобы после ухода своб агентом был спрос- он начинает играть. Из 3-4 летнего контракта он играет максимум год. Ему на футбол плевать, он с мамашей бизнес делает.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ rigobersong
Я тебе открою секрет, у ПСЖ полсостава играют как Эрнандес:)) От Веррати до Неймара:))
Неймар да остальные только в этом году после чм выбыли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
Ответ che kaif
Эрнандес пол года лечится месяц играет да и с зп развел баварию на 20 млн . Утка точно
Это правда. Эрнандес как один из вариантов рассматривается.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Robi Baggio 95
Пока парижане не усилят полузащиту, у них нет шансов выиграть ЛЧ. Имея, такие финансовые возможности, клуб не покупает голодных на побед игроков. Нужно отпустить Месси и Неймара. Нужно подписать бесплатных Канте и Рабьо, а также двух форвардов.

Доннарумма
Хакими
Шкриньяр
Маркиньос
Мендеш
Канте
Верратти
Рабьо
Бернарду Силва
Мбаппе
Осимхен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eskerro
100
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
В целом, неплохие игроки. Будет классно если кого-нибудь подпишут. Есть также информация, что ПСЖ продлил контракт со своим капитаном Маркиньосом (до 2027), а также на стадии завершения находятся переговоры о продлении контракта на год с Серхио Рамосом.

Allez Les Rouge et Bleu !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Эрнандес пол года лечится месяц играет да и с зп развел баварию на 20 млн . Утка точно
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий