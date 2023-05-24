Ларин процитировал Ремарка, говоря об освобождении из-под стражи: «Если отбросить мысли о справедливости, то все остальное можно воспринимать как приключение»

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Николай Ларин процитировал Ремарка, говоря об освобождении из-под стражи.

Ранее бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве. Позже воспитанники «Чертаново» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину – более 20 млн рублей. Сегодня Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из‑под стражи.

«В одном из произведений Ремарка «Ночь в Лиссабоне» есть такая фраза: «Если отбросить мысли о справедливости, то все остальное можно воспринимать как приключение».

Я воспринимаю то, что со мной произошло, как очередное приключение в моей жизни, отношусь к этому философски. А сейчас я очень рад, что стою на Новослободской улице», – ответил Ларин на вопрос о моральном и физическом состоянии. 

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13 комментариев

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Ебздрогыч
В этом произведении есть один интересный фрагмент, пугающе актуальный и сейчас.

"Передовые газет были ужасны – лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остается, как быть завоеванным Германией. Обе газеты, что я купил, были когда-то уважаемыми изданиями с хорошей репутацией. Теперь изменилось не только содержание. Изменился и стиль. Он стал совершенно невозможным.
Я принялся наблюдать за человеком, сидящим рядом со мной. Он ел, пил и с удовольствием поглощал содержание газет. Многие в пивной тоже читали газеты, и никто не проявлял ни малейших признаков отвращения. Это была их ежедневная духовная пища, привычная, как пиво.
... Они вовсе не были перекроены все на один лад, как я представлял раньше. В купе входили, выходили и снова заходили люди. Чиновников было мало. Все больше простой люд – с обычными разговорами, которые я слышал и во Франции, и в Швейцарии, – о погоде, об урожае, о повседневных делах, о страхе перед войной.
Они все боялись ее, но в то время как в других странах знали, что войны хочет Германия, здесь говорили о том, что войну навязывают Германии другие. Как всегда перед катастрофой, все желали мира и говорили только об этом...

Он стоял перед толпой и орал о праве на завоевание всех немецких земель, о великой Германии, о мщении, о том, что мир на земле может быть сохранен только в том случае, если остальные страны выполнят требования Германии и что именно это и есть справедливость".
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44ndfwwgbr
Ответ Vitality99
Чувак нарушал закон и его тут хвалят,вы че?)
Он руководил наверное самой эффективной футбольной академией в России. За это и хвалят.
+11
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Николай Коровин
на зоне фраера а на воле мусора- сказал ларин на выходе из сизо
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Pavel Tyazhev
"В неприятных воспоминаниях есть одна хорошая сторона: они убеждают человека в том, что он теперь счастлив, даже если секунду назад он в это не верил. Счастье – такое относительное понятие! Кто это постиг, редко чувствует себя совершенно несчастным." (с) Ночь в Лиссабоне.
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