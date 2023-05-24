Ларин процитировал Ремарка, говоря об освобождении из-под стражи: «Если отбросить мысли о справедливости, то все остальное можно воспринимать как приключение»

Николай Ларин процитировал Ремарка, говоря об освобождении из-под стражи.

Ранее бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве. Позже воспитанники «Чертаново» погасили финансовые требования Москомспорта к – более 20 млн рублей. Сегодня Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из‑под стражи.

«В одном из произведений Ремарка «Ночь в Лиссабоне» есть такая фраза: «Если отбросить мысли о справедливости, то все остальное можно воспринимать как приключение».

Я воспринимаю то, что со мной произошло, как очередное приключение в моей жизни, отношусь к этому философски. А сейчас я очень рад, что стою на Новослободской улице», – ответил Ларин на вопрос о моральном и физическом состоянии.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте