Зарема о Газизове: «Он перевел около 90 млн рублей в свою пользу, но при этом на свободе, а Ларин сидит в тюрьме»

резко высказалась об экс-гендиректоре «Спартака» .

Сегодня суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу « ».

«Российскому футболу катастрофически не хватает футбольных менеджеров и функционеров. Миф об успешности как менеджера Газизова рухнул в первое же трансферное окно. Привозы Урунова, Кокорина, придуманные им условия контракта. И эти бесконечные иски ставят под вопрос не только наличие у него совести, но и адекватности в первую очередь.

В свою пользу он перевел около 90 миллионов рублей, но при этом на свободе и продолжает клепать новые иски, а воспитал для футбола десяток талантливых ребят, но он сидит в тюрьме. Поэтому можно еще 100 лет рассказывать, что надо развивать детско-юношеский футбол. Кто будет заниматься этим? Такие же Газизовы?» – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся на должность генерального директора «Уфы», которую занимал с 2012 года до ухода в московский клуб.

Напомним, бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве. Позже воспитанники « » погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину – более 20 млн рублей.