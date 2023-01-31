Зарема о Газизове: «Он перевел около 90 млн рублей в свою пользу, но при этом на свободе, а Ларин сидит в тюрьме»

Теги Спартак премьер-лига Россия Чертаново Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Николай Ларин Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова резко высказалась об экс-гендиректоре «Спартака» Шамиле Газизове.

Сегодня суд взыскал с Газизова 92 млн рублей в пользу «Спартака».

«Российскому футболу катастрофически не хватает футбольных менеджеров и функционеров. Миф об успешности как менеджера Газизова рухнул в первое же трансферное окно. Привозы Урунова, Кокорина, придуманные им условия контракта. И эти бесконечные иски ставят под вопрос не только наличие у него совести, но и адекватности в первую очередь.

В свою пользу он перевел около 90 миллионов рублей, но при этом на свободе и продолжает клепать новые иски, а Николай Ларин воспитал для футбола десяток талантливых ребят, но он сидит в тюрьме. Поэтому можно еще 100 лет рассказывать, что надо развивать детско-юношеский футбол. Кто будет заниматься этим? Такие же Газизовы?» – сказала жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся на должность генерального директора «Уфы», которую занимал с 2012 года до ухода в московский клуб.

Напомним, бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве. Позже воспитанники «Чертаново» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину – более 20 млн рублей.

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24 комментария

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nugoboss
А где есть справедливости у нас вообще?
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Lanc
Федун тоже почему-то на свободе..
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AaA
Интересно, кто стоит за этим ГАЗизовым? Думаю, кто-то из ГАЗпрома.
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TheSportNik
Уметь надо развести лохов на 90 млн и украсть копейки у государства, одного в тюрьму, а другой еще получит наверно 400 млн. по суду.
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Pok_Toholo
А ты Заремка почему не в бopgeле?
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Злодей Спб
Лукойл в своё время "перевел" под себя 100500 народной нефти, а до сих пор не повторил судьбу ЮКОСа. И все на свободе. Как так?
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korobokchekhova
Опять всё в одну кучу. Ошибки Федуна и успехи Чертаново вообще никак не соотносятся. Тёплое и мягкое как всегда перепутаны в этой голове.
И по расписке Федуна будет другой суд. Так что пусть рано не радуется выпускница мва или онлифанс, чего она там закончила, не помню точно.
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Pok_Toholo
Ответ Егор Годин
А тут и не поспорить даже! Очень адекватно
Она и пишет то что понравится обывателям
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MightyFoma
Ответ окечуква
Как всегда сплошной популизм у этой истеричной кликуши. Если Газизов вор, то где заявление от неё, где доказательства, суд? Как обычно языком почесать решила, обычный базарный трёп.
Ну как бы есть решение суда о возврате Газизовым 90 лямов Спартаку. Это ему сильно повезло, что был только гражданский иск - они часто идут в паре с уголовкой (мошенничество). так бы еще лет 6-8 красавчику впаяли.
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Владимир Молявин
Зарема права!!!
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Amalfitano
Ответ s1nt4x
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.
А есть еще 3-й вариант. Не воровать!
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окечуква
Как всегда сплошной популизм у этой истеричной кликуши. Если Газизов вор, то где заявление от неё, где доказательства, суд? Как обычно языком почесать решила, обычный базарный трёп.
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banchik1
Ответ Егор Годин
А тут и не поспорить даже! Очень адекватно
В чем адекватность? Если считаешь, что он не должен быть на свободе - подавай заявления в правоохранительные органы, предоставляй доказательства, что он совершал уголовные деяния. Ровно так, как было с Лариным. Но нет, кроме пустых демагогичных слов ничего нет. И в чем тут адекватность этой дамочки?
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Ковид 07.10.52
Так у нас принято...кто работает и за страну радеет , того в тюрьму, а кто ворует и лижет по Шевчуку, того двигать во власть...Человеком, на которого собран компромат очень легко управлять, на этом строится шпионская сеть, по такому же принципу и страной управляет разведчик...
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Stewee
Но при этом школа Ларина давала результат, а Газизов разве что только Урунова в гуччи одел.
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s1nt4x
В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю.
+6
-2
+4
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Константин Кв
Ответ Phantom1289
Не понимаю по поводу Ларина. Он закон нарушил? Нарушил. Почему он не должен нести наказание? Да, я понимаю, что у нас полно коррупции везде и мало кого сажают. Особенно чинушей наших. Но как это может отменять то, что Ларин нарушил закон? Вообще чтоль тогда не сажать никого?
Ларин тратил деньги на школу не по закону, потому что хотел сделать что-то хорошее, а по закону можно сделать только какашку. А когда он сделал что-то хорошее, то это увидели мерзавцы и захотели отобрать. Жил бы он по закон — одной унылой какашкой в стране было бы больше.
+14
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Алексей Ненахов
Ответ Phantom1289
Не понимаю по поводу Ларина. Он закон нарушил? Нарушил. Почему он не должен нести наказание? Да, я понимаю, что у нас полно коррупции везде и мало кого сажают. Особенно чинушей наших. Но как это может отменять то, что Ларин нарушил закон? Вообще чтоль тогда не сажать никого?
Потому что он нарушил закон ради своих ребят из академии , а кто-то годами набивает свои карманы и живет припеваючи вот где несправедливость
+8
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Amalfitano
Ну так подайте на него в суд, чего вы молчите? Или это слова ради хайпа? Вот башкир громко об этом сказал и подал в суд. Его позиция ясна и его слова не расходятся с делом. А вы ...
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инок
Зарема как всегда права. Но кто тот персонаж кто взял Газизова на работу?
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Recreated
Какой хитрый башкир!
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Дмитрий Кулаков
Не, ну вме правильно. У нас в России больше добыть, продать, чем воспитать или произвести
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Phantom1289
Не понимаю по поводу Ларина. Он закон нарушил? Нарушил. Почему он не должен нести наказание? Да, я понимаю, что у нас полно коррупции везде и мало кого сажают. Особенно чинушей наших. Но как это может отменять то, что Ларин нарушил закон? Вообще чтоль тогда не сажать никого?
+14
-12
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Егор Годин
А тут и не поспорить даже! Очень адекватно
+22
-6
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