Сергей Пиняев: «Моя цель не изменилась – хочу показать себя на европейской арене, в лучших клубах»

поделился целями на будущее.

В четверг 18-летний хавбек сыграл в товарищеском матче сборной России с Таджикистаном (0:0), став самым молодым дебютантом сборной в истории.

– Что дальше? Молодому футболисту как будто нечего хотеть. ЛЧ нет, ЧМ отобрали.

– Моя цель не изменилась. Я хочу показать себя на европейской арене, в лучших клубах. Хочется показать себя на уровне ЛЧ. Выходить под этот гимн, а не смотреть ее с попкорном на диване.

– Кому-то после дебюта за сборную хочешь сказать отдельное спасибо?

– Семье, близким людям, кто поддерживал меня, ну и, конечно, Николаю Юрьевичу Ларину. Может, ему удастся увидеть это интервью – или сейчас, или когда он покинет то местоположение, где он находится сейчас.

Он больше всех сделал для меня в моей футбольной карьере. Оберегал – в том числе от СМИ. И от других людей. Направлял в нужное русло. Во-многом благодаря ему я сейчас тут. Очень хочется поддержать его в нынешней ситуации, – сказал футболист .