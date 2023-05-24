«Российский суд – самый справедливый суд в мире». Колосков об освобождении Ларина

Вячеслав Колосков прокомментировал освобождение Николая Ларина из-под стражи.

Ранее бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве. Позже воспитанники «Чертаново» погасили финансовые требования Москомспорта к – более 20 млн рублей. Сегодня Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из‑под стражи.

«Я не юрист, не прокурор. И даже не адвокат. Поэтому не могу как-то оценить это решение и рассуждать на тему справедливости.

Поэтому в данном вопросе буду исходить из следующего: российский суд – самый справедливый суд в мире. Больше мне добавить нечего», – сказал почетный президент РФС.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте