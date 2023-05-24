«Российский суд – самый справедливый суд в мире». Колосков об освобождении Ларина

Теги премьер-лига Россия Вячеслав Колосков Николай Ларин Футбол

Вячеслав Колосков прокомментировал освобождение Николая Ларина из-под стражи.

Ранее бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве. Позже воспитанники «Чертаново» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину – более 20 млн рублей. Сегодня Московский городской суд принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из‑под стражи.

«Я не юрист, не прокурор. И даже не адвокат. Поэтому не могу как-то оценить это решение и рассуждать на тему справедливости.

Поэтому в данном вопросе буду исходить из следующего: российский суд – самый справедливый суд в мире. Больше мне добавить нечего», – сказал почетный президент РФС. 

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8 комментариев

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JENNINGS
Перспективная ветка :)
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mitos
Колосков присаживайтесь! Иначе придеться вас вывести из зала суда!) Сколько можно!
+4
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Sobachkin
Зависимый... если б Ларин что-то ляпнул про... сел бы ещё на десяток
+1
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Владимир Молявин
Новость, действительно, хорошая. Удачи Ларину!!!
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ottomann
Ой тут на этой ветке можно отдуши набрасать на вентилятор)))
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тут конечно с Вячеславом Ивановичем можно поспорить, но с учётом моего суда, поддерживаю...)
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Evgeny Valyaev
Глобально Ларин и не должен был сидеть, не должно было быть суда, не нужно было человеку карьеру гробить и жизнь. Там нет ущерба. нет состава преступления. Есть просто грубая схема - даже некоррупционная. После разбирательств должно было произойти одно - реформирование системы отчислений по игрокам футбольных академий. Ларин показал, что она топорна, что нужна гибкость.
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Павел Пеньков
Человек времён ссср, он понимает в какие времена какие ответы на вопросы правильные
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