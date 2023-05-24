Канчельскис о российских игроках: «Желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ. Баринов пополнил ряды сказочников»

Андрей Канчельскис раскритиковал Дмитрия Баринова за продление контракта с «Локомотивом».

« по силам было заиграть в Турции, надо было цепляться за этот шанс. Сейчас ему уже 26, плюс три года контракта. Не думаю, что в 30 лет он кого-то заинтересует из европейских клубов. С учетом санкций, реальная возможность уйти была только этим летом – в статусе свободного агента.

А получилась классическая история: все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в . Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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