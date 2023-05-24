Канчельскис о российских игроках: «Желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ. Баринов пополнил ряды сказочников»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Турция Андрей Канчельскис Дмитрий Баринов Футбол

Андрей Канчельскис раскритиковал Дмитрия Баринова за продление контракта с «Локомотивом».

«Баринову по силам было заиграть в Турции, надо было цепляться за этот шанс. Сейчас ему уже 26, плюс три года контракта. Не думаю, что в 30 лет он кого-то заинтересует из европейских клубов. С учетом санкций, реальная возможность уйти была только этим летом – в статусе свободного агента.

А получилась классическая история: все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ. Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Grabenovsky
ну тут нельзя не согласиться
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Оказывается и у него бывает просветление...
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Valyaev
"все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ"

Деньги это важный аспект, что тут скрывать. Но глобально в Европе контракты уже зачастую и выше. Головин мало получает в Монако? Миранчук в Италии? По меркам РПЛ и получают, даже выше.

До 24 февраля уехать было бы проще из РПЛ и с российским паспортом. После - сложнее. Решение Баринова просто являются актуальным на сегодняшний день, исходя из международной обстановки.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Чушь полная. В Бешикташ нужно было бежать сверкая пятками что-ли? Турки показали свое отношение. Если бы он им действительно был нужен, то таких смешных предложений они не делали бы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Valentin Grabenovsky
ну тут нельзя не согласиться
Можно не согласиться и даже нужно не соглашаться.
Во-первых, он полную фигню ляпнул про "свободного агента этим летом" - у Баринова ещё год контракта оставался, просто вопросом продления озаботились заранее.
Во-вторых, при чём тут "30 лет"? Типа, Локомотив наложил вето на продажу игроков на контракте? Да нет, просто явно не за 1,5 миллиона евро, которые предлагал Бешикташ. Продление контракта - как раз для того, чтобы в случае варианта продажи не попасть в ловушку "остался год контракта", как с Миранчуком.
В-третьих, "хороший контракт" Баринова не лучше предыдущего, зарплата осталась той же.
В-четвёртых, исходя из чего надо "зацепляться за шанс играть в Турции"? Ладно бы ещё речь шла об Испании, Франции или хотя бы Бельгии/Голландии. Но турецкий чемпионат - на 12 месте в рейтинге УЕФА, это не так чтобы прям мечта, к которой надо стремиться любой ценой.
В-пятых, Баринов первую часть сезона провёл слабо, кроме нескольких матчей, а во второй он стал похож на себя прежнего - он прибавил при новом тренере, так что дело тут и не в контракте.
В-шестых, если говорить о Турции - Оздоев туда уехал в 30 лет, Кузяев собирается туда, ему сейчас тоже 30.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FilinMD
Ответ Evgeny Valyaev
"все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ" Деньги это важный аспект, что тут скрывать. Но глобально в Европе контракты уже зачастую и выше. Головин мало получает в Монако? Миранчук в Италии? По меркам РПЛ и получают, даже выше. До 24 февраля уехать было бы проще из РПЛ и с российским паспортом. После - сложнее. Решение Баринова просто являются актуальным на сегодняшний день, исходя из международной обстановки.
Все так и есть. Большинство критиков выбрали бы такой же путь. Своя страна, хорошие деньги (а век спортсмена короток) - уезжать захотят немногие
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Князь то ненастоящий! Канчельскиса подменили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goleodor
У нас точно страна советов. За всех решаем кому куда ехать, кому, что делать. Только сами в большинстве случаев ничего не делаем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Ответ Dmitry Orlov
Можно не согласиться и даже нужно не соглашаться. Во-первых, он полную фигню ляпнул про "свободного агента этим летом" - у Баринова ещё год контракта оставался, просто вопросом продления озаботились заранее. Во-вторых, при чём тут "30 лет"? Типа, Локомотив наложил вето на продажу игроков на контракте? Да нет, просто явно не за 1,5 миллиона евро, которые предлагал Бешикташ. Продление контракта - как раз для того, чтобы в случае варианта продажи не попасть в ловушку "остался год контракта", как с Миранчуком. В-третьих, "хороший контракт" Баринова не лучше предыдущего, зарплата осталась той же. В-четвёртых, исходя из чего надо "зацепляться за шанс играть в Турции"? Ладно бы ещё речь шла об Испании, Франции или хотя бы Бельгии/Голландии. Но турецкий чемпионат - на 12 месте в рейтинге УЕФА, это не так чтобы прям мечта, к которой надо стремиться любой ценой. В-пятых, Баринов первую часть сезона провёл слабо, кроме нескольких матчей, а во второй он стал похож на себя прежнего - он прибавил при новом тренере, так что дело тут и не в контракте. В-шестых, если говорить о Турции - Оздоев туда уехал в 30 лет, Кузяев собирается туда, ему сейчас тоже 30.
Полностью согласен с вашим комментарием.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Васильев
Ответ Evgeny Valyaev
"все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ" Деньги это важный аспект, что тут скрывать. Но глобально в Европе контракты уже зачастую и выше. Головин мало получает в Монако? Миранчук в Италии? По меркам РПЛ и получают, даже выше. До 24 февраля уехать было бы проще из РПЛ и с российским паспортом. После - сложнее. Решение Баринова просто являются актуальным на сегодняшний день, исходя из международной обстановки.
Оздоев уехал и после 24 февраля. Главное - желание
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фахитос
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Evgeny Valyaev
"все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ" Деньги это важный аспект, что тут скрывать. Но глобально в Европе контракты уже зачастую и выше. Головин мало получает в Монако? Миранчук в Италии? По меркам РПЛ и получают, даже выше. До 24 февраля уехать было бы проще из РПЛ и с российским паспортом. После - сложнее. Решение Баринова просто являются актуальным на сегодняшний день, исходя из международной обстановки.
Головин и Миранчук зарабатывают а не получают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
m2x4yr248y
Ответ Evgeny Valyaev
"все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ" Деньги это важный аспект, что тут скрывать. Но глобально в Европе контракты уже зачастую и выше. Головин мало получает в Монако? Миранчук в Италии? По меркам РПЛ и получают, даже выше. До 24 февраля уехать было бы проще из РПЛ и с российским паспортом. После - сложнее. Решение Баринова просто являются актуальным на сегодняшний день, исходя из международной обстановки.
Да ещё и не понятно, нужен ли ты кому нибудь после Турции
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий