Канчельскис о российских игроках: «Желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ. Баринов пополнил ряды сказочников»
Андрей Канчельскис раскритиковал Дмитрия Баринова за продление контракта с «Локомотивом».
«Баринову по силам было заиграть в Турции, надо было цепляться за этот шанс. Сейчас ему уже 26, плюс три года контракта. Не думаю, что в 30 лет он кого-то заинтересует из европейских клубов. С учетом санкций, реальная возможность уйти была только этим летом – в статусе свободного агента.
А получилась классическая история: все желание уехать в сильный чемпионат заканчивается хорошим контрактом в РПЛ. Баринов пополнил ряды сказочников, которые рассказывали о желании играть в Европе», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
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Деньги это важный аспект, что тут скрывать. Но глобально в Европе контракты уже зачастую и выше. Головин мало получает в Монако? Миранчук в Италии? По меркам РПЛ и получают, даже выше.
До 24 февраля уехать было бы проще из РПЛ и с российским паспортом. После - сложнее. Решение Баринова просто являются актуальным на сегодняшний день, исходя из международной обстановки.
Во-первых, он полную фигню ляпнул про "свободного агента этим летом" - у Баринова ещё год контракта оставался, просто вопросом продления озаботились заранее.
Во-вторых, при чём тут "30 лет"? Типа, Локомотив наложил вето на продажу игроков на контракте? Да нет, просто явно не за 1,5 миллиона евро, которые предлагал Бешикташ. Продление контракта - как раз для того, чтобы в случае варианта продажи не попасть в ловушку "остался год контракта", как с Миранчуком.
В-третьих, "хороший контракт" Баринова не лучше предыдущего, зарплата осталась той же.
В-четвёртых, исходя из чего надо "зацепляться за шанс играть в Турции"? Ладно бы ещё речь шла об Испании, Франции или хотя бы Бельгии/Голландии. Но турецкий чемпионат - на 12 месте в рейтинге УЕФА, это не так чтобы прям мечта, к которой надо стремиться любой ценой.
В-пятых, Баринов первую часть сезона провёл слабо, кроме нескольких матчей, а во второй он стал похож на себя прежнего - он прибавил при новом тренере, так что дело тут и не в контракте.
В-шестых, если говорить о Турции - Оздоев туда уехал в 30 лет, Кузяев собирается туда, ему сейчас тоже 30.