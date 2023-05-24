Баринов и «Локомотив» продлили контракт до 2026 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Ульянов Дмитрий Баринов Футбол

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дмитрием Бариновым.

Полузащитник «Локомотива» подписал соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. Предыдущий контракт действовал до конца сезона-2023/24.

«Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней.

Отметим, что зимой у Дмитрия было предложение от турецкого «Бешикташа». Мы этого не скрываем.

Но Дима, как настоящий профессионал и капитан, остался в «Локомотиве» в непростой для клуба момент», – сказал спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.

Баринов – воспитанник «Локомотива». За первую команду он выступает с 2015 года. За это время хавбек выиграл 5 трофеев, в том числе чемпионат России. Его подробная статистика – здесь.

Фото: fclm.ru

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12 комментариев

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Ебздрогыч
Дмитрий не устанет повторять - еще три года за Локо будет играть!
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kanikita
Отлично!
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Гамарджоба Генацвале
Хорошая новость!
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Mechel**
Как будто у профессионального капитана были другие более денежные варианты, хе.
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Зелёный гопник
Будет закрывать Клаудиньо до 26 года, всё отлично!
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Jason Kidd
Капитан-посредственность как показатель упадка "Локомотива". Жаль, но лучше никого и нет.
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Dmitry Orlov
Ответ Tigo_Volchara93
Валенсия, Бешикташ 🤣🤣 Были же те, кто верил в это
Бешикташ, как и Локомотив уже всё сказали. Было дело так:
Бешикташ Локомотиву:
- Продадите Баринова за 1,5 миллиона?
Локомотив:
- Нет, эта сумма нас не устраивает
Бешикташ:
- Понятно, спасибо.

И кроме этого предложений не было, остальное додумали журналисты. С чего бы Локомотиву продавать игрока основы настолько дёшево - решительно непонятно.
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Roman
Ответ Tigo_Volchara93
Валенсия, Бешикташ 🤣🤣 Были же те, кто верил в это
А что верить, если сами турки подтверждали факт переговоров? Просто они предлагали такую сумму, которая не устроила Локо
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