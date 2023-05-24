Баринов и «Локомотив» продлили контракт до 2026 года
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дмитрием Бариновым.
Полузащитник «Локомотива» подписал соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. Предыдущий контракт действовал до конца сезона-2023/24.
«Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней.
Отметим, что зимой у Дмитрия было предложение от турецкого «Бешикташа». Мы этого не скрываем.
Но Дима, как настоящий профессионал и капитан, остался в «Локомотиве» в непростой для клуба момент», – сказал спортивный директор клуба Дмитрий Ульянов.
Баринов – воспитанник «Локомотива». За первую команду он выступает с 2015 года. За это время хавбек выиграл 5 трофеев, в том числе чемпионат России. Его подробная статистика – здесь.
Фото: fclm.ru
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Бешикташ Локомотиву:
- Продадите Баринова за 1,5 миллиона?
Локомотив:
- Нет, эта сумма нас не устраивает
Бешикташ:
- Понятно, спасибо.
И кроме этого предложений не было, остальное додумали журналисты. С чего бы Локомотиву продавать игрока основы настолько дёшево - решительно непонятно.