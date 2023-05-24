Баринов и «Локомотив» продлили контракт до 2026 года

«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дмитрием Бариновым.

Полузащитник « » подписал соглашение, рассчитанное до лета 2026 года. Предыдущий контракт действовал до конца сезона-2023/24.

«Переговоры прошли в рабочем режиме. Заинтересованность в пролонгации договора была двусторонней.

Отметим, что зимой у Дмитрия было предложение от турецкого «Бешикташа». Мы этого не скрываем.

Но Дима, как настоящий профессионал и капитан, остался в «Локомотиве» в непростой для клуба момент», – сказал спортивный директор клуба .

Баринов – воспитанник «Локомотива». За первую команду он выступает с 2015 года. За это время хавбек выиграл 5 трофеев, в том числе чемпионат России. Его подробная статистика – здесь.

Фото: fclm.ru

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