Мостовой о словах Баринова про Дзюбу: «Инопланетянин – это Месси, а в российском футболе такого нет. Кое-кого назвал бы из старого поколения»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Лионель Месси Александр Мостовой Дмитрий Баринов Футбол

Александр Мостовой не согласился с Дмитрием Бариновым насчет Артема Дзюбы.

Полузащитник «Локомотива» назвал форварда своей команды инопланетянином после его дубля «Химкам» (5:1) в 25-м туре Мир РПЛ.

– Инопланетянин – это Месси, а в российском футболе такого нет.

– Может, кто-то из вашего поколения?

– А мы уже не играем лет 15. Если отмотать время, то я бы кое-кого назвал из старого поколения.

– Кого?

– Давайте создадим интригу, – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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37 комментариев

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10ztv
это я про себя, - добавил мостовой
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Костя Киреев
Например был такой игрок - Александр Мостовой. Великолепно играл в Испании. Умнейший был игрок. Сейчас таких нет, а я его лично знал. Каждый день наслаждался его игрой. Вы говорите Аршавин. Да он и половины того, что делал Мостовой не показывал. И представляете, такой человек до сих пор не востребован как тренер. Все бумажек каких-то требуют от него, а таланту разве нужны бумажки? - именно так закончил интервью Александр Мостовой.
+46
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Сергей Поляков
"Себя, например",-скромно добавил Мостовой.Кто его еще слушает вообще?
+14
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Destro7451
Ответ Дмитрий Башлыков
Ну вот зачем к словам цепляться? Инопланетяне бывают разные. Иногда - маленькие человечки, зелёные и не очень, иногда - здоровенные, с длинными руками, которыми могут делать всякую хрень. И те и те имеют право быть.
это те, которые на автомойку и в днс зазывают?
+9
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Николай Арякин
Ответ Георгий Кузьминых
Заварный, Шалимов, Добровольский, Понедельник, Дасаев и куча по настоящему высококлассных футболистов
Может, всё-таки Заваров?
+3
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Волк16
что Баринов, что Дзюба, это просто получатели бабла!!! в нашем колхозе эти даже как бы футболисты))) а реально у нас футбол на дне!!!
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zhvladim
Ответ 10ztv
это я про себя, - добавил мостовой
И поправил корону
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Akmor
А вы говорите Мостовой не скромный?
Да он скромнее Мессии в 100 раз!
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Георгий Кузьминых
Заварный, Шалимов, Добровольский, Понедельник, Дасаев и куча по настоящему высококлассных футболистов
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TIMOXA1979 TIMOXIN
чё за интрига, конечно Мостовой!
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Дмитрий Башлыков
Ну вот зачем к словам цепляться? Инопланетяне бывают разные. Иногда - маленькие человечки, зелёные и не очень, иногда - здоровенные, с длинными руками, которыми могут делать всякую хрень. И те и те имеют право быть.
+4
-3
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Сергей Лепехин
Инопланетянин - Мостовой
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Милитриса Кирбитьевна
– Давайте создадим интригу, – сказал бывший полузащитник «Сельты», любуясь на себя в зеркало.
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NIK7478
Черенков.
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Fortunabetinsider
Всë о себе, да о себе.
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illustrate
Ответ Jovana Jovičić
Если Мостовой и инопланетянин, то прилетел с Венеры
Мужчины с марса, мостовой- с Венеры
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Quiet Dad
Ответ Георгий Кузьминых
Заварный, Шалимов, Добровольский, Понедельник, Дасаев и куча по настоящему высококлассных футболистов
Цимбаларь, Пятницкий, Есипов, Нидергаус, Веретенников, Корнаухов. Много кто выдавал круто.
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AminO2
Это про игроков "Сатурна", которые давно вылетели.
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