Мостовой о словах Баринова про Дзюбу: «Инопланетянин – это Месси, а в российском футболе такого нет. Кое-кого назвал бы из старого поколения»
Александр Мостовой не согласился с Дмитрием Бариновым насчет Артема Дзюбы.
Полузащитник «Локомотива» назвал форварда своей команды инопланетянином после его дубля «Химкам» (5:1) в 25-м туре Мир РПЛ.
– Инопланетянин – это Месси, а в российском футболе такого нет.
– Может, кто-то из вашего поколения?
– А мы уже не играем лет 15. Если отмотать время, то я бы кое-кого назвал из старого поколения.
– Кого?
– Давайте создадим интригу, – сказал бывший полузащитник «Сельты».
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Да он скромнее Мессии в 100 раз!