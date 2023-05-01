Мостовой о словах Баринова про Дзюбу: «Инопланетянин – это Месси, а в российском футболе такого нет. Кое-кого назвал бы из старого поколения»

Александр Мостовой не согласился с Дмитрием Бариновым насчет Артема Дзюбы.

Полузащитник « » назвал форварда своей команды инопланетянином после его дубля «Химкам» (5:1) в 25-м туре Мир .

– Инопланетянин – это , а в российском футболе такого нет.

– Может, кто-то из вашего поколения?

– А мы уже не играем лет 15. Если отмотать время, то я бы кое-кого назвал из старого поколения.

– Кого?

– Давайте создадим интригу, – сказал бывший полузащитник «Сельты».

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