«Локомотив» и Баринов согласовали контракт до 2026 года

Дмитрий Баринов продлит контракт с «Локомотивом».

Стороны согласовали новую сделку, сообщает « ». Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26.

Нынешний контракт полузащитника действует до 2024 года.

По данным «Евро-Футбола», зарплата игрока останется прежней – около 1,8 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Мир РПЛ Баринов провел 26 матчей, отличившись 2 голами и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.

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