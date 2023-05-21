«Локомотив» и Баринов согласовали контракт до 2026 года

Теги Локомотив премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Матч ТВ Футбол

Дмитрий Баринов продлит контракт с «Локомотивом».

Стороны согласовали новую сделку, сообщает «Матч ТВ». Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26.

Нынешний контракт полузащитника действует до 2024 года. 

По данным «Евро-Футбола», зарплата игрока останется прежней – около 1,8 миллиона евро в год. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Баринов провел 26 матчей, отличившись 2 голами и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь

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30 комментариев

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Михаил Стентор
Легенда Бешикташа и Валенсии
+71
-14
+57
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Пинающий Достоинства
Ну и норм, Бара наш, Черкизовской
+31
-8
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Dmitry Orlov
Ответ Stasinho7
Когда вижу, что играет Баринов, в голове само представляется, что это Тарасов. Я один такой?
Видимо, да.
+21
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+19
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Hubner
хорошая новость, Кэп с нами!
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Mixos Demid
Это правильно, когда воспитанники играют в родном клубе!
+10
-1
+9
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dimkaa1
Ответ box2box2
Дворовый костолом уровня ФНЛ, куда паровоз в скором времени и отправится
По курсу доллара есть предсказания?
+5
0
+5
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Dmitry Orlov
Нормально. Заблаговременно. Пока что он нужен в основе, но если возникнут варианты с продажей, то не будет ситуации с истекающим контрактом, когда надо или продавать за сколько дают, или по окончании отпускать бесплатно.

Баринова продляют, Дзюбу на 1+1 - нормально. Ещё можно продлить Камано, если Керк всё же не вернётся.
Надеюсь, Живоглядова, Смольникова и Куликова продлять не будут.
+6
-1
+5
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Чётко_как_чечётка
Ответ Mechel**
Как же стремление играть в Европе?))
А что с ним? Желание у Бары есть, но желание не мечта. Так бы не стал продлевать и попробовал бы уйти свободным агентом. Плюс некий клубный патриотизм у него присутствует. Он же не с другим клубом российским клубом подписал контракт. Будет играть за родной клуб в роли капитана, а контракт не позволит другим клубам рассчитывать на его покупку за гроши, как это пытались сделать турки.
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андрэ
попылил в Европе славно
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Андрей Андреев
Будет кому повторять
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alexsem69
Супер💪
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ta-tosha
Варианты с продажей даже в рамках РФ это огромная проблема. Дефицит бюджета по апрелю УЖЕ превысил годовой план на 17% - на новый сезон все бюджетные клубы получат дулю с маком. Даже если и напечатают фантиков, их есть куда тратить. Клубопад неминуем.
А уехать из РФ в Европу - проблема даже бесплатно в чемпионат Кипра, все агенты об этом говорят.
+2
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goleodor
Ну и нормально, а то многие из тех, кто уезжает пару- тройку лет полируют там лавку или скитаются по арендам, а потом возвращаются обратно в разобранном состоянии.
+1
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Виталий Яковлев
Потом будет рассказывать, что практически уехал в Европу
+4
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Mechel**
Как же стремление играть в Европе?))
+7
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SoLS
Отличная новость :)
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Valentin Kompaneytsev
На этом о Европе надо забыть.
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Dmitry Orlov
Ответ An Kr
Какая тупая шутка в нынешних условиях.
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Denny BETS
Ответ Mechel**
Как же стремление играть в Европе?))
Локо запросил за него слишком большую сумму.
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Teodrakis
Ответ Stasinho7
Когда вижу, что играет Баринов, в голове само представляется, что это Тарасов. Я один такой?
Тарасов деревянее и ограниченней. Баринов топ, просто его качества основаны на физике, которую в России традиционно не умеют восстановить после травмы. Его можно сравнить вон с Макаровым, Лесовым, Дзагоевым, Шатовым, и т. д. и т. п. У нас море талантов просто навсегда теряют себя после одной серьёзной травмы. Но если бы Баринов вообще не ломался, то сейчас был бы хоть на уровне праймового Тимощука.
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