«Локомотив» и Баринов согласовали контракт до 2026 года
Дмитрий Баринов продлит контракт с «Локомотивом».
Стороны согласовали новую сделку, сообщает «Матч ТВ». Соглашение будет рассчитано до конца сезона-2025/26.
Нынешний контракт полузащитника действует до 2024 года.
По данным «Евро-Футбола», зарплата игрока останется прежней – около 1,8 миллиона евро в год.
В текущем сезоне Мир РПЛ Баринов провел 26 матчей, отличившись 2 голами и 3 результативными передачами. Его статистику можно найти здесь.
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Баринова продляют, Дзюбу на 1+1 - нормально. Ещё можно продлить Камано, если Керк всё же не вернётся.
Надеюсь, Живоглядова, Смольникова и Куликова продлять не будут.
А уехать из РФ в Европу - проблема даже бесплатно в чемпионат Кипра, все агенты об этом говорят.