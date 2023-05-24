ЦСКА: «Спартак» в 1-м круге действовал по тем же лекалам, подняв шум с целью дисквалификации Федотова»

В ЦСКА рассказали о необходимости защиты игроков от попыток добиться их дисквалификации.

Сегодня КДК РФС отменил красную карточку за демонстрацию неприличного жеста в матче со « ».

«Последние дни многие болельщики и СМИ справедливым образом были недовольны детальным обсуждением скандального эпизода и тем, что ему предшествовало. Мы солидарны с ними и также осуждаем вышеупомянутую повестку.

Однако нам приходится участвовать в ней с целью защиты своих игроков, а не ради очернения (с целью дисквалификации) футболистов соперника, с чем мы столкнулись сегодня на заседании КДК РФС.

Такое было и в первом круге, когда «Спартак» действовал по тем же лекалам: был поднят шум с целью дисквалификации нашего главного тренера [ ].

Повторюсь: мы не хотим участвовать в низкопробных обсуждениях, не нападали и не будем нападать на игроков соперника. Но защищаем и впредь будем защищать своих ребят, когда будет создаваться подобное искусственное давление извне», – написал директор по коммуникациям .

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