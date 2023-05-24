ЦСКА: «Спартак» в 1-м круге действовал по тем же лекалам, подняв шум с целью дисквалификации Федотова»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Владимир Федотов Виллиан да Силва Роша Кирилл Брейдо Футбол

В ЦСКА рассказали о необходимости защиты игроков от попыток добиться их дисквалификации.

Сегодня КДК РФС отменил красную карточку Виллиану Роше за демонстрацию неприличного жеста в матче со «Спартаком».

«Последние дни многие болельщики и СМИ справедливым образом были недовольны детальным обсуждением скандального эпизода и тем, что ему предшествовало. Мы солидарны с ними и также осуждаем вышеупомянутую повестку.

Однако нам приходится участвовать в ней с целью защиты своих игроков, а не ради очернения (с целью дисквалификации) футболистов соперника, с чем мы столкнулись сегодня на заседании КДК РФС.

Такое было и в первом круге, когда «Спартак» действовал по тем же лекалам: был поднят шум с целью дисквалификации нашего главного тренера [Владимира Федотова].

Повторюсь: мы не хотим участвовать в низкопробных обсуждениях, не нападали и не будем нападать на игроков соперника. Но защищаем и впредь будем защищать своих ребят, когда будет создаваться подобное искусственное давление извне», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.

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59 комментариев

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Ярик01
Феерические лицемеры, быдлятине Федотову никакие "лекалы" не нужны были
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bevooch
Я слышал, что Роша уже четыре дня работает с психотерапевтом. У футболиста посттравматическое стрессовое расстройство.
+48
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Arman FCSM
А лысый ваш прям святоша. Тьфу на вас ещё раз
+55
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RAMIK
А цска оправдывает поведение Федотова в первом круге? Если да,то Соболев был прав, но не по отношении к одному игроку, а к клубу в целом. То феер плей не соблюдают, то тренер ведет себя как быдло.
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wonderwall
ну если уж быть честным,то тренер- покоритель ростовских школьников и правда наговорил на штраф как минимум
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Myach
“…не нападали…» Веллитон заржал
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Alex Chernov
Не люблю коней это святое, но их тренер.. Клейма ставить некуда, будем объективны 🙃
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Евгений Кошелек
Вообще тогда не понятно, Клотета за что дисквалифицировали, он же тоже языка не знает, и что он мог показывать судье, если он не мог ему объяснить по другому. Какие-то двойные стандарты :)
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Круглый С
Ответ .ru
знаю одного персонажа которому теперь и вовсе четыре тура с психотерапевтом работать...
Саша спокоен, если надо ещё потеребит для любителей
+7
-1
+6
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ss_podonok
цска и федотов в 1ом круге: "Что ты там рассказываешь? Что ты там машешь своими руками? Езжай домой, клоун"
"Что-то там прыгало"
Пруцеву: "Сука, вставай ты, ***"
+13
-7
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Ебздрогыч
А вот тут не надо! Ваш лысый шарлатан быдлил так, что мама не горюй!
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Eugene88
Еще раз и на твитер пожалуйтесь, ранимые вы наши заклятые 😂
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Egorushka56
Нытьё конюшни задолбало уже)) хватит из себя святых строить)
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группа Последний День Недели
Да емпт, два ногомячиста друг друга задирали полматча, один другому показал жест, выставив себя дураком.
Судья низкой квалификации (без практики зарубежом - неудивительно) не понял ничего. Подобное уже было (жест Эменике многие помнят)
Все разобрали уже: кого надо наказали, кого надо - амнистировали. А что те, что эти вместо футбола начинают печатать скандалы, интриги, расследования.
Борьба за серебро еще впереди. В чемпионате страдали от судей все, если уж касаться этой составляющей.
А дураки есть везде (надеюсь, что соболь больше не будет играть в моей любимой команде).
Всем честного соперничества, друзья!
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igls54
Ныли, ноем и будем ныть
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myacsess
поплыли совсем что ли... уж более мерзкого тренера как у вас не припомню ни у кого. ну и персонажа себе выбрали, равняетесь что ли на него теперь ? не превращайтесь в конюхов сами
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Fuji69
Когда Гинер один заправлял цивильнее были .
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Ковид 07.10.52
Вот такая шаражка присвоила себе имя армейского клуба, не имея к армии никакого отношения....
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nCuXpalata13
Остается вопрос, чья ручка была использована для написания записки «Достоинство и порядок превыше всего!» ))
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Petr Denisov
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Фамилия в точности соответствует тому, что этот персонаж несёт.

Паранойя и бред.
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.ru
если бы только Спартак... но и рыбина со свистком
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Роман
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Федотов омерзительный тренер...все помнят и про клоуна и про колизей и про 2 пенальти....
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Александр Быкович
Кони такие мерзкие,делают всё чтобы на них не подумали что они придуманную акцию в СМИ против Соболева развели.Теперь всё валят на Спартак,что типа те делали так же)Не делали мерзкий вы клубишко,веллитона тогда после травмы Акинфеева травили месяца 2 по всем сми,хотя конифей сам выбежал в середину поля!
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Спартак сила
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позорней коней и зенита нет ничего в спорте
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sanek_rabona
Ответ Kirill est. 1978
Столько слов сказано! Интересно, когда кто-нибудь из игроков ЦСКА в следующий раз сделает что-то не то, что все эти люди говорить будут? Или скажете, что такое или подобное больше никогда ни с кем не повторится?
Так в той же ситуации с лысой гопотой почитай их комментарии и заявления их шаражкиной конторы.
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