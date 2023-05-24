ЦСКА: «Спартак» в 1-м круге действовал по тем же лекалам, подняв шум с целью дисквалификации Федотова»
В ЦСКА рассказали о необходимости защиты игроков от попыток добиться их дисквалификации.
Сегодня КДК РФС отменил красную карточку Виллиану Роше за демонстрацию неприличного жеста в матче со «Спартаком».
«Последние дни многие болельщики и СМИ справедливым образом были недовольны детальным обсуждением скандального эпизода и тем, что ему предшествовало. Мы солидарны с ними и также осуждаем вышеупомянутую повестку.
Однако нам приходится участвовать в ней с целью защиты своих игроков, а не ради очернения (с целью дисквалификации) футболистов соперника, с чем мы столкнулись сегодня на заседании КДК РФС.
Такое было и в первом круге, когда «Спартак» действовал по тем же лекалам: был поднят шум с целью дисквалификации нашего главного тренера [Владимира Федотова].
Повторюсь: мы не хотим участвовать в низкопробных обсуждениях, не нападали и не будем нападать на игроков соперника. Но защищаем и впредь будем защищать своих ребят, когда будет создаваться подобное искусственное давление извне», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
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"Что-то там прыгало"
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Судья низкой квалификации (без практики зарубежом - неудивительно) не понял ничего. Подобное уже было (жест Эменике многие помнят)
Все разобрали уже: кого надо наказали, кого надо - амнистировали. А что те, что эти вместо футбола начинают печатать скандалы, интриги, расследования.
Борьба за серебро еще впереди. В чемпионате страдали от судей все, если уж касаться этой составляющей.
А дураки есть везде (надеюсь, что соболь больше не будет играть в моей любимой команде).
Всем честного соперничества, друзья!
Паранойя и бред.