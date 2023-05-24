Пеп Гвардиола заявил, что не уйдет из «Ман Сити» из-за обвинений в финансовых нарушениях.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10.

– Я останусь в следующем сезоне. Я останусь. обвиняет нас в 100 финансовых нарушениях, но не беспокойтесь, мы будем здесь.

Я бы хотел, чтобы АПЛ или судьи вынесли решение как можно скорее. Возможно, мы сделали что-то не так. Тогда все об этом узнают. Если решение подтвердит то, что думаем мы, работавшие здесь честным образом на протяжении многих лет, то люди перестанут говорить об этом. Мы бы хотели, чтобы решение вынесли завтра.

Надеюсь, судьи не так заняты, так что смогут выслушать обе стороны и вынести решение. Потому что, в конце концов, я твердо знаю, что мы выигрывали на поле, и мы это заслужили. У меня нет никаких сомнений.

– Ожидание раздражает?

– Мы принимаем это. Если это случится, то это случится. Так что вперед. Давайте, потратьте на это 24 часа, пусть обе стороны сядут и поговорят в присутствии юристов. Не надо ждать год или три. Почему бы не вынести решение быстро?

Давайте. Нужно сделать это как можно скорее, это пойдет на пользу всем. Но я знаю, что по всему миру много разных дел и несправедливостей. Надеюсь, мы сможем разобраться с этим как можно скорее, – заявил тренер « ».

Мощь «Ман Сити» Пепа тяжело осознать полностью. Но мы попробуем

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте