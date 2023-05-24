Пеп о 100+ обвинениях «Ман Сити» в финансовых нарушениях: «Я останусь. Мы заслуженно выигрывали на поле»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия Пеп Гвардиола финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что не уйдет из «Ман Сити» из-за обвинений в финансовых нарушениях.

6 февраля АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 100+ нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10.

– Я останусь в следующем сезоне. Я останусь. АПЛ обвиняет нас в 100 финансовых нарушениях, но не беспокойтесь, мы будем здесь.

Я бы хотел, чтобы АПЛ или судьи вынесли решение как можно скорее. Возможно, мы сделали что-то не так. Тогда все об этом узнают. Если решение подтвердит то, что думаем мы, работавшие здесь честным образом на протяжении многих лет, то люди перестанут говорить об этом. Мы бы хотели, чтобы решение вынесли завтра.

Надеюсь, судьи не так заняты, так что смогут выслушать обе стороны и вынести решение. Потому что, в конце концов, я твердо знаю, что мы выигрывали на поле, и мы это заслужили. У меня нет никаких сомнений.

– Ожидание раздражает?

– Мы принимаем это. Если это случится, то это случится. Так что вперед. Давайте, потратьте на это 24 часа, пусть обе стороны сядут и поговорят в присутствии юристов. Не надо ждать год или три. Почему бы не вынести решение быстро?

Давайте. Нужно сделать это как можно скорее, это пойдет на пользу всем. Но я знаю, что по всему миру много разных дел и несправедливостей. Надеюсь, мы сможем разобраться с этим как можно скорее, – заявил тренер «Манчестер Сити».

Мощь «Ман Сити» Пепа тяжело осознать полностью. Но мы попробуем

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chernoy
Если представить, что нарушения были и они позволили пригласить тех игроков, которые в итоге выигрывали на поле… как же это заслуженно?
+101
-16
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рабонов
Ответ Пули Снегопада
почему все затихло, этим шейхам футбол стал как детской игрушкой, делают все что ми заблагорассудится, пора бы уже ввести санкции против Сити, вывести из Еврокубков и снять очки с этого сезона
После твоего комментария точно введут) Ты же у нас такой важный человек в мире футбола! Как же тебя не послушаться))
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eskerro
Ответ Chernoy
Если представить, что нарушения были и они позволили пригласить тех игроков, которые в итоге выигрывали на поле… как же это заслуженно?
Собственно с Ювентуса и сняли очки за это
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MonkeyMeister
Если наказания не будет, то всем станет плевать на правила.
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scorpio
радость глоров маню понятна
трат не меньше, а толку ноль
так хоть у соседа корова сдохнет, и то в плюс
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Подкат Пенальтьевич
По справедливости нужно отнять у них все титулы и отправить в Чемпионшип на 10 лет. Но этого конечно не будет. Те кто может это сделать прикормлены.
Если у тебя бомбит от Сити - это не значит, что должно быть так, как ты сказал.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кашшай Чакырович
Нарушают все клубы ,но задушить хотят Сити потому что раком поставили эту лигу и потому что арабы ! Будь Фергюсон и америкосы задницу лизали бы всей лигой клубу
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Берендей Ватрушкин
Даже если всë куплено - я готов смотреть этот красивый футбол.
Неудачники тратят столько же, но их автобусы и нытьë в прессе отвратительны.
Сити могуч!
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart D.
Ответ Берендей Ватрушкин
Даже если всë куплено - я готов смотреть этот красивый футбол. Неудачники тратят столько же, но их автобусы и нытьë в прессе отвратительны. Сити могуч!
могучий клуб с -1 лярдом трансферного баланса вылетал от лионов и монако в ЛЧ. почему так ?
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Stewart D.
могучий клуб с -1 лярдом трансферного баланса вылетал от лионов и монако в ЛЧ. почему так ?
Потому что это спорт. Иногда бывают сенсации.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MonkeyMeister
Ответ Tun
но не все могут тратить столько же, разве что другие арабы из псж да касл разойдется
Многие могут тратить на самом деле.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ MonkeyMeister
Если наказания не будет, то всем станет плевать на правила.
но не все могут тратить столько же, разве что другие арабы из псж да касл разойдется
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grigoriy Kor
В спортивных блогах писали, что Сити пытаются притянуть за нарушения правил, которые еще не приняли в то время, когда они так поступали. Собственно, поживем- увидим результат.

А злорадным фанатикам типо МЮ должно быть стыдно. Не шмогла их команда с такими же тратами добиться подобного успеха, зато желчи через край. Не будь этого монструозного Сити, отскок-автобусы бы считали за топ-уровень. Смотреть невозможно, зато… зато. Ну придумайте сами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S1rAlex
Ответ MagicWithoutBorders
МС выиграл на поле! Но если с них снимут очки, как с Юве, то Арсенал будет чемпионом. Интересно, что будет? 🤔
так они нарушали не один сезон. Там вообще последние лет 10 надо пересматривать. Так что, в нон-лигу. Посмотрим, останется ли лысый и верный шарлатан там))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Ответ eskerro
Собственно с Ювентуса и сняли очки за это
Только вот Ювентус так и так перестал брать трофеи, игры Паратичи с плюсваленцей никак не помогли на поле, а наоборот всё хуже стало, клуб сам себя наказал тем же трансфером Артура, основные победы Юве пришлись на тот период, по которым обвинений как раз нет, да собственно и сами обвинения по большей части надуманные, чуваки смотрят по ТМ мог какой-то игрок столько стоить или не мог, хотя ценообразование футболистов никак не связано с объективностью - можно за 70 купить топового Каземиро, а можно вчерашнего ноунейма Мудрика, стоимость определяют только сами участники сделки.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абай Еңкебайтегі
Ответ Chernoy
Если представить, что нарушения были и они позволили пригласить тех игроков, которые в итоге выигрывали на поле… как же это заслуженно?
Тебя нанимает в Компанию. Тебе дают все, ты показываешь результат, но кто-то из руководителей что-то натворил и за это твои усилий обнуляется, это справедливо? Отдельные взятый персонал не может знать о нарушениях, и за это ответственность не должно нести. За финансовые нарушении должно быть огромные штрафы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart D.
Ответ Vinnipukh Vinni
Потому что это спорт. Иногда бывают сенсации.
праймовый Сити сливает лиону, монако, ливерпулю, челси и престарелому реалу)))

> Иногда бывают сенсации.
лол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пули Снегопада
почему все затихло, этим шейхам футбол стал как детской игрушкой, делают все что ми заблагорассудится, пора бы уже ввести санкции против Сити, вывести из Еврокубков и снять очки с этого сезона
+19
-19
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MagicWithoutBorders
МС выиграл на поле!
Но если с них снимут очки, как с Юве, то Арсенал будет чемпионом.
Интересно, что будет? 🤔
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4eX
По нормальному их надо бы лишить пары чемпионств, которые они не заслуженно взяли и отдать Ливерпулю.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VMX1389
Вообще изначально тема с Феир плеем изначально довольно странная, ( я так понимаю нарушение в этой части) то есть клубы которые могли тратить в 90-х, 2000-х, получается в более привелигированном положение, чем новые топ-клубы, так как баланс у них соответственно ниже, из-за имени и прочих идей, то есть практически искусственно ограничивают создание новых топ-клубов, ( без финансов не сделаешь ничего)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Под мы Гвардиола подразумаевает и судей АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Наверняка АПЛ вынесет свое решение 3 июня, а судьи 10 июня...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ Young Hefner
Мне вот интересно, оказывается в дурке есть интернет?
Спроси у тех, кто за ливер болеют, они подскажут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Так где Арабы там махинации
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий