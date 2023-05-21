Вице-президент «Барсы» надеется, что Месси вернется в клуб: «Мы будем очень счастливы. У чудесных историй должен быть счастливый конец»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Рафа Юсте Футбол

Вице-президент «Барселоны» надеется, что Лионель Месси вернется в клуб.

«Фанаты скандируют его имя, да, и каждый раз, когда я говорю [по этой теме], я попадаю в беду.

Я хочу, чтобы он вернулся, это правда. Потому что я куле (фанат «Барселоны» – Sports.ru) и из-за того, что он дал этому клубу. Он прошел через нашу академию, он начинал здесь, а у чудесных историй должен быть счастливый конец.

Он ушел, и это все еще влияет на меня. Но я думаю, что если все пройдет хорошо – хотя это зависит от него, я надеюсь, что он решит вернуться, – мы все будем очень счастливы», – сказал Рафа Юсте в эфире DAZN. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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42 комментария

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Очевидное невероятное
Это обязательно должно случится этим летом
+22
-3
+19
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VictorVallecano
Ответ deadjoker
Жили они счастливо и обанкротились в один день :))
Это хитрый план-рычаг. Взять Месси обратно, чтобы потом отдать в аренду Саудитам за 200 млн.
+16
-5
+11
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Parce
Ответ deadjoker
Жили они счастливо и обанкротились в один день :))
Этот конец сказки для сливочных скорее
+13
-6
+7
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Сергей
Если Месси хочет вернуться наверное он уверен что может ещё что-то дать этой команде . Если он поможет барсе в лиге чемпионов и внесёт такой же вклад как в победу Аргентины в чм в Катаре, будет супер.
+8
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Kim93
Ответ carlitosway
ну что ждем очередного позорного сезона барсы в лч) интересно на этот раз кто будет громить это шапито
Одно шапито в этом году МС уже разгромил. Так же будет и на следующий год!!
+4
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Кино Музыка
А ведь он с приходом может сильно прибавить. Не удивлюсь, если в гол+пас очков 60 наберет.
+8
-5
+3
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TAGAY
Ответ Oleg
Вернуться в родной дом, показать фанатам на стадионе величайший трофей в истории спорта - ЧМ, получить овации как он этого и заслуживает и спокойно выполнять установки тренера. Если Хави скажет играть , значит играть, если скамейка, значит скамейка. От футбола Лео уже ничего не надо, он его прошел. Остался лишь символический штрих - Возвращение Месси домой в статусе Чемпиона Мира! Ничег бОльшего не может быть, разве что защита титулов в 2022 и 2026. Но это как сам Лео решит.
Что за бред ты несешь?! Кто в Барсе способен его посадить на лавку, даже чисто по спортивному принципу? Не уж то Усман?! С его то потерями и ленью в прессинге?! Лео и в 50 будет полезнее его, смотри, тот же Раф принес 24 очка, Усман 9(уровень Фати!) Раф с Лео будет зажигать либо тактически чертовски умен Усман будет мучаться либо туп и единственное в чем он хорош это дриблинг и то не знает что дальше и частенько переборщивает и теряет при след обводке. Вчера смотрел на комменты было столько хвалы в его адрес, а по факту Барса перестала атаковать после ухода Рафа и начало атаковать уже после ухода Усмана. Ноль эффективности у Усмана!
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Экспертное мнение
Что-то всё меньше верится в его возвращение, Бускетс уходит, еще и Альбу просят на выход, у которого лучшее взаимодействие с Месси среди игроков этой Барсы.
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instasamka
Так осталось дождаться Шокка, пенса и Мадрид наказывает и вся палата будет в сборе.
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deadjoker
Жили они счастливо и обанкротились в один день :))
+22
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Oleg
Ответ Кино Музыка
А ведь он с приходом может сильно прибавить. Не удивлюсь, если в гол+пас очков 60 наберет.
Опечатка, не более, а психдиспасер уже возбудился.)
2024 , 2026)
Это мой ответ фанату бездаря из аль насры, он поймет)
+5
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Совесть Черданцева
Ответ Имя Фамилия
Меси заслуживает пожизненного контракта в барсе с зарплатой 100-200 млн в год как минимум.
Я так и знал, что ты, падальщик, аву всех команд Бундеслиги кроме Баварии будешь перебирать, если Мюнхен проиграет. Как часы обработана схема
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Andrey Ashhabadskiy
Так и произойдёт что Месси вернётся у Барселону
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Oleg
Ответ TAGAY
Что за бред ты несешь?! Кто в Барсе способен его посадить на лавку, даже чисто по спортивному принципу? Не уж то Усман?! С его то потерями и ленью в прессинге?! Лео и в 50 будет полезнее его, смотри, тот же Раф принес 24 очка, Усман 9(уровень Фати!) Раф с Лео будет зажигать либо тактически чертовски умен Усман будет мучаться либо туп и единственное в чем он хорош это дриблинг и то не знает что дальше и частенько переборщивает и теряет при след обводке. Вчера смотрел на комменты было столько хвалы в его адрес, а по факту Барса перестала атаковать после ухода Рафа и начало атаковать уже после ухода Усмана. Ноль эффективности у Усмана!
Я о том, что Лео нет смысла в 36 лет играть все матчи.
Его цель, как он сам неоднократно говорил, это защита титула в 2024.
Для этого он должен играть в эконом режиме, что бы в оптимальной форме подойти к турниру, как это было в ПСЖ перед ЧМ.
Если Аргентина выиграет КА 2024, то повторит успех Испании 2008, 2010, 2012.
Если Аргентина сумеет защитить титул в 2026 году, то это путь Бразилии. В вот для пятой звезды придется потрудиться новому поколению уже без Лео)
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TAGAY
Ответ Oleg
Я о том, что Лео нет смысла в 36 лет играть все матчи. Его цель, как он сам неоднократно говорил, это защита титула в 2024. Для этого он должен играть в эконом режиме, что бы в оптимальной форме подойти к турниру, как это было в ПСЖ перед ЧМ. Если Аргентина выиграет КА 2024, то повторит успех Испании 2008, 2010, 2012. Если Аргентина сумеет защитить титул в 2026 году, то это путь Бразилии. В вот для пятой звезды придется потрудиться новому поколению уже без Лео)
У Барсы проблемы с креативом, кроме Педри с центра никто не создает моменты, одни навесы.. это игра разве топ клуба?! Лео решил бы эту проблемку, ты же ведь не думаешь что такое везение как было у Барсы в лиге вновь будут повторяться? Я вот лично уверен что везение больше года не продлиться. Так было и у АТМ в сезоне 20/21. И Барсе теперь придется прыгнуть выше головы чтоб добиться такого результата, потому и нужны усиления состава особенно для ЛЧ и Лео спокойно выведет Барсу в плейофф а дальше уже посмотрим.. а пока Барсе кровь из носу нужен плеймейкер!
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Oleg
Ответ TAGAY
У Барсы проблемы с креативом, кроме Педри с центра никто не создает моменты, одни навесы.. это игра разве топ клуба?! Лео решил бы эту проблемку, ты же ведь не думаешь что такое везение как было у Барсы в лиге вновь будут повторяться? Я вот лично уверен что везение больше года не продлиться. Так было и у АТМ в сезоне 20/21. И Барсе теперь придется прыгнуть выше головы чтоб добиться такого результата, потому и нужны усиления состава особенно для ЛЧ и Лео спокойно выведет Барсу в плейофф а дальше уже посмотрим.. а пока Барсе кровь из носу нужен плеймейкер!
Я согласен, но есть одно но - возраст Лео.
Что бы он летал и давал результат как в сборной, его надо использовать дозированно.
36 годков королю, это уже много.
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Alexlagodny
Ждём возвращения легенды, но читать одно и тоже уже приелось.
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TAGAY
Ответ Oleg
Я согласен, но есть одно но - возраст Лео. Что бы он летал и давал результат как в сборной, его надо использовать дозированно. 36 годков королю, это уже много.
Усман с нулевым эффективностью играет полный матч или 80-85 минут, Дева от и до на поле даже когда мертвее всех.. думаешь Хави тупо будет ротировать с Лео, самым эффективным игроком(а он им станет на 100%) ? Нет! Хави тот кто идет по принципу - в основе любимчики! Так что Лео будет на поле но даже мертвый Лео будет эффективнее Усмана.
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Greatest Of All Time
Ответ Tazemyrat Kemalow
В прошлом году кринжатиной предлагала себя подписать реалу, тогда президент реала Перес с удивлением спросил ,,ОПЯЯЯЯТЬ’’ 🤣. А МЕССИ себя не предлагает, это Барса хочет вернуть Месси, и если Барсе удастся вернуть Месси, то представьте себе что будет с фантазёрамы кринжатиной!
Да да помню тоже, как Перес послал рюналду. Он аж навязывался к Реалу , предлагал себя, типо тренируется уних на стадионе с надеждой а вдруг меня пожалеют. И тут Перес ему, мне не надо тот кто уничтожил ГЕГЕМОН СерииА и занял 4 место в первые в истории. И не надо тот кто уничтожил 2 место МЮ и тянул на дно и дотянул до 6 место, а ещё в конце всех полил грязью.
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Терминатор///Айлбибекович
Все адекватные болельщики Барсы ожидают возвращение Лео.
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Халид Бин Валид
Месси каждую неделю куда-то переходит.
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Игорь Климов
Лео Месси должен вернуться в скором времени в состав Барселоны!
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Tazemyrat Kemalow
В прошлом году кринжатиной предлагала себя подписать реалу, тогда президент реала Перес с удивлением спросил ,,ОПЯЯЯЯТЬ’’ 🤣. А МЕССИ себя не предлагает, это Барса хочет вернуть Месси, и если Барсе удастся вернуть Месси, то представьте себе что будет с фантазёрамы кринжатиной!
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predMBAPPE
Продать ДеЙонга в МЮ за 120 и взять Субименди за 60 и все довольны)
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