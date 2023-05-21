Вице-президент «Барсы» надеется, что Месси вернется в клуб: «Мы будем очень счастливы. У чудесных историй должен быть счастливый конец»
Вице-президент «Барселоны» надеется, что Лионель Месси вернется в клуб.
«Фанаты скандируют его имя, да, и каждый раз, когда я говорю [по этой теме], я попадаю в беду.
Я хочу, чтобы он вернулся, это правда. Потому что я куле (фанат «Барселоны» – Sports.ru) и из-за того, что он дал этому клубу. Он прошел через нашу академию, он начинал здесь, а у чудесных историй должен быть счастливый конец.
Он ушел, и это все еще влияет на меня. Но я думаю, что если все пройдет хорошо – хотя это зависит от него, я надеюсь, что он решит вернуться, – мы все будем очень счастливы», – сказал Рафа Юсте в эфире DAZN.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
2024 , 2026)
Это мой ответ фанату бездаря из аль насры, он поймет)
Его цель, как он сам неоднократно говорил, это защита титула в 2024.
Для этого он должен играть в эконом режиме, что бы в оптимальной форме подойти к турниру, как это было в ПСЖ перед ЧМ.
Если Аргентина выиграет КА 2024, то повторит успех Испании 2008, 2010, 2012.
Если Аргентина сумеет защитить титул в 2026 году, то это путь Бразилии. В вот для пятой звезды придется потрудиться новому поколению уже без Лео)
Что бы он летал и давал результат как в сборной, его надо использовать дозированно.
36 годков королю, это уже много.