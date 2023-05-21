Вице-президент «Барсы» надеется, что Месси вернется в клуб: «Мы будем очень счастливы. У чудесных историй должен быть счастливый конец»

Вице-президент «Барселоны» надеется, что Лионель Месси вернется в клуб.

«Фанаты скандируют его имя, да, и каждый раз, когда я говорю [по этой теме], я попадаю в беду.

Я хочу, чтобы он вернулся, это правда. Потому что я куле (фанат «Барселоны» – Sports.ru) и из-за того, что он дал этому клубу. Он прошел через нашу академию, он начинал здесь, а у чудесных историй должен быть счастливый конец.

Он ушел, и это все еще влияет на меня. Но я думаю, что если все пройдет хорошо – хотя это зависит от него, я надеюсь, что он решит вернуться, – мы все будем очень счастливы», – сказал Рафа Юсте в эфире DAZN.

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