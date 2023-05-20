Канисарес о возможном возвращении Месси в «Барсу»: «Много шума из ничего»
Сантьяго Канисарес не доверяет слухам о возвращении Лионеля Месси в «Барселону».
«Я думаю, что в этом вопросе много шума из ничего», – сказал бывший вратарь «Валенсии».
Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что аргентинец покинет парижский клуб летом. В подписании 35-летнего футболиста заинтересованы «Барселона» и саудовские клубы.
Месси в мае решит, куда перейдет. Саудовцы дают ему 500+ млн евро в год, но Лео хочет в «Барсу»
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Канисарез имеет в виду то, что переход не состоится, т.е. весь этот шум на пустом месте.
Хватит быть такими тупенькими )