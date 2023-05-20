Канисарес о возможном возвращении Месси в «Барсу»: «Много шума из ничего»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Сантьяго Канисарес лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Сантьяго Канисарес не доверяет слухам о возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Я думаю, что в этом вопросе много шума из ничего», – сказал бывший вратарь «Валенсии».

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что аргентинец покинет парижский клуб летом. В подписании 35-летнего футболиста заинтересованы «Барселона» и саудовские клубы. 

Месси в мае решит, куда перейдет. Саудовцы дают ему 500+ млн евро в год, но Лео хочет в «Барсу»

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25 комментариев

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Гульнар БЕЛОВА
Ответ Visca el Rychag
Ну вот, теперь мы знаем о существовании некоего Канисареса.
Если ты вчера родился, то да)
+30
-3
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Mr.Trol
Всего лишь лучший игрок истории может вернуться в родной клуб. Лишний шум, ага.
+20
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+13
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Attack Sir
Ответ Visca el Rychag
Ну вот, теперь мы знаем о существовании некоего Канисареса.
Кто "мы"?
+9
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Влад161
Ответ SHER KHAN
Почему Месси и роналду?)))) Одного из них с маленькой буквой.
очевидно же, глор того, кого написал с большой буквы.🤔
+4
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Джамал Арипов
Ответ Visca el Rychag
Ну вот, теперь мы знаем о существовании некоего Канисареса.
Да есть и 90 проц знают но такие как вы знаете только Роналду
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Очевидное невероятное
Вратарь Валенсии каким боком вообще?
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uno_107
Болею за Барсу, но какие же НЕУМНЫЕ болельщики))
Канисарез имеет в виду то, что переход не состоится, т.е. весь этот шум на пустом месте.
Хватит быть такими тупенькими )
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Только Крылья
специально для Владика, которая меня заблочила - не будь такой агрессивной) расслабься
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Влад161
Ответ Только Крылья
бывший вратарь Валенсии, когда та была в топах, сборной Испании, на минуточку. причем основной. п. с. а если бы прочитал новость до конца, то не спрашивал бы, "кто он такой"
достоин ли он, хотя бы мизинца Месси (по личным и командным достижениям) (а лучше личным) ?🤔
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Только Крылья
Ответ Влад161
достоин ли он, хотя бы мизинца Месси (по личным и командным достижениям) (а лучше личным) ?🤔
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Влад161
Ответ Только Крылья
Комментарий удален модератором
тогда уж Роналдиньо(мой любимый игрок на все времена). Месси велик, его знают все, благодаря невероятным, огромным и великим достижениям, что по факту у тебя есть что мне ответить, по поводу достижений этого вратаря, в сравнении с Месси, малой?
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uno_107
Ответ pasmike
Ничего - это Месси?
Ничего - это отсутствие перехода. Включи мозг
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