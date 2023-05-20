Канисарес о возможном возвращении Месси в «Барсу»: «Много шума из ничего»

Сантьяго Канисарес не доверяет слухам о возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

«Я думаю, что в этом вопросе много шума из ничего», – сказал бывший вратарь «Валенсии».

Контракт Месси с « » рассчитан до конца текущего сезона. Сообщалось, что аргентинец покинет парижский клуб летом. В подписании 35-летнего футболиста заинтересованы « » и саудовские клубы.

Месси в мае решит, куда перейдет. Саудовцы дают ему 500+ млн евро в год, но Лео хочет в «Барсу»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!