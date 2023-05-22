«Моуринью – в топ-3 тренеров мира. «Особенный» стратег, уникальный. «Севилье» с «Ромой» будет сложнее, чем с «Юве». Ракитич о финале ЛЕ

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Иван Ракитич Пауло Дибала Футбол

Иван Ракитич согласен с тем, что Жозе Моуринью – Особенный.

«Севилья» встретится с «Ромой» в финале Лиги Европы 31 мая.

«Нам будет даже сложнее, чем с «Ювентусом». Во-первых, потому, что «Рому» возглавляет один из лучших тренеров мира. Он в топ-3, скажем. Он великий тренер, который уже выиграл все еврокубки и не только.

Он действительно «особенный» стратег, уникальный во всех смыслах.

«Рома» – это в целом команда, которая способна справиться с любой ситуацией. И у нее есть очень талантливый футболист, чемпион мира в составе сборной Аргентины Пауло Дибала. Клянусь, я был удивлен, когда увидел, что «Ювентус» не продлил с ним контракт.

Дибалу очень сложно сдержать. Техничный, изобретательный и непредсказуемый игрок», – сказал хавбек «Севильи» в интервью Tuttosport.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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32 комментария

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Dead88 Poets
только люди абсолютно далёкие от футбола не признают уникальность португальца )
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DolJun
в финале за моуриньо
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Тиджани Бабангида
Все верно сказал. К командам Моуриньо нельзя быть полностью готовым. Он меняет и тактику и стиль и находит слова,способные перевернуть ход матча в свою пользу.
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зак
Ответ Кашшай Чакырович
Ага стоять в своей штрафной в 11 человек это особая стратегия , провоцировать, валяться , от футбола Моуриньо блевать хочется , можно устроить даже пытку просмотром футболом Моуриньо)) он даже хоть какой то позиционный футбол поставить не может ,дай Бердыеву тех футболистов которые были у Моуриньо ,и то приятнее будет смотреть на футбол Бердыева )
не стоять 11 человек в штрафной, а разрушать тактику соперника, Жозе в этом компоненте лучший в мире, чтобы писать такое вначале изучи футбол, начиная от стандартной схемы 4-4-2, и постепенно поймешь)
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LaffyTaffy
Ракитич прав.
Уверен, в финале Моур соорудит суперавтобус, которому позавидуют создатели "Безумного Макса".
Севилья будет атаковать, бить, подаст 500 угловых , сделает тысячу навесов, но Рома скорее всего засушит, а на контрах воткнёт 1-2 коряги.
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LaffyTaffy
странно что финал ЛЕ самый ближайший из всех.
лучше бы по нарастающей : вначале финал ЛК, потом ЛЕ, а уже потом ЛЧ.
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uefaligue
это не мнение кассано со своим пару кубками.
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petrvolgograd
Ответ Кашшай Чакырович
Ага стоять в своей штрафной в 11 человек это особая стратегия , провоцировать, валяться , от футбола Моуриньо блевать хочется , можно устроить даже пытку просмотром футболом Моуриньо)) он даже хоть какой то позиционный футбол поставить не может ,дай Бердыеву тех футболистов которые были у Моуриньо ,и то приятнее будет смотреть на футбол Бердыева )
ну Ракитичу конечно менее видно, чем тебе, он ведь в футболе хуже разбирается)
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AlexRyzen
Итальянцы должны выйграть !
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laudrup
Из того, что я видел, большинство футболистов признают высокое тренерское мастерство Моуриньо. Особенно те, кто с ним работал.
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v.belorussky
Лучше проявить уважение к сопернику перед матчем и выиграть, чем устраивать треш-ток и проиграть.
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FinoAllaFine FJ
Удачи Роме и Моу однозначно!
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Сергей
У моура в какой то момент вроде появился последователь - виллаш-боаш, начиналось всё по накатанной тоже порту-челси, но потом чё то не задалась карьера. После рпл Китай Марсель и на этом всё.
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Goofts
Ответ DolJun
в финале за моуриньо
Севилья гегемон турнира, Моуру тяжко будет....
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Средний палец Кирана Тирни
Кто как не Моуриньо должен победить Севилью в ее турнире.
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Владимир Владимирович
На кону не просто финал ЛЕ, а попадание в групповой этап лч, куда они оба не попадают в своих лигах. Это будет топовый матч
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Alex Rhea
Ответ LaffyTaffy
Ракитич прав. Уверен, в финале Моур соорудит суперавтобус, которому позавидуют создатели "Безумного Макса". Севилья будет атаковать, бить, подаст 500 угловых , сделает тысячу навесов, но Рома скорее всего засушит, а на контрах воткнёт 1-2 коряги.
Если вспоминать еврокубковые финалы Моура, то все они были взяты в доминирующем стиле. Порту дважды уверенно победил, Интер с позиции силы играл, финал МЮ не помню, но победа спокойная 2-0, в том году равная игра была с Фейеноордом в финале.
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Кашшай Чакырович
Ответ petrvolgograd
ну Ракитичу конечно менее видно, чем тебе, он ведь в футболе хуже разбирается)
Ты знаешь что такое солидарность ? И что футболисты и тренеры ,говорят всегда хорошее в преддверии матча ,а что он должен был сказать мы порвём этот трусливый мешок , у тебя есть своя голова думать ? Или ты только ,чье то мнение можешь транслировать ?у тебя же есть глаза ? Вот я вижу , что своими глазами то и говорю как есть !
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shiko101
Ответ Dead88 Poets
только люди абсолютно далёкие от футбола не признают уникальность португальца )
Хочешь расскажу какой будет сценарий и почему Ракитич говорит , что будет сложнее, чем с " Юве" ?
Это будет очень скучный финал , Моуринью не имеет ставить атакующий футбол , поэтому будет снова шакальная тактика - "окопы возле своей штрафной и изредка пробовать убежать в контратаку " .

Такой " наикрасивийший " футбик . 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Goofts
Севилья гегемон турнира, Моуру тяжко будет....
Севилья гегемон ЛЕ. А Моур гегемон финалов. Любых турниров. Будет очень жарко.
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Евгений Шазиев
дежурные комплименты
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Alexey1406
Мне нравился реал моуриньо, тогда голов за чемп было рекордно забито, и сами игры не скучные были
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Syog1010
Ваня просто вежливый/пытается сбить с толку соперника, а так прекрасно понимает, что переводчик-водила автобуса даже не в топ-10, в АПЛ это было видно. Желаю победы Севилье, чем меньше автобусов в ЛЧ – тем лучше.
+2
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Богдан Агафонов
Фергюсон
Анчелотти
Моуринью

Все так.
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