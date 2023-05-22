«Моуринью – в топ-3 тренеров мира. «Особенный» стратег, уникальный. «Севилье» с «Ромой» будет сложнее, чем с «Юве». Ракитич о финале ЛЕ
Иван Ракитич согласен с тем, что Жозе Моуринью – Особенный.
«Севилья» встретится с «Ромой» в финале Лиги Европы 31 мая.
«Нам будет даже сложнее, чем с «Ювентусом». Во-первых, потому, что «Рому» возглавляет один из лучших тренеров мира. Он в топ-3, скажем. Он великий тренер, который уже выиграл все еврокубки и не только.
Он действительно «особенный» стратег, уникальный во всех смыслах.
«Рома» – это в целом команда, которая способна справиться с любой ситуацией. И у нее есть очень талантливый футболист, чемпион мира в составе сборной Аргентины Пауло Дибала. Клянусь, я был удивлен, когда увидел, что «Ювентус» не продлил с ним контракт.
Дибалу очень сложно сдержать. Техничный, изобретательный и непредсказуемый игрок», – сказал хавбек «Севильи» в интервью Tuttosport.
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Уверен, в финале Моур соорудит суперавтобус, которому позавидуют создатели "Безумного Макса".
Севилья будет атаковать, бить, подаст 500 угловых , сделает тысячу навесов, но Рома скорее всего засушит, а на контрах воткнёт 1-2 коряги.
лучше бы по нарастающей : вначале финал ЛК, потом ЛЕ, а уже потом ЛЧ.
Это будет очень скучный финал , Моуринью не имеет ставить атакующий футбол , поэтому будет снова шакальная тактика - "окопы возле своей штрафной и изредка пробовать убежать в контратаку " .
Такой " наикрасивийший " футбик . 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Анчелотти
Моуринью
Все так.