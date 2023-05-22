«Моуринью – в топ-3 тренеров мира. «Особенный» стратег, уникальный. «Севилье» с «Ромой» будет сложнее, чем с «Юве». Ракитич о финале ЛЕ

Иван Ракитич согласен с тем, что Жозе Моуринью – Особенный.

« » встретится с «Ромой» в финале 31 мая.

«Нам будет даже сложнее, чем с « ». Во-первых, потому, что «Рому» возглавляет один из лучших тренеров мира. Он в топ-3, скажем. Он великий тренер, который уже выиграл все еврокубки и не только.

Он действительно «особенный» стратег, уникальный во всех смыслах.

« » – это в целом команда, которая способна справиться с любой ситуацией. И у нее есть очень талантливый футболист, чемпион мира в составе сборной Аргентины Пауло Дибала. Клянусь, я был удивлен, когда увидел, что «Ювентус» не продлил с ним контракт.

Дибалу очень сложно сдержать. Техничный, изобретательный и непредсказуемый игрок», – сказал хавбек «Севильи» в интервью Tuttosport.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!