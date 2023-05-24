Семак о судейских ошибках: «Большинство из них связаны с изменением трактовок. Молодым арбитрам нужно набираться опыта, чтобы более уверенно судить матчи»

Сергей Семак назвал причину большого количества судейских ошибок в РПЛ.

– Есть мнение, что в этом сезоне просел если не уровень чемпионата России, то как минимум уровень судейства. При этом количество ошибок стало критическим.

– Большинство из них связаны с изменением трактовок тех или иных моментов. Преднамеренные контакты или нет, достаточные эти самые контакты или недостаточные. И игра руками. Это наиболее обсуждаемые трактовки.

Что касается судейства в целом, то ошибки есть и будут. Вопрос в том, как к этому относиться, куда двигаться и каким образом выстраивать работу дальше, чтобы спорных моментов было меньше. Молодым арбитрам, конечно, нужно набираться опыта, чтобы более уверенно судить те или иные матчи. А у нас таких арбитров, как и молодых игроков, много.

– То есть главная проблема в непостоянстве трактовок?

– Много моментов, которые трактуются по-разному. Например, понимание достаточности контакта для каждого судьи может оказаться разным в похожих ситуациях. Чем больше мы будем работать над этим, объяснять клубам и специалистам, почему в том или ином эпизоде применяется именно такое решение, тем будет лучше.

А потом, когда уже объяснили, можно просто признавать эти ошибки. Да, здесь мы приняли неправильное решение, а здесь – правильное. Чтобы все было понятно и можно было двигаться дальше.

– Раз мы заговорили об объяснениях, может и у «Зенита» есть желание встретиться с главой судейского корпуса Павлом Каманцевым?

– Мне кажется, надо встречаться всем вместе. Почему в этом смысле идет какая-то выборочность, я не понимаю.

С другой стороны, если есть такая практика, то представители судейского корпуса могут приезжать в клуб и объяснять какие-то моменты, те или иные изменения в трактовках. Например, перед сезоном. Но при этом все команды должны быть в равных условиях.

Что касается поездок в тот или иной клуб по ходу сезона – не берусь судить, насколько это целесообразно и правильно. Думаю, у многих в связи с этим могут возникнуть вопросы, – сказал главный тренер « ».

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