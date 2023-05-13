Семак о следующем сезоне: «Время очень непростое сейчас. Непонятно, как изменится все. Будем работать в тех условиях, которые будут»
Сергей Семак поблагодарил игроков «Зенита» за то, что они отыгрались против «Краснодара».
Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась вничью 2:2.
– В эпизоде со вторым мячом неудачно сыграли. Практически не было моментов у наших ворот, но все равно пропустили два гола. Пришлось отыгрываться. Старались играть до последней минуты. Получилось. Соперник тоже очень старался. Моим ребятам спасибо за игру.
– Чемпионское настроение присутствует?
– Конечно! Продлили удовольствие на одну неделю. Будет большая программа организована. Отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.
– Когда тренер задумывается о следующем сезоне?
– Сложно. Время очень непростое сейчас. Непонятно, как изменится все. Будем работать в тех условиях, которые будут, – сказал тренер «Зенита» в эфире «Матч ТВ».
Если Зенит снова выиграет, в списке чемпионов РПЛ лидера
больше не будет.