Семак о следующем сезоне: «Время очень непростое сейчас. Непонятно, как изменится все. Будем работать в тех условиях, которые будут»

Сергей Семак поблагодарил игроков «Зенита» за то, что они отыгрались против «Краснодара».

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась вничью 2:2.

– В эпизоде со вторым мячом неудачно сыграли. Практически не было моментов у наших ворот, но все равно пропустили два гола. Пришлось отыгрываться. Старались играть до последней минуты. Получилось. Соперник тоже очень старался. Моим ребятам спасибо за игру.

– Чемпионское настроение присутствует?

– Конечно! Продлили удовольствие на одну неделю. Будет большая программа организована. Отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.

– Когда тренер задумывается о следующем сезоне?

– Сложно. Время очень непростое сейчас. Непонятно, как изменится все. Будем работать в тех условиях, которые будут, – сказал тренер «Зенита» в эфире «Матч ТВ».