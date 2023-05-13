Семак о следующем сезоне: «Время очень непростое сейчас. Непонятно, как изменится все. Будем работать в тех условиях, которые будут»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

Сергей Семак поблагодарил игроков «Зенита» за то, что они отыгрались против «Краснодара».

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась вничью 2:2.

– В эпизоде со вторым мячом неудачно сыграли. Практически не было моментов у наших ворот, но все равно пропустили два гола. Пришлось отыгрываться. Старались играть до последней минуты. Получилось. Соперник тоже очень старался. Моим ребятам спасибо за игру.

– Чемпионское настроение присутствует?

– Конечно! Продлили удовольствие на одну неделю. Будет большая программа организована. Отдохнем и будем готовиться к следующему матчу.

– Когда тренер задумывается о следующем сезоне?

– Сложно. Время очень непростое сейчас. Непонятно, как изменится все. Будем работать в тех условиях, которые будут, – сказал тренер «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

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15 комментариев

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Мукунку хороший
Удачи в ЛЧ))
+14
-11
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Dmitriy Racheev
Дорогой спортс, оставь, пожалуйста, звездатое тавро его обладателям навсегда. Это лучшая вещь из тех, что были на сайте.
+3
-1
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Вадим Киселёв
Ответ Burel
пожалей мистера 0/17. Он больше всех в России счастлив бану, что не придётся играть за пределами влияния дюкова и миллера
Мистеров 1-18 тоже надо пожалеть, я думаю
+3
-1
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Саня Беляков
Ответ Burel
пожалей мистера 0/17. Он больше всех в России счастлив бану, что не придётся играть за пределами влияния дюкова и миллера
Ты что то перепутал. 0/17 это другой человек и клуб
+1
0
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Из Парижа с любовью
Кстати в следующем сезоне намечается интрига
Если Зенит снова выиграет, в списке чемпионов РПЛ лидера
больше не будет.
0
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Spartakus1984
)))для других клубов время тяжелое,да,для зенита все останется как есть
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