«Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником и поспокойнее!» Карасев – Семаку на матче «Ростов» – «Зенит»

Опубликован разговор Сергея Семака с судьей Сергеем Карасевым в матче с «Ростовом».

« » и «Зенит» сыграли вничью (0:0) в рамках 23-го тура Мир 16 апреля.

на повышенных тонах выражал несогласие с работой арбитра, а тот подошел и сделал замечание тренеру « ».

– Где ты ходишь?!

– Богданыч...

– Три фола! Когда он (вероятно, речь про Мостового – Sports.ru) прокинул – сбили, чистейший фол!

– Давайте спокойно потом посмотрите повторы. Не надо, не надо.

Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником [с Пасхой] и поспокойнее! – сказал на бровке.