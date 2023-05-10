«Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником и поспокойнее!» Карасев – Семаку на матче «Ростов» – «Зенит»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Андрей Мостовой Футбол

Опубликован разговор Сергея Семака с судьей Сергеем Карасевым в матче с «Ростовом».

«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью (0:0) в рамках 23-го тура Мир РПЛ 16 апреля.

Семак на повышенных тонах выражал несогласие с работой арбитра, а тот подошел и сделал замечание тренеру «Зенита».

– Где ты ходишь?!

– Богданыч...

– Три фола! Когда он (вероятно, речь про Мостового – Sports.ru) прокинул – сбили, чистейший фол!

– Давайте спокойно потом посмотрите повторы. Не надо, не надо.

Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником [с Пасхой] и поспокойнее! – сказал Карасев на бровке.

39 комментариев

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sashkaaa
Ну и? Нормальное общение, каждый из дядек на работе
+175
-3
+172
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pogbadrogba
Ответ Ashan Sorokin
Так стелится перед газпромом стыдно
🙈🙈🙈
Как он должен по твоему был ответить? «Закрой свой поганый газовый рот»??🤷‍♂️
+126
-4
+122
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Циник Петербургский
Карасев имел шанс войти в историю в том матче. Я про второй мяч на поле, который был Карасевым проигнорирован. А ведь защитникам Зенита стоило тот мяч подхватить и ломануться с ним в контр-атаку, оставив игроков Ростова забивать гол СОБСТВЕННЫМ мячом ;)

Конечно, не как у старика Хоттабыча получилось бы, но, всё равно, эффектно!
+44
-5
+39
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goshforever
По меркам российского футбола дико культурный и аккуратный диалог. Видимо, в этом сенсация?))
+26
0
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Андрей Томинов
Абсолютно нормальное, адекватное, мужское в хорошем смысле общение футбольных людей.
+26
-3
+23
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Aleksei Swift
В Богданыче все спокойно
+20
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pulyalke
мне кажется валерке стыдно за них - где маты?
+16
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Clemento
Ответ Melnikov1968
Игра закончилась почти месяц назад, а сейчас решили этот нафталин в новость засунуть. Как-то все равно уже, что там Карасев говорил, что Богданыч.
Не все равно. Мне например всегда интересно о чем говорят на поле. Околофутбол тоже надо развивать. Тем более что иногда сам футбол полное г.
+13
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luu
Ответ Нурбол Жумаскалиев
ну и фамилия - карасёв.. он еще и лысый.. как его к судейству то допустили?
Ты свою видел, Нурбол?
+11
0
+11
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Иван Алейников
Ответ sashkaaa
Ну и? Нормальное общение, каждый из дядек на работе
А кто то сказал, что то обратное?
+9
0
+9
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Алексей Крапивкин
Если бы так после каждого матча выкладывали переговоры, то было бы меньше вопросов и споров
+6
0
+6
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Сашуля П
Карасик твёрдый, но вежливый, молодец
+3
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Vasques
Какие все-таки нужно иметь нервы и самообладание, чтобы так общаться с заведенными игроками и тренерами, класс
+4
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Иван Алейников
Ответ goshforever
По меркам российского футбола дико культурный и аккуратный диалог. Видимо, в этом сенсация?))
Это ж не по громкоговорителю на стадионе подбадривать свою команду
+2
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Fjordy
Ответ goshforever
По меркам российского футбола дико культурный и аккуратный диалог. Видимо, в этом сенсация?))
Если бы на месте Богданыча был Юран, там бы было примерно так:

Куда они ##### так играют, ######! Чё ты хочешь #####?
+2
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Rundatgame
Тю, так Карпин подгорал всего лишь из-за того, что ЖК не дали в эпизоде со вторым мячом на поле и зенитовским фолом перед штрафной.
+2
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sega megabitovich
Ответ Алексей Крапивкин
Если бы так после каждого матча выкладывали переговоры, то было бы меньше вопросов и споров
было бы круто, если б сделали как в хоккее... чтобы судья голосом проговаривал, когда назначают пенальти за что и почему 🤔
+1
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Евгений Семенченко
Ответ Fjordy
Если бы на месте Богданыча был Юран, там бы было примерно так: Куда они ##### так играют, ######! Чё ты хочешь #####?
"Чё ты смеёсся?" (с)
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Zlodimir
Ответ pogbadrogba
🙈🙈🙈 Как он должен по твоему был ответить? «Закрой свой поганый газовый рот»??🤷‍♂️
Не, не так!
«чо ты там сказал, травоядный, чё там бздишь газуля?» И такую «козу» ему показал рокерскую!
Вот как надо!😂
+1
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teddy10
Ответ fil_spb
"потом посмотрите повторы" Отличнейшая идея, я скажу. Смотрим повторы, видим что были очевидные нарушения на ЖК. Умышленный срыв атаки, которые Карасёв пропустил, а может и также умышленно проигнорировал. Причём ситуации для судьи простейшие, всё отлично видно. Какие ещё идеи есть у Карасёва? Может он подскажет, что делать с бездарным судьёй, который раз за разом ошибался в этом матче в этих простейших ситуациях? А?
Карасев тоже не робот, а человек, который может ошибиться. Кстати, он и Семаку и Карпину после игры сказал, что, возможно, допустил ошибки в разных эпизодах. В целом судья отработал профессионально, хорошо контролировал игру, уважительно вел себя с игроками и тренерами. Посмотрите все видео, которое выложили на канале РФС, там есть занятные эпизоды. Когда Мостовой явно нырял, ему Карасев не стал показывать желтую, а сказал, что Андрей - ты хороший футболист, давай, без этих номеров. Когда Глебов на эмоциях на него наезжал, он вежливо его отбрил и т.д. Карасев и его бригада - одни из сильнейших профессионалов в российском футболе в принципе, которые работали на матчах плей-офф Лиги Чемпионов и Евро
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Злодей Спб
Ответ samarskij-kuzmich
Надо было КК показать Семаку, удалить его и дискву - матчей на пять влепить ему за хамство.
100 матчей дисквы и расформировать Зенит :)
#irony
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sega megabitovich
Ответ wlad wasew
Ответа на "за что" не хватит ?)))
хватит 😁 просто в хоккее все гораздо информативно получается, судья еще и жестом показывает, за что штраф... футбол в этом плане немного топчется на месте 🤔
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pogbadrogba
Ответ HI MARS
И вообще,где мои премиашки?
За что? За тупые комментарии на спортсе?)
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pogbadrogba
Ответ Spartakus1984
А Питерские пишут какой Семак культурный и спокойный))ахаха
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Spartakus1984
Ответ pogbadrogba
Комментарий удален модератором
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