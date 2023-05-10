«Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником и поспокойнее!» Карасев – Семаку на матче «Ростов» – «Зенит»
Опубликован разговор Сергея Семака с судьей Сергеем Карасевым в матче с «Ростовом».
«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью (0:0) в рамках 23-го тура Мир РПЛ 16 апреля.
Семак на повышенных тонах выражал несогласие с работой арбитра, а тот подошел и сделал замечание тренеру «Зенита».
– Где ты ходишь?!
– Богданыч...
– Три фола! Когда он (вероятно, речь про Мостового – Sports.ru) прокинул – сбили, чистейший фол!
– Давайте спокойно потом посмотрите повторы. Не надо, не надо.
Богданыч, ведите себя культурно! Я больше подходить не буду. С праздником [с Пасхой] и поспокойнее! – сказал Карасев на бровке.
Как он должен по твоему был ответить? «Закрой свой поганый газовый рот»??🤷♂️
Конечно, не как у старика Хоттабыча получилось бы, но, всё равно, эффектно!
Куда они ##### так играют, ######! Чё ты хочешь #####?
«чо ты там сказал, травоядный, чё там бздишь газуля?» И такую «козу» ему показал рокерскую!
Вот как надо!😂
#irony