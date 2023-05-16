Соболев о Комличенко и пенальти «Ростова»: «Когда «Реалу» ставили много, один тренер сказал: они в штрафной больше всех, очень опасны там, поэтому и ставят»

Теги Спартак Зенит Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия судьи Николай Комличенко Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Александр Соболев отреагировал на сравнения его падений и Николая Комличенко.

Форвард «Спартака» оценил критику экс‑футболиста «Зенита» Андрея Аршавина из-за назначения пенальти в пользу красно-белых в матче с «Динамо»: «Беременных за живот жестче хватают их мужья. А все от того, что «Ростову» ставят на Комличенко 13-14 пенальти – там обнимашки, целовашки».

– Сказал и сказал. Если бы он сказал по‑другому, это не было бы интересно никому, правильно?

Сейчас это его работа. Если бы он сказал корректно, что пенальти не было, вызвало бы это какой‑то интерес у читателя? Если вызвало, значит, он молодец.

– Как вам сравнение с Комличенко?

– Какой‑то тренер сказал, когда «Реалу» за сезон ставили много пенальти, что они находятся в штрафной больше всех, они очень опасны там, поэтому и ставят пенальти, – сказал Соболев.

Зарема Салихова: «Соболев титул дельфина может торжественно передать Комличенко»

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8 комментариев

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Hong Kil
Получается, что Зенит проводит в два раза меньше времени в чужой штрафной, чем Ростов и Спартак. Ну или Соболев не умеет применять цитаты "каких то тренеров" к месту.
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Сергей Жарковский
Помню Зарема говорила, Соболев должен передать Приз Дельфина Комличенко, вряд ли получится, этот приз на двоих!🤣
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Павел Колесников
На своей шкуре же почувствовали, что падать от незначительных касаний не стоит, когда поставили пенальти после контакта Пруцева и Квеквескири. Вас же за это журят. Зиньковский тоже мог падать с Химками, но не падал
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Взял и мантру местных кулес угнал
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maks44
Ворон ворону глаз не выклюет.
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Сикарио
Когда «Барселоне» ставили много, один тренер сказал: они Негрейре 20 лет платят.
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Ильдар Фарукшин
Санек хорошо ответил, никого не обидев. Все равно клювать начинают
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eao79rus
Так они не находятся в штрафной больше всех, а падают в штрафной больше всех. Да, умение грамотно выпрашивать пенальти - тоже способность, но явно не та, которой стоит гордиться
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