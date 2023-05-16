Соболев о Комличенко и пенальти «Ростова»: «Когда «Реалу» ставили много, один тренер сказал: они в штрафной больше всех, очень опасны там, поэтому и ставят»

Александр Соболев отреагировал на сравнения его падений и Николая Комличенко.

Форвард « » оценил критику экс‑футболиста « » из-за назначения пенальти в пользу красно-белых в матче с «Динамо»: «Беременных за живот жестче хватают их мужья. А все от того, что «Ростову» ставят на Комличенко 13-14 пенальти – там обнимашки, целовашки».

– Сказал и сказал. Если бы он сказал по‑другому, это не было бы интересно никому, правильно?

Сейчас это его работа. Если бы он сказал корректно, что пенальти не было, вызвало бы это какой‑то интерес у читателя? Если вызвало, значит, он молодец.

– Как вам сравнение с Комличенко?

– Какой‑то тренер сказал, когда «Реалу» за сезон ставили много пенальти, что они находятся в штрафной больше всех, они очень опасны там, поэтому и ставят пенальти, – сказал Соболев.

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