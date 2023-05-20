Семак о 2:2 с «Оренбургом»: «Большое уважение «Зениту» за игру до последней секунды. Такие ничьи показывают, насколько хорошая атмосфера в команде»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Футбол

Сергей Семак доволен самоотдачей «Зенита» в игре с «Оренбургом» (2:2).

«Хороший результат, учитывая, как складывалась для нас игра. Играли сегодня хорошо в плане движения. Нужно было забивать свои моменты – и тогда можно было бы рассчитывать на победу. «Оренбург» тоже сегодня смотрелся хорошо.

Мне кажется, в плане интенсивности борьбы, скорости и забитых мячей игра должна понравиться болельщикам.

А нашей команде большое уважение, что в такой ситуации играет до последней секунды, как это было и в предыдущем матче. Такие ничьи показывают, насколько правильная и хорошая атмосфера в команде», – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» не проигрывает 8 матчей – 5 побед, 3 ничьих

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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37 комментариев

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Даниил Нежинский
Мантуан здорово сыграл!
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Erhff
Сергеев и Мантуан - 2 джокера.
+26
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Архитектор Мендисабаль
Послематчевое интервью главного тренера Зенита активнее всех комментируют поклонники розового шапито-шоу
+24
-8
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Andrey Saint-P
Эль-Газико получилось что надо! Сергеев топ, Кассьера на выход
+18
-5
+13
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vendigo
Ответ Spartak ist besser
Комментарий удален модератором
прямо как другой фарм 7 мая послушно принес
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igls54
Щас столичные спецы Богданычу расскажут, что Газпром Газпрому глаз не выклюет
+19
-10
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инок
Слишком много игры в кость. Зенит вышел не готовым на такую жесть. Хорошо, что пересобрались.
+14
-5
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xoms
Ответ Иван Новиков
Кончается Сема4ок, всё тяжелее выигрывать, даже фарм не осилил. Следующий сезон должен быть за Спартаком.
Закончился давно Спарта4ок, а Семак и в следующем сезоне золото возьмёт!
+10
-3
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ZlomSpb
Ответ Иван Новиков
Кончается Сема4ок, всё тяжелее выигрывать, даже фарм не осилил. Следующий сезон должен быть за Спартаком.
тебе напомнить как ваш спартачок сыграл с фармом в Оренбурге?))
+11
-4
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ZlomSpb
Ответ ДудьСдулся
Очередной зенитовский договорняк.
Без этого матча не стали бы чемпионами..ага..
+8
-2
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Hong Kil
То ли поле там такое неудобное, то ли просто Оренбург сильный и не свое место в таблице занимает, там никому не просто. Но команда очень приятная! Цельная какая то, со своим стилем.
+8
-3
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Женька Овомоела
Только вы не забывайте - Оренбург и Сочи (которые отнимают очки у Зенита) это фармы, а всякая московская шелупонь (регулярный поставщик очков) - ето святая инквизиция, борцы со злом и прочими заговорами 😂
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Nogoi89
Ответ Даниил Нежинский
Мантуан здорово сыграл!
Тут смеялись некоторые и говорили, что он не нужен даже за 3 млн. Мол лавочник и т.д. А, я думаю, очень даже нужен. С Мантуаном не страшно будет, если Малком уйдет, во-первых деньги клуб получит. Во-вторых есть Мантуан вместо него, и в-третьих есть Бакаев замаринованный, которому с Мантуаном чуть легче будет конкурировать, чем с Малкомом в бешеной форме.
+3
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Саша Котляров
Ответ инок
Слишком много игры в кость. Зенит вышел не готовым на такую жесть. Хорошо, что пересобрались.
Согласен матч жосткй был
+5
-3
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Катерина Фрикке
Ответ Иван Новиков
Кончается Сема4ок, всё тяжелее выигрывать, даже фарм не осилил. Следующий сезон должен быть за Спартаком.
Униженные и оскорблённые часть 2.0😁
+2
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vasilisk
Ответ Andrey Saint-P
Эль-Газико получилось что надо! Сергеев топ, Кассьера на выход
Матео - третий ассистент клуба в РПЛ, между прочим :)
+1
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Spartak ist besser
Ответ igls54
Щас столичные спецы Богданычу расскажут, что Газпром Газпрому глаз не выклюет
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ktibr
Ответ Ivan Petrov
ГовЫрить... И эти люди ещё называют себя культурной столицей 🤦🏻
Это вы называете. Несколько другие получаются цели и исходные, да? СПб обычный и хороший город.
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Любовь Мелехова
Ответ Hong Kil
То ли поле там такое неудобное, то ли просто Оренбург сильный и не свое место в таблице занимает, там никому не просто. Но команда очень приятная! Цельная какая то, со своим стилем.
Поле там искусственное.
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interested
Сергеев у Семака -- "решальщик"! ))
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Ivan Petrov
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Данко Лазович
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Big Nick
Ответ Spartak ist besser
Договорняк это когда кому-то что-то нужно. А здесь просто очередное представление на потеху публики. Зато газпромовские искренне верят, что всё было по настоящему.
Если Зенит договорняки, то только со своим фармом 🐷.
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