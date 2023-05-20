Семак о 2:2 с «Оренбургом»: «Большое уважение «Зениту» за игру до последней секунды. Такие ничьи показывают, насколько хорошая атмосфера в команде»

Сергей Семак доволен самоотдачей «Зенита» в игре с «Оренбургом» (2:2).

«Хороший результат, учитывая, как складывалась для нас игра. Играли сегодня хорошо в плане движения. Нужно было забивать свои моменты – и тогда можно было бы рассчитывать на победу. « » тоже сегодня смотрелся хорошо.

Мне кажется, в плане интенсивности борьбы, скорости и забитых мячей игра должна понравиться болельщикам.

А нашей команде большое уважение, что в такой ситуации играет до последней секунды, как это было и в предыдущем матче. Такие ничьи показывают, насколько правильная и хорошая атмосфера в команде», – сказал главный тренер «Зенита».

«Зенит» не проигрывает 8 матчей – 5 побед, 3 ничьих

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!