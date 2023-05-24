Роналду о 3:2 с «Аль-Шабабом»: «Аль-Наср» продемонстрировал прекрасный командный дух, отыгравшись и одержав победу!»

Криштиану Роналду похвалил «Аль-Наср» за волевую победу в матче с «Аль-Шабабом» (3:2).

«Мы продемонстрировали прекрасный командный дух, отыгравшись и одержав победу!

Большое спасибо фанатам, которые поддержали нас тогда, когда мы больше всего в этом нуждались!» – написал 38-летний автор победного гола.

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