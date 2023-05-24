Роналду о 3:2 с «Аль-Шабабом»: «Аль-Наср» продемонстрировал прекрасный командный дух, отыгравшись и одержав победу!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду похвалил «Аль-Наср» за волевую победу в матче с «Аль-Шабабом» (3:2).

«Мы продемонстрировали прекрасный командный дух, отыгравшись и одержав победу!

Большое спасибо фанатам, которые поддержали нас тогда, когда мы больше всего в этом нуждались!» – написал 38-летний автор победного гола.

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11 комментариев

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blaugrano
Даже спустя десятилетия и старики и дети будут пересматривать этот выдающийся матч. Его копию запишут на золотой диск и пошлют на следующем Вояджере в необъятный космос, чтобы инопланетяне тоже насладились этим зрелищем.
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Семен Войнов
Саудовский пенсионер до сих пор кринжатину несёт:))))
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GuruFutbola
Войдет в зал славы лиги шавермы)
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Игорь Климов
Опять этот понторез португальский объявился из этой дворовой лиги Саудовской Аравии, ха-ха)
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Dmitriy Racheev
Похоже он гол забил
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cukken
Золотые Ролексы этому парню!
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TiNO
Ему Пирс Морган тексты пишет? Из раза в раз одна и та же пафосная патока)))
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иц а мэн
пхахахаххаха
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иц а мэн
Ответ ZamoRano
Гоат конечно феноменален, первым в истории забьет 1000 легитимных голов!!!
особенно в 17 году баварии, ух какие легитимные были
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Пирс Морган
Ответ blaugrano
Даже спустя десятилетия и старики и дети будут пересматривать этот выдающийся матч. Его копию запишут на золотой диск и пошлют на следующем Вояджере в необъятный космос, чтобы инопланетяне тоже насладились этим зрелищем.
🤣🤣🤣
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