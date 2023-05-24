«Интер» интересуется Кристенсеном. «Барса» рассмотрит предложения на сумму около 70 млн евро

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Андреас Кристенсен Футбол

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен интересен «Интеру».

Об этом рассказал журналист Джанлука Ди Марцио в интервью SpilXperten. 

– Ходят слухи, что Андреас Кристенсен покинет «Барселону» из-за их финансового положения. Как вы думаете, покинет ли он Испанию, и если да, то какие клубы могли бы стать возможными местами назначения?

– Андреас Кристенсен проделал отличную работу в «Барселоне», и они, безусловно, хотят сохранить его, но есть много клубов, которые заинтересованы в нем именно из-за финансового положения «Барселоны».

Ряд итальянских клубов сделают все, чтобы подписать его, и «Интер» особенно заинтересован в этом. Они уже давно хотят подписать его, но я не думаю, что «Барселона» захочет его отпускать.

Все зависит от того, какое предложение поступит. Если клуб предложит 70 миллионов евро, «Барселоне», вероятно, придется это рассмотреть. Но он [Кристенсен] определенно не из тех игроков, которыми они хотят жертвовать прямо сейчас, – сказал Ди Марцио. 

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44 комментария

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Oleg Kostin
Ответ Fazy10
Лапорта в фифу переиграл и думает набрать свободных агентов и потом через пол года , год наварить на них бабла , правда в жизни такая схема не работает , такой рычаг не даст результата
все работает, Лапорта очевидно умнее тебя
+41
-7
+34
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Adamdfdgds
Хм, дешево как-то. За такого топчика можно все 100 запрашивать
+29
-2
+27
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deadjoker
Начался период офигительных историй :)) Барса сначала набрала кучу защитников и через год всех их будет продавать :)
+27
-3
+24
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MUthebest
Это ж итальянский клуб, какие 70 млн? им бы 7 млн евро или аренда с необязательным правом выкупа
+16
-1
+15
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TAGAY
Ответ Макс Голубев
Если реально за 70 лямов продадут, да даже за 50, то Лапорта реально гений
ничего гениального нет, Крис и правда провел топ сезон, был надежен а ему всего 27.. продать за дорого можно, но зачем? Барсе он нужен, с Араухо быстро нашли общий язык и когда они вместе на поле намного спокойнее у ворот Марка.
+12
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+11
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Lionel Andres Messi 10
Пожалуй, лучший трансфер Барселоны прошлого лета. По цене/качеству – тем более.
+10
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Nick Y
Ответ Fazy10
Лапорта в фифу переиграл и думает набрать свободных агентов и потом через пол года , год наварить на них бабла , правда в жизни такая схема не работает , такой рычаг не даст результата
Ну не знаю, с обамеянгом и депаем все так и сработало
+8
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FanRocstar
Не Крис не продаётся, лучше пусть Гарсию возьмут, он точно подойдёт
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blaugrano
И дня не прошло с его автогола, как помойные СМИ тут же активизировались. Надо же крутить трафик, пока Кристенсен на слуху.
+7
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+6
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MUthebest
Ответ Лука Тони 9
У них на банке сидит Лукаку с зарплатой 11 лямов евро,не все так печально.
в аренде
+4
0
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Serdida Orayew
Ответ deadjoker
Начался период офигительных историй :)) Барса сначала набрала кучу защитников и через год всех их будет продавать :)
Главное что подписали бесплатно. Ситуация такова
+4
0
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Макс Голубев
Если реально за 70 лямов продадут, да даже за 50, то Лапорта реально гений
+5
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Vlad
Надеюсь его не продадут все таки топовый защитник.
+6
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luqwet
Сейчас Интер свой трансферный бюджет на ближайшие 5 окон потратит на Кристенсена
+2
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Милан 737_
У Интера куча долгов, они в жизни столько не предложат ☝️
+1
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Марслан Акматалиев
Барсе сильно повезло с Крисом.
Испанский футбол для него.
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kerasin111
Ответ Oleg Kostin
все работает, Лапорта очевидно умнее тебя
Приведи пару примеров пожалуйста
+1
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Fazy10
Лапорта в фифу переиграл и думает набрать свободных агентов и потом через пол года , год наварить на них бабла , правда в жизни такая схема не работает , такой рычаг не даст результата
+7
-6
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M. Shinoda
Ответ Макс Голубев
Если реально за 70 лямов продадут, да даже за 50, то Лапорта реально гений
В чем гениальность продать его за 50? Топовый защитник, самый большим минусом которого является его частая травматичность
+2
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ Ихарь Окенфэйлов
70?! Ахахаха :))) Там похоже лишний нолик кто то дописал, шутки ради. Хотя гол он вчера красивый завалил )
Ты его матчи то хоть видел или так?
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Анвар Масимов
убирать Фати , Феррана, польское дерево , Кесье, Алонсо, Кунде, Гарсию . Аубу взять с Роке вместе , Ндику бесплатно , Иньиго на подходе, Нико из аренды придет , Фойта на место ПЗ, и левого напа
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Милан 737_
У Интера почти всем цз далеко за 30, но Кристенсена за 70 они конечно не потянут ...
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EminenceGrise
Ответ FanRocstar
Не Крис не продаётся, лучше пусть Гарсию возьмут, он точно подойдёт
У Гарсии нет ценнейшего опыта игры в Серии А! Но есть у нас 1 защитник с таким опытом. Чемпион мира еще к тому же! Лямов за 30 отдадим - вообще считай даром!
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&_Bishep_&
Ответ Fazy10
Лапорта в фифу переиграл и думает набрать свободных агентов и потом через пол года , год наварить на них бабла , правда в жизни такая схема не работает , такой рычаг не даст результата
Мне кажется они и Лео уговаривают вернуться, чисто ради что бы потом за сотку запульнуть на Восток.
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aidos_1979
Ответ Lionel Andres Messi 10
Пожалуй, лучший трансфер Барселоны прошлого лета. По цене/качеству – тем более.
Цены нет бесплатно пришел)
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