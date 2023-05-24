«Интер» интересуется Кристенсеном. «Барса» рассмотрит предложения на сумму около 70 млн евро

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен интересен «Интеру».

Об этом рассказал журналист в интервью SpilXperten.

– Ходят слухи, что покинет «Барселону» из-за их финансового положения. Как вы думаете, покинет ли он Испанию, и если да, то какие клубы могли бы стать возможными местами назначения?

– Андреас Кристенсен проделал отличную работу в «Барселоне», и они, безусловно, хотят сохранить его, но есть много клубов, которые заинтересованы в нем именно из-за финансового положения «Барселоны».

Ряд итальянских клубов сделают все, чтобы подписать его, и « » особенно заинтересован в этом. Они уже давно хотят подписать его, но я не думаю, что « » захочет его отпускать.

Все зависит от того, какое предложение поступит. Если клуб предложит 70 миллионов евро, «Барселоне», вероятно, придется это рассмотреть. Но он [Кристенсен] определенно не из тех игроков, которыми они хотят жертвовать прямо сейчас, – сказал Ди Марцио.

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