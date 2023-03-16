«Барселона» и «Интер» обсудили возможные переходы Кессиэ, Альбы, Умтити и Брозовича

Теги Интер Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Беппе Маротта Жорди Альба Матеу Алемани Самюэль Умтити Марцело Брозович Франк Кессиэ Пьеро Аузилио Футбол

Представители «Барселоны» и «Интера» провели встречу и обсудили потенциальные сделки.

Как сообщает Diario Sport, в Португалии смогли пообщаться Жоан Лапорта и Матеу Алемани с одной стороны и Беппе Маротта и Пьеро Аузилио – с другой.

Они поговорили об интересе «нерадзурри» к хавбеку Франку Кессиэ, защитникам Жорди Альбе и Самюэлю Умтити.

Ивуарийца «Барселона» может обменять на полузащитника миланцев Марцело Брозовича.

В случае с Альбой «Интер» надеется на то, что каталонцы отпустят футболиста бесплатно ближайшим летом. То же касается Умтити.

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23 комментария

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Denchik 1980 23
Баринов...5 всего
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инна витенберг
Альба заколебали своими навесами в некуда. К этой тройки прибавить Торесса, Рафинью Кунде
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Inside 88 LW
Ответ Роман
Так они согласятся играть в следующем сезоне в Сегунде?
Какой вопрос - такой ответ.
Думаешь Интер потянет Сегунду?))
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Inside 88 LW
Ответ King_X
Барса свою легенду (которая даже в этом сезоне ряд матчей вытащила) пыталась слить прошлым летом, за его спиной договариваясь с другими командами и чуть ли не заставляя уйти Поэтому ничего удивительного, вот такое отношение(
В этом сезоне Альба игрок глубокого резерва.
Напомни мне пожалуйста - какой он матч в этом сезоне вытащил?
Никто не ставит под сомнения его заслуги - Альба легенда клуба и навсегда останется в тёплой памяти Кулес. Молодежи тоже нужно давать шанс и тем более уже есть готовая замена из Ла Масии.
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Роман
Так они согласятся играть в следующем сезоне в Сегунде?
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Inside 88 LW
Ответ Экселлент
Кессие можно за хорошую цену продать,никакая аренда не нужна,разве что с опцией обязательного выкупа! Альбу тоже можно было бы пихнуть) но, думаю можно ему предложить контракт с минимальной зп, согласится хорошо,не согласится,то на выход, нужно раздражать ведомость,при всем уважении к нему!
Да если обязательный выкуп - тоже считаю что нужно отдавать)
Что касается Альбы - он же сам отверг предложения по поводу снижения ЗП, так что к сожалению - это явно его последний сезон в Барсе. Большая личка, возраст да и слава Богу есть - Бальдэ. В этом плане я больше Альбу понимаю - чем к примеру того же Роберто, нужно давать дорогу молодым.
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XavIniesta2008-2015
Будет грехом не сплавить Умтити в Интер. А Кессье,Альба и Брозович пусть остаются в своих клубах
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прощай Роналду
Ответ Abu Ibrahim
Барса сама рада бы избавиться от его зарплаты
Скорее это цена за "забрать Умтити" - Альба
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King_X
Ответ Экселлент
Это звучит так смешно)) троих игроков на Брозовича,который сейчас далеко не лучшую игру показывает, утятина жирнейшая!
Барса свою легенду (которая даже в этом сезоне ряд матчей вытащила) пыталась слить прошлым летом, за его спиной договариваясь с другими командами и чуть ли не заставляя уйти

Поэтому ничего удивительного, вот такое отношение(
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Экселлент
Ответ Inside 88 LW
В целом разговоры идут уже минимум полгода - много источников тому пример. Обмен Брозовича на Кэссие (отвергли в зимнее ТО), из свежих разговоров Интер предлагает аренду с правом выкупа Кэссие за 30 млн. Альбу ещё летом пытались протолкнуть в Интер (так что скорее всего уйдет бесплатно). А вот что с Умтити и Брозовичем - загадка) Не хотелось бы не того не другого в стане блауграны видеть.
Кессие можно за хорошую цену продать,никакая аренда не нужна,разве что с опцией обязательного выкупа! Альбу тоже можно было бы пихнуть) но, думаю можно ему предложить контракт с минимальной зп, согласится хорошо,не согласится,то на выход, нужно раздражать ведомость,при всем уважении к нему!
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XavIniesta2008-2015
Ответ Abu Ibrahim
Барса сама рада бы избавиться от его зарплаты
Поделись контактами Лапорты и Алемани
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Inside 88 LW
Ответ Экселлент
Это звучит так смешно)) троих игроков на Брозовича,который сейчас далеко не лучшую игру показывает, утятина жирнейшая!
В целом разговоры идут уже минимум полгода - много источников тому пример.
Обмен Брозовича на Кэссие (отвергли в зимнее ТО), из свежих разговоров Интер предлагает аренду с правом выкупа Кэссие за 30 млн. Альбу ещё летом пытались протолкнуть в Интер (так что скорее всего уйдет бесплатно). А вот что с Умтити и Брозовичем - загадка) Не хотелось бы не того не другого в стане блауграны видеть.
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Экселлент
Ответ *MVP*
о да, зато трио из Барсы просто феерит
Хочешь сказать Кессье плохой,Альба как много может дать Интеру, а Умтити в Лечче вроде тоже гораздо лучше стал,посмотри как его хвалят!
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*MVP*
Ответ Экселлент
Это звучит так смешно)) троих игроков на Брозовича,который сейчас далеко не лучшую игру показывает, утятина жирнейшая!
о да, зато трио из Барсы просто феерит
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Экселлент
Это звучит так смешно)) троих игроков на Брозовича,который сейчас далеко не лучшую игру показывает, утятина жирнейшая!
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Abu Ibrahim
Ответ falkao2013
Альбу бесплатно?)) Ничего не слипнется у миланцев?
Барса сама рада бы избавиться от его зарплаты
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-2
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Андрюха с района
Норм вариант с обменом Кессиэ на Брозо) Последний уже сдулся, да и возраст) А вот Альба и Умтити - это, конечно, спорные варианты)
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Joey Ramone
Все переходы только в пользу Интера конечно.
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yurvedaqqa
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Спартак Уокер
Боровичич то же самое что и Пьянич он не нужен
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Кирилл
Интересно, а у них были жучки под столом во время обсуждения ?)

Да и смешно, что Интер прям хочет Умтити )
При всем уважение к Самуэлю, но как футболист он закончился …
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Inside 88 LW
Исходящие трансферы из Каталонии +.
Входящий трансфер - ну извольте Пьянич 2.0, ЗАЧЕМ?!
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Спартак сила
бред от диареи спорт
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-2
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falkao2013
Альбу бесплатно?)) Ничего не слипнется у миланцев?
+13
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