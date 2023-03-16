«Барселона» и «Интер» обсудили возможные переходы Кессиэ, Альбы, Умтити и Брозовича

Представители «Барселоны» и « » провели встречу и обсудили потенциальные сделки.

Как сообщает Diario Sport, в Португалии смогли пообщаться и с одной стороны и и Пьеро Аузилио – с другой.

Они поговорили об интересе «нерадзурри» к хавбеку , защитникам Жорди Альбе и Самюэлю Умтити.

Ивуарийца «Барселона» может обменять на полузащитника миланцев Марцело Брозовича.

В случае с Альбой «Интер» надеется на то, что каталонцы отпустят футболиста бесплатно ближайшим летом. То же касается Умтити.

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