«Барселона» и «Интер» обсудили возможные переходы Кессиэ, Альбы, Умтити и Брозовича
Представители «Барселоны» и «Интера» провели встречу и обсудили потенциальные сделки.
Как сообщает Diario Sport, в Португалии смогли пообщаться Жоан Лапорта и Матеу Алемани с одной стороны и Беппе Маротта и Пьеро Аузилио – с другой.
Они поговорили об интересе «нерадзурри» к хавбеку Франку Кессиэ, защитникам Жорди Альбе и Самюэлю Умтити.
Ивуарийца «Барселона» может обменять на полузащитника миланцев Марцело Брозовича.
В случае с Альбой «Интер» надеется на то, что каталонцы отпустят футболиста бесплатно ближайшим летом. То же касается Умтити.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Думаешь Интер потянет Сегунду?))
Напомни мне пожалуйста - какой он матч в этом сезоне вытащил?
Никто не ставит под сомнения его заслуги - Альба легенда клуба и навсегда останется в тёплой памяти Кулес. Молодежи тоже нужно давать шанс и тем более уже есть готовая замена из Ла Масии.
Что касается Альбы - он же сам отверг предложения по поводу снижения ЗП, так что к сожалению - это явно его последний сезон в Барсе. Большая личка, возраст да и слава Богу есть - Бальдэ. В этом плане я больше Альбу понимаю - чем к примеру того же Роберто, нужно давать дорогу молодым.
Поэтому ничего удивительного, вот такое отношение(
Обмен Брозовича на Кэссие (отвергли в зимнее ТО), из свежих разговоров Интер предлагает аренду с правом выкупа Кэссие за 30 млн. Альбу ещё летом пытались протолкнуть в Интер (так что скорее всего уйдет бесплатно). А вот что с Умтити и Брозовичем - загадка) Не хотелось бы не того не другого в стане блауграны видеть.
Да и смешно, что Интер прям хочет Умтити )
При всем уважение к Самуэлю, но как футболист он закончился …
Входящий трансфер - ну извольте Пьянич 2.0, ЗАЧЕМ?!