Жорди Альба может продолжить карьеру в Серии А.

« » ждет решения вопроса о будущем защитника. Клуб намерен сэкономить часть средств, которые футболист должен получить в следующем сезоне. «Блуграна» надеется, что Альба примет предложение от другой команды.

Приоритетный вариант заключается в том, чтобы Альба ушел, когда получит предложение, которое его заинтересует.

В услугах 34-летнего защитника заинтересован « ». Миланцы хотели подписать Альбу еще прошлым летом, но тот не захотел уходить из «Барсы». По информации Diario Sport, в этом году «нерадзурри» вновь попытаются подписать игрока. «Барселона» готова отпустить его бесплатно.

О возможности трансфера Альбы также узнавали представители « ». Сам футболист не планирует покидать «Барсу».

В текущем сезоне Ла Лиги Альба провел 22 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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