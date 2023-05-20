«Барса» готова отпустить Альбу бесплатно. Защитник интересен «Интеру» и «Ювентусу»
Жорди Альба может продолжить карьеру в Серии А.
«Барселона» ждет решения вопроса о будущем защитника. Клуб намерен сэкономить часть средств, которые футболист должен получить в следующем сезоне. «Блуграна» надеется, что Альба примет предложение от другой команды.
Приоритетный вариант заключается в том, чтобы Альба ушел, когда получит предложение, которое его заинтересует.
В услугах 34-летнего защитника заинтересован «Интер». Миланцы хотели подписать Альбу еще прошлым летом, но тот не захотел уходить из «Барсы». По информации Diario Sport, в этом году «нерадзурри» вновь попытаются подписать игрока. «Барселона» готова отпустить его бесплатно.
О возможности трансфера Альбы также узнавали представители «Ювентуса». Сам футболист не планирует покидать «Барсу».
В текущем сезоне Ла Лиги Альба провел 22 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Правда, Гризманна и Коутиньо удалось впарить как раз за 20, но там изначально хотели больше.
А Суарес ушёл не бесплатно. Бартомеу вынужден был заплатить неустойку, чтобы убедить его.
Чтобы получить за него деньги, нужно было отпускать за год до этого, когда он прислал бюрофакс, но тогда вообще не захотели продавать.