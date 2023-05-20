«Барса» готова отпустить Альбу бесплатно. Защитник интересен «Интеру» и «Ювентусу»

Теги Интер Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Жорди Альба Футбол

Жорди Альба может продолжить карьеру в Серии А.

«Барселона» ждет решения вопроса о будущем защитника. Клуб намерен сэкономить часть средств, которые футболист должен получить в следующем сезоне. «Блуграна» надеется, что Альба примет предложение от другой команды. 

Приоритетный вариант заключается в том, чтобы Альба ушел, когда получит предложение, которое его заинтересует. 

В услугах 34-летнего защитника заинтересован «Интер». Миланцы хотели подписать Альбу еще прошлым летом, но тот не захотел уходить из «Барсы». По информации Diario Sport, в этом году «нерадзурри» вновь попытаются подписать игрока. «Барселона» готова отпустить его бесплатно. 

О возможности трансфера Альбы также узнавали представители «Ювентуса». Сам футболист не планирует покидать «Барсу». 

В текущем сезоне Ла Лиги Альба провел 22 матча, отличившись 2 голами и 3 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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65 комментариев

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Ya_Mama
Ответ Тимофей Кушнир
Альба и Месси бесплатно, Суарес и Ракитич – за бесценок. Когда руководство научится продавать, а не отдавать
Альба на лавке это минус 20 мультов за сезон если что.
+112
-1
+111
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Тимофей Кушнир
Альба и Месси бесплатно, Суарес и Ракитич – за бесценок. Когда руководство научится продавать, а не отдавать
+54
-19
+35
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NartApsua
Ответ Тимофей Кушнир
Я прошу не оставить, а продать за те же 20 мультов
А есть, кто предлагает 20, но Барса отказывается?
+33
0
+33
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Максим Семин
Ответ nurlan-zenit
Один фланговый защитник уже играл в Юве после Барсы, играл хорошо, но вот в целом его история закончилась не очень. Главное, чтобы Альба не повторил судьбу..
Судьба - стать самым титулованным футболистом мира? Или вы про угловку, потому что видите здесь связь с уходом из Барсы в Юве?
+17
-1
+16
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<~Inter~>
Ответ Тимофей Кушнир
Альба и Месси бесплатно, Суарес и Ракитич – за бесценок. Когда руководство научится продавать, а не отдавать
А кто купит Альбу в 34 года с такой зарплатой?
+15
0
+15
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Denis2403
А ведь кто мог подумать,что так и будет,если все это произойдет,то желаю успехов Альбе,очень много сделал для барсы
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Кирилл Павлюченко
В Юве вполне бы подошёл. Брать без раздумий.
+7
-3
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Адилет Асанкожоев
Странный ход от Барсы. Альба всё ещё может, играет в разы изобретательнее и умнее, чем тот же Бальде и иже с ним. Разве что хотят кинуть на зарплату, как Пике
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Muhammad Juraev
Ответ Budabuda
у депая и Кристенсена заканчивались контракты летом. никто их не отпускал бесплатно. отпускать бесплатно это уход из клуба летом 2023, когда у тебя ещё контакт до лета 2024 и выше.
Ага, почему-то все хотят в Барсу, начиная от Бернарду и Гюндогана, заканчивая до Киммиха!
+4
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Эзиз Халлыев
Ответ Роман Цуркану
Только Барсе бесплатно наоборот никто не отдаёт...
А Кристенсен?
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Дима Иванов
Обэма
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Vinnipukh Vinni
Ответ Тимофей Кушнир
Арабы, Млс, китайцы. Все, кто ведутся на имя, и кому можно впарить.
Осталось узнать, хочет ли он к арабам, в МЛС и к китайцам.
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<~Inter~>
Ответ Тимофей Кушнир
Арабы, Млс, китайцы. Все, кто ведутся на имя, и кому можно впарить.
Китай уже пару лет как никого не покупает и не раздаёт огромные зарплаты. Клубы же МЛС никогда н кого не покупали за большие деньги и зарплату уровня Альбы в Барсе там никто дать не сможет
+2
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predMBAPPE
А ещё нужен Аль-Хилалю Бусе и Месси)))
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Alibaba51
Ответ predMBAPPE
А ещё нужен Аль-Хилалю Бусе и Месси)))
отличный вариант, надеюсь Месси саудитов дожмет
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Арген Акматов
Барселона: "Можешь уходить бесплатно".
Альба: " А оставшаяся зарплата? В том числе отсроченная"
Барселона:" Мы отпускаем тебя БЕСПЛАТНО. Какие ещё деньги"
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василий иванов
Ответ Тимофей Кушнир
Арабы, Млс, китайцы. Все, кто ведутся на имя, и кому можно впарить.
впарить? а он сам пойдет? пытались его отправить однажды в Интер, не срослось. Реальнее смотри на вещи.
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Budabuda
Ответ Эзиз Халлыев
А Кристенсен?
отпустить бесплатно, это значит игрок ещё на контракте.
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MUthebest
А если отпустят Альбу, Бускетса, Лангле и Умтити, освободив 90млн. евро из фонда зарплаты, что там по ФФП, опять будет на них гнать неадекватный Тебас?
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Даши Жапов
Ответ Тимофей Кушнир
Альба и Месси бесплатно, Суарес и Ракитич – за бесценок. Когда руководство научится продавать, а не отдавать
При всём уважении. Ему 34 года. У него личка охренеть, какая гигантская. Фланговый защитник не так позиция, где можно почивать на лаврах. Там бегать надо.
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СД18
Ответ Budabuda
отпустить бесплатно, это значит игрок ещё на контракте.
Тогда Ауба
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гель кристины
Ответ Alibaba51
отличный вариант, надеюсь Месси саудитов дожмет
Месси сам может нанять футболистов)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Тимофей Кушнир
Я прошу не оставить, а продать за те же 20 мультов
У игроков такие зарплаты, то единственный вариант, чтобы их кто-то согласился подписать - отпустить бесплатно.
Правда, Гризманна и Коутиньо удалось впарить как раз за 20, но там изначально хотели больше.
А Суарес ушёл не бесплатно. Бартомеу вынужден был заплатить неустойку, чтобы убедить его.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Тимофей Кушнир
Альба и Месси бесплатно, Суарес и Ракитич – за бесценок. Когда руководство научится продавать, а не отдавать
У Месси закончился контракт, в его случае не было вариантов.
Чтобы получить за него деньги, нужно было отпускать за год до этого, когда он прислал бюрофакс, но тогда вообще не захотели продавать.
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Андрюха с района
Пусть лучше переходит в туринский автобус)
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