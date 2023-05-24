Депутат Свищев об отказе Камеруна от матча с Россией: «Вильнули задницей в последний момент. Вмешались злые силы Запада, думаю. Их игроки даже не знают, где Украина находится»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Государственная дума Дмитрий Свищев товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Депутат Дмитрий Свищев сожалеет об отмене товарищеского матча сборных России и Камеруна.

Сообщалось, что игра должна была состояться 15 июня на стадионе «Лужники». Во вторник стало известно, что сборная Камеруна отказалась от матча, так как правительство страны выступило против игры с россиянами.

«Реальных причин, почему отказался Камерун, мы пока не знаем. Думаю, вмешались злые политические силы Запада.

Конечно, неприятно, что они так вильнули задницей в последний момент. Но, возможно, на них надавили.

Мы с Африкой в хороших отношениях. А футболисты Камеруна и вовсе не знают, где находится Украина, их совершенно не заботит этот конфликт.

Надеюсь, сборная продолжит готовиться и будет радовать наших болельщиков», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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31 комментарий

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Prokuror Prokurorov
Украина - самая крупная страна в Европе, территория которой полностью расположена на одном континенте, для любого человека, умеющаего читать не составит труда найти ее. А вот сможет ли сам Свищев на карте мира Камерун показать?
+59
-6
+53
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SAF22
Ответ Prokuror Prokurorov
Украина - самая крупная страна в Европе, территория которой полностью расположена на одном континенте, для любого человека, умеющаего читать не составит труда найти ее. А вот сможет ли сам Свищев на карте мира Камерун показать?
Да у них карты 17 века
+47
-1
+46
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Ихарь Окенфэйлов
Настоящий депутат должен уметь в любой ситуации найти происки коварного запада! :) Даже если речь об Африке
+28
-1
+27
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Prokuror Prokurorov
Украина - самая крупная страна в Европе, территория которой полностью расположена на одном континенте, для любого человека, умеющаего читать не составит труда найти ее. А вот сможет ли сам Свищев на карте мира Камерун показать?
Камерун? Шутишь? Предлагаю ему начать хотя бы с Омска. Камерун для депутата, это уже задача со звёздочкой
+7
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Aleksey Yashin
Допускаю, что игроки Камеруна и Россию не смогут показать на карте, находясь под влиянием злых политических сил запада
+7
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Харламов Никита
Ответ SAF22
Да у них карты 17 века
Интересно, а Людовик XIV в курсе, что он свои карты забыл в недрах Конституционного суда Российской Федерации ?! ;)
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Ебздрогыч
Этот комментарий больше для Милонова подходит
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Лука Тони 9
Ответ Tiestorzn17
Логика 10 летнего
Там в Госдуме такая логика у большинства депутатов,как в принципе и у поддерживающих их зет патриотов.Даже лексикон один в один,(шестерки,Запад,геи,задницы),вообщем высокодуховные мысли.
+5
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Руслан Узденов
Так и игроки российской сборной не знают, где находится Камерун. Вон, взгляните на Соболева - амёба, которая врядли назовёт континент, на котором Камерун.
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Tiestorzn17
Логика 10 летнего
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Дядя ТУРА
типа Камерунцы такие тупые?
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Ебздрогыч
Они скоро в Думе совсем перестанут стесняться и матом комментарии начнут давать. Ну или по фене, например
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Ден Ден
По словам сразу понятно, что речь депутата
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London.is.blue
Много ли людей найдут сходу на карте Камерун? Или условную Австрию?
Как будто люди сидят целыми днями над картами и кого-то там ищут.

Понятно, что для африканцев Украина это далеко и их это не так сильно волнует, как европейцев, но это не значит, что они не слышали о ней в связи со всеми событиями и не видели картинки всего ужаса.

Как обычно думают, что только они умные, а все вокруг аборигены.
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Крыс Пол
Нет, это были силы коллективного Юга
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Andreir888
Отберите уже у него телефон!
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uragan
А свищев знает где Камерун находится?
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kokakoka
Свищев зато о Камеруне всё знает
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EzioFlava
Ответ SAF22
Да у них карты 17 века
На которой Украина есть.
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Ебздрогыч
То есть он камерунцев еще и тупыми назвал. Прекрасно, просто прекрасно!
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Максим Новиков
Во всех бедах виноват «Загнивающий Запад» и Украина.
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Renki
Злые силы Запада - это, полагаю, нигерийские колдуны и сенегальские исламисты. Их вся центральная Африка боится.
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Игорь Пичугин
Зато Жора знает где находится Берег слоновой кости.
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Ношу воду на тренировки
Не удивился бы если в конце депутат Свищев добавил что-то вроде "да и вообще ,они там все тумба-юмба"))
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igls54
Скопировали Свищева, так сказать
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