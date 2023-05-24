Депутат Свищев об отказе Камеруна от матча с Россией: «Вильнули задницей в последний момент. Вмешались злые силы Запада, думаю. Их игроки даже не знают, где Украина находится»
Депутат Дмитрий Свищев сожалеет об отмене товарищеского матча сборных России и Камеруна.
Сообщалось, что игра должна была состояться 15 июня на стадионе «Лужники». Во вторник стало известно, что сборная Камеруна отказалась от матча, так как правительство страны выступило против игры с россиянами.
«Реальных причин, почему отказался Камерун, мы пока не знаем. Думаю, вмешались злые политические силы Запада.
Конечно, неприятно, что они так вильнули задницей в последний момент. Но, возможно, на них надавили.
Мы с Африкой в хороших отношениях. А футболисты Камеруна и вовсе не знают, где находится Украина, их совершенно не заботит этот конфликт.
Надеюсь, сборная продолжит готовиться и будет радовать наших болельщиков», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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Как будто люди сидят целыми днями над картами и кого-то там ищут.
Понятно, что для африканцев Украина это далеко и их это не так сильно волнует, как европейцев, но это не значит, что они не слышали о ней в связи со всеми событиями и не видели картинки всего ужаса.
Как обычно думают, что только они умные, а все вокруг аборигены.