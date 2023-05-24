Депутат Свищев об отказе Камеруна от матча с Россией: «Вильнули задницей в последний момент. Вмешались злые силы Запада, думаю. Их игроки даже не знают, где Украина находится»

Депутат Дмитрий Свищев сожалеет об отмене товарищеского матча сборных России и Камеруна.

Сообщалось, что игра должна была состояться 15 июня на стадионе «Лужники». Во вторник стало известно, что сборная Камеруна отказалась от матча, так как правительство страны выступило против игры с россиянами.

«Реальных причин, почему отказался , мы пока не знаем. Думаю, вмешались злые политические силы Запада.

Конечно, неприятно, что они так вильнули задницей в последний момент. Но, возможно, на них надавили.

Мы с Африкой в хороших отношениях. А футболисты Камеруна и вовсе не знают, где находится Украина, их совершенно не заботит этот конфликт.

Надеюсь, сборная продолжит готовиться и будет радовать наших болельщиков», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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