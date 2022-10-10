Воспитанники «Чертаново» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину – более 20 млн рублей

Воспитанники выплатили все деньги по иску Москомспорта к Николаю Ларину.

Бывшего директора академии «Чертаново» ранее приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве.

Также с него должно быть взыскано 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Суд установил, что общий ущерб от действий функционера составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

По информации , футболисты, выступающие в Мир и других лигах, 6 октября внесли чуть более 20,2 миллиона рублей. Таким образом, требования Москомспорта были закрыты полностью.