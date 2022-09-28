«Благодаря этому человеку я могу играть в РПЛ, а он будет сидеть. Большой удар». Сарвели о приговоре Ларину

отреагировал на приговор Николаю Ларину.

Бывшего директора академии приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве.

«Это ужасно, не ожидал, что будет такой срок. Это большой удар для меня.

Понимаете, что происходит – благодаря этому человеку я сейчас могу играть в Премьер‑лиге, забивать голы, а он будет сидеть в тюрьме. Это просто не сочетается. На душе от этого очень грустно. Сегодня проснулся, узнал эту новость и не смог поспать из‑за этого днем.

Писал ли я Ларину? Думаю, бесполезно, у него нет телефона, куда писать? Но, конечно, будем на связи. Надежда на апелляцию? Если есть возможность что‑то делать, это надо делать.

В стране 1% оправдательных приговоров? Но он же есть. Даже если 0,5% – все равно надо что‑то делать», – сказал нападающий .