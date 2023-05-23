«Кокорин – душа «Ариса», номер один в раздевалке. И он круто играет, приз лучшему в лиге заслуженный». Артур Гомис об Александре

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Артур Гомис Спорт-Экспресс Футбол

Форвард «Ариса» Артур Гомис отметил вклад Александра Кокорина в выступления команды.

– Появление в «Арисе» Александра Кокорина осложнило ваши шансы на попадание в стартовый состав, не так ли?

– Александр – исключительный футболист. Потому что у него есть сразу две сильные стороны. Первое: он круто играет, и ему справедливо дали приз лучшему игроку чемпионата. Второе: Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость.

Да, все атакующие – конкуренты за место в составе, у нас по игроку на каждую позицию. Но он снимает это напряжение, создает взаимоуважение. В раздевалке «Ариса» Саша – номер один. Он наша душа.

– Что именно у него получается в раздевалке?

– Умение каждого поддержать, улыбнуться. Он заинтересован, чтобы у каждого получалось. У нас был плохой период, когда больше месяца не выигрывали. Саша показал себя как стойкий человек, который не сомневался, что «Арис» сильнее всех на Кипре, просто надо преодолеть временные сложности, – сказал Гомис.

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14 комментариев

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инок
Кокорин в Арисе наконец-то делом занялся, в футбол играет - один из творцов чемпионства. Удачи ему на Кипре
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Savardus
Получается, Арис взял душу в аренду.
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Tigo_Volchara93
Вот все смеялись смеялись, я Саня в след году сыграет в еврокубках ( если останется в Арисе)
Вот тогда и посмеемся ))
+11
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+11
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deadjoker
Если перейдет на базе откроют кофеманию :)
+7
-2
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Дмитрий Гудков
Сердце Ариса, диспетчер Ариса
+3
0
+3
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OldRedWhite
Ответ Tigo_Volchara93
Вот все смеялись смеялись, я Саня в след году сыграет в еврокубках ( если останется в Арисе) Вот тогда и посмеемся ))
В ЛЧ даже !
+3
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Valentin Kompaneytsev
Нашёл себя, утвердился. Надо идти дальше.
+1
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Вилли Вонка
Ответ Savardus
Получается, Арис взял душу в аренду.
Ага, получается так
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Вадим Дзугаев
Кокора красавчик 👏надо возвращаться в Фиорентину и доказывать
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marshalericsson1357
Все таки не врали про потенциал Саши, талантище наконец то раскрылся)
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Ювенский Туринтус
Искренне удивлен, что он не сказал, что это самый талантливый игрок, которого он когда-либо видел
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OldRedWhite
Ответ Дмитрий Гудков
Сердце Ариса, диспетчер Ариса
Лишь бы не печень )))
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