«Кокорин – душа «Ариса», номер один в раздевалке. И он круто играет, приз лучшему в лиге заслуженный». Артур Гомис об Александре

Форвард «Ариса» Артур Гомис отметил вклад Александра Кокорина в выступления команды.

– Появление в «Арисе» осложнило ваши шансы на попадание в стартовый состав, не так ли?

– Александр – исключительный футболист. Потому что у него есть сразу две сильные стороны. Первое: он круто играет, и ему справедливо дали приз лучшему игроку чемпионата. Второе: Саша многое делает, чтобы в команде был хороший настрой, позитив, справедливость.

Да, все атакующие – конкуренты за место в составе, у нас по игроку на каждую позицию. Но он снимает это напряжение, создает взаимоуважение. В раздевалке « » Саша – номер один. Он наша душа.

– Что именно у него получается в раздевалке?

– Умение каждого поддержать, улыбнуться. Он заинтересован, чтобы у каждого получалось. У нас был плохой период, когда больше месяца не выигрывали. Саша показал себя как стойкий человек, который не сомневался, что «Арис» сильнее всех на Кипре, просто надо преодолеть временные сложности, – сказал .

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте