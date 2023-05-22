Радимов об обращении игроков «Барсы» к фанатам из России: «Было бы смешно, если бы Левандовски не влез. Мои друзья в Испании говорят, что устали от ситуации и не собираются смешивать ее со спортом»

Теги Владислав Радимов Барселона Ла Лига болельщики Роберт Левандовски Серджи Роберто Политика Матч ТВ Алекс Бальде Футбол

Владислав Радимов высказался об обращении игроков «Барселоны» к российским болельщикам.

Ранее Серджи Роберто и Алекс Бальде поздравили болельщиков из России с чемпионством «Барселоны». Форвард каталонского клуба Роберт Левандовски осудил поступок одноклубников, отметив, что клуб намерен «принять меры».

«Я отыграл пять лет в Испании (с 1996 по 2001 год Радимов играл за «Сарагосу» – Sports.ru), у меня там осталось много друзей. Они говорят, что устали от ситуации и не собираются смешивать ее со спортом. Сами испанцы говорят, что многие украинцы пытаются этим пользоваться и монетизировать. Киевское «Динамо» влезает сюда… не нужно смешивать эти вещи.

Думаю, что футболисты «Барселоны» искренне поблагодарили болельщиков. А Левандовски влез… Было бы смешно, если бы он не влез, вот и вся история. Другой разговор: как сейчас Левандовски придет в раздевалку и будет спрашивать: зачем вы это сделали? Думаю, они скажут: мол, иди, бей по воротам, не лезь не в свое дело», – сказал бывший игрок сборной России.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

33 комментария

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rigobersong
Красава Радимов:)
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окечуква
Левандовскому какое дело до этих поздравлений вообще? Моральный камертон дофига что ли.
+17
-3
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fussballer
Ответ Барсик Юрана
Тяпнул за Бахмут хоть?
За Бахмут нет, а вот за Артёмовск можно!
+12
-4
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Burel
Ответ oleglo
А как еще можно трактовать ситуацию, когда одна страна вторглась в другую, ежедневно бомбит города, делает все это провозглашая своей целью полное уничтожение другой страны и полное уничтожение другого народа? Почему в 1941 это называлось нацизмом и фашизмом, а теперь не должно?
вот и разберись, зачем наследники УПА хотят полностью уничтожить русскоязычное население Украины
+7
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Екн Лор
Ответ Барсик Юрана
Тяпнул за Бахмут хоть?
Zа Артёмовск😡
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Исмаил Хукеев
Комментарии под постом как отдельный вид искусства
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Marcus-light
Ответ White Bone
То есть геноцид русско говорящего населения на Украине вы считаете нормой))
Геноцид? Мне кажется, вы не в курсе значения этого слова. Или совсем уж в какую-то чушь верите.
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Борис-Бритва
Ответ окечуква
Левандовскому какое дело до этих поздравлений вообще? Моральный камертон дофига что ли.
Моральный камертон. Черт подери, это красиво.
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Spartakus1984
Курвы есть курвы
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Aggrrist
Нам же тут рассказывают, что в Европе русофобии нет и к простым русским доброжелательно настроены.

Левандовский чепушила. Серджи и Бальде респект. Посмотрим как отреагирует клуб.
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Pavel Tyazhev
Ответ oleglo
А как еще можно трактовать ситуацию, когда одна страна вторглась в другую, ежедневно бомбит города, делает все это провозглашая своей целью полное уничтожение другой страны и полное уничтожение другого народа? Почему в 1941 это называлось нацизмом и фашизмом, а теперь не должно?
В 41ом фашистами и нацистами называли не тех, кто просто ЖИЛ в Германии/Италии и т.д, а тех, кто пришёл с войной. Чувствуете разницу?
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BoixosNois1899
Петух польский обосрался когда с Баварией играли, а теперь крылья расправил!, не знаю за чем барса это бревно купила!!!
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Pavel Tyazhev
Ответ Злобный Конь
Этот кто-то сидит в Кремле...
Каким образом это легитимизирует дискриминацию людей по признаку гражданства со стороны "цивилизованных" стран и граждан этих самых стран?
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Андрюха с района
Мерзкий пшек) И игрок из него нулевой) Польское полено)
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Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Ответ Rio de Janeiro
Когда слушаешь поляков понимаешь насколько в своё время была права Екатерина Великая👸 когда трижды расчленила эту гиену)
Суворов хорошо решил этот вопрос;)
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Rio de Janeiro
Ответ Дары Кежмана за традиционный спортс ру
Суворов хорошо решил этот вопрос;)
Он был исполнителем.Политическое решение принимала императрица
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Alexander Katschalow
Ответ Marcus-light
Лева хоть и лицемерный товарищ, но своё фи публично не озвучил. Вроде и политику партии поддержал, но и не заявил, что поступок неверный.
Интервью это не публично по-твоему?)) на минуточку лучший бомбардир Ла Лиги и Барселоны, сказал что НЕХОРОШО ДРУГИМ ИГРОКАМ БАРСЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ…. Скройся отсель
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Marcus-light
Ответ Alexander Katschalow
Интервью это не публично по-твоему?)) на минуточку лучший бомбардир Ла Лиги и Барселоны, сказал что НЕХОРОШО ДРУГИМ ИГРОКАМ БАРСЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ СВОИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ…. Скройся отсель
Перечитайте его интервью, а потом пусть спорят ваши полушария. Мне это неинтересно.
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