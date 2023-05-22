Радимов об обращении игроков «Барсы» к фанатам из России: «Было бы смешно, если бы Левандовски не влез. Мои друзья в Испании говорят, что устали от ситуации и не собираются смешивать ее со спортом»

Владислав Радимов высказался об обращении игроков «Барселоны» к российским болельщикам.

Ранее Серджи Роберто и поздравили болельщиков из России с чемпионством «Барселоны». Форвард каталонского клуба осудил поступок одноклубников, отметив, что клуб намерен «принять меры».

«Я отыграл пять лет в Испании (с 1996 по 2001 год играл за «Сарагосу» – Sports.ru), у меня там осталось много друзей. Они говорят, что устали от ситуации и не собираются смешивать ее со спортом. Сами испанцы говорят, что многие украинцы пытаются этим пользоваться и монетизировать. Киевское «Динамо» влезает сюда… не нужно смешивать эти вещи.

Думаю, что футболисты «Барселоны» искренне поблагодарили болельщиков. А Левандовски влез… Было бы смешно, если бы он не влез, вот и вся история. Другой разговор: как сейчас Левандовски придет в раздевалку и будет спрашивать: зачем вы это сделали? Думаю, они скажут: мол, иди, бей по воротам, не лезь не в свое дело», – сказал бывший игрок сборной России.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!