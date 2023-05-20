Роберто и Бальде поздравили российских болельщиков «Барсы» с чемпионством: «Вы также часть этой большой победы!»
Игроки «Барселоны» поздравили российских болельщиков команды с победой в Ла Лиге.
Футболисты «блауграны» Алекс Бальде и Серджи Роберто записали видеообращение к болельщикам из России.
Бальде: «Большой привет всем болельщикам «Барселоны» в России! Скоро увидимся!»
Роберто: «Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!»
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Visca el Barça!