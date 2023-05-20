Игроки «Барселоны» поздравили российских болельщиков команды с победой в Ла Лиге.

Футболисты «блауграны» и записали видеообращение к болельщикам из России.

Бальде: «Большой привет всем болельщикам «Барселоны» в России! Скоро увидимся!»

Роберто: «Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!»

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