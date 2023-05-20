Роберто и Бальде поздравили российских болельщиков «Барсы» с чемпионством: «Вы также часть этой большой победы!»

Теги Барселона Ла Лига болельщики Серджи Роберто Алекс Бальде Футбол

Игроки «Барселоны» поздравили российских болельщиков команды с победой в Ла Лиге.

Футболисты «блауграны» Алекс Бальде и Серджи Роберто записали видеообращение к болельщикам из России. 

Бальде: «Большой привет всем болельщикам «Барселоны» в России! Скоро увидимся!» 

Роберто: «Дорогие болельщики из России! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой большой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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108 комментариев

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rigobersong
Приятно:)) Только вопрос в том, почему реал не делает так же, и не записывает поздравления для Узбекистана:))
+310
-43
+267
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blaugrano
Это дорогого стоит в нынешних реалиях тотального лицемерия и русофобии.
Visca el Barça!
+313
-51
+262
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muchinmuchinmuchin
Мало нужно для счаться)
+72
-3
+69
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Добрый Ретроград
Ответ rigobersong
Приятно:)) Только вопрос в том, почему реал не делает так же, и не записывает поздравления для Узбекистана:))
и Казахов ᛬)
+66
-10
+56
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ждём этих игроков завтра в чёрном списке миротворца
+62
-6
+56
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Вячеслав Новиков
Спасибо большое ребята очень приятно, мы тоже искренне любим и болеем за Барселону
+54
-2
+52
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Alexander Katschalow
Ответ *MVP*
что такое русофобия?
Гугл в помощь, или книги, в зависимости от степени твоей распущенности
+41
-11
+30
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иц а мэн
как неожиданно и приятноо
+25
-1
+24
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Пинающий Достоинства
Барсе респект!!!
+14
0
+14
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Эрик Оганезов
Ответ blaugrano
Это дорогого стоит в нынешних реалиях тотального лицемерия и русофобии. Visca el Barça!
лицемерие это убивать людей и говорить что их пришли освобождать
+27
-14
+13
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Николай Лазарев
Больше чем клуб🤩
+13
0
+13
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Красная стрела
Я не болельщик Барсы. Но это так круто! Какие же красавцы! ❤️Привет им даже не от болельщиков клуба!
+13
0
+13
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Игорь Климов
Отличное поздравление, респект!
+16
-3
+13
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Виктор Кашшаи
Ответ dneprdnepr
Какой позор
🐽
+11
-2
+9
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Иван Алейников
Ответ Вячеслав Новиков
Спасибо большое ребята очень приятно, мы тоже искренне любим и болеем за Барселону
Я хоть и не болельщик Барселоны, но тоже приятно!
+9
0
+9
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Тимур Амонов
Ответ rigobersong
Приятно:)) Только вопрос в том, почему реал не делает так же, и не записывает поздравления для Узбекистана:))
Я из Узбекистана и болею за Барсу
+9
-1
+8
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GuruFutbola
Ответ *MVP*
без повода?
А в чем мы виноваты?)
+13
-5
+8
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Ростов-на-Дону
Смело! Молодцы!
+10
-3
+7
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Роман
Рикоберга и Климов эти двое рады
+27
-20
+7
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Александр Русанов
Наши слоны!
+6
0
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Burel
самый популярный клуб мира
+11
-5
+6
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Виктор Кашшаи
В одной стране очень сильно подгорело
+10
-4
+6
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JURAVLI
красавцы)
+7
-1
+6
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сервисник
Ни разу не болею за Барсу, но мне было приятно) Спасибо! Думаю, они записали такие видео для многих стран, но в нынешних реалиях это все равно очень круто!
+6
0
+6
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Виктор Кашшаи
Ответ a2wai
Комментарий удален модератором
Не зря в какой-то стране президент бывший актёр
+5
0
+5
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