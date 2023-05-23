Полиция задержала троих фанатов «Валенсии», оскорблявших Винисиуса

Полиция арестовала троих фанатов, оскорблявших Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли , называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

Полиция Испании объявила, что задержала троих молодых людей за расистское поведение во время этой игры.

Ранее « » сообщила, что пожизненно отстранит фанатов, оскорблявших Винисиуса.

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