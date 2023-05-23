Полиция задержала троих фанатов «Валенсии», оскорблявших Винисиуса
Полиция арестовала троих фанатов, оскорблявших Винисиуса Жуниора.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
Полиция Испании объявила, что задержала троих молодых людей за расистское поведение во время этой игры.
Ранее «Валенсия» сообщила, что пожизненно отстранит фанатов, оскорблявших Винисиуса.
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со слов Винисиуса там почти весь стадион его оскорблял)