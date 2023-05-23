Полиция задержала троих фанатов «Валенсии», оскорблявших Винисиуса

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Полиция арестовала троих фанатов, оскорблявших Винисиуса Жуниора.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

Полиция Испании объявила, что задержала троих молодых людей за расистское поведение во время этой игры. 

Ранее «Валенсия» сообщила, что пожизненно отстранит фанатов, оскорблявших Винисиуса. 

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17 комментариев

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Сергей Жарковский
Двоим пожизненно, один умер, нифига себе матчи!
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Vatikan
И это без фануйди?
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0:4 на спотифай камп ноу
Только троих, там по ощущениям несколько тысяч человек обзывали Винисуаса
+3
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Vatikan
Подставные
+1
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Тиджани Бабангида
Будут наказаны по всей строгости
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Dr.Gebbelsss
а почему 3?
со слов Винисиуса там почти весь стадион его оскорблял)
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Марат Кагин
надеюсь посадят
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Nike of FW
расизм повержен ,теперь можно перейти ко второму лозунгу из речи Переса - "изменить структуру судейства".... в принципе , для этого всё и затевалось.
+3
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headmaster
Боюсь представить что будет, если подобия будет проверять комментарии на спортсе и задерживать
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deadjoker
Ну вот и отлично, стрелочников нашли. Играем дальше :)
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Пирс Морган
Еще пару тысяч и дело в шляпе
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Eledsul1
Ответ Dr.Gebbelsss
а почему 3? со слов Винисиуса там почти весь стадион его оскорблял)
На видео так и есть. Взрослые дяди, а такой фигней занимаются.
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