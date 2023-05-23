Полиция арестовала фанатов «Атлетико», повесивших куклу Винисиуса на мосту в январе
Испанская полиция арестовала фанатов «Атлетико», повесивших куклу Винисиуса Жуниора.
Напомним, 26 января на одном из мостов Мадрида перед игрой между «Реалом» и «Атлетико» появился баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также кукла, одетая в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.
Полиция Испании заявила о задержании четверых подозреваемых в организации данной акции.
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Пока пинок под зад не дали, делать ничего не собирались)
Естественно, бразильцу тоже стоит задуматься над своим поведением, ведь явно неприязнь не просто так появляется
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Есть такая статья в Испании, ну теперь будут разбираться, к чему это приведет, увидим, будет жарко
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Классно работает полиция в Испании. Это я уж молчу про тысячи рядовых ограблений и краж в крупных городах. Молчу про так называемых окупасов, которые нелегально занимают пустующие чужие дома.
Кстати, вопрос на засыпку: как думаете, какие именно люди занимаются в основном этим беспределом?
Но, конечно, гораздо лучше направить все силы доблестной полиции на поимку и ликвидацию людей, повесивших куклу.
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Бедные? Бывшие колонии с которых "получали" столетиями итд? Ты про этих людей второго сорта?
Если бы вместо вашей истерички был любой другой чернокожий вы бы смеялись над БЛМ и этим движением!