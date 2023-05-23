Полиция арестовала фанатов «Атлетико», повесивших куклу Винисиуса на мосту в январе

Испанская полиция арестовала фанатов «Атлетико», повесивших куклу Винисиуса Жуниора.

Напомним, 26 января на одном из мостов Мадрида перед игрой между «Реалом» и « » появился баннер « ненавидит «Реал», а также кукла, одетая в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.

Полиция Испании заявила о задержании четверых подозреваемых в организации данной акции.

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