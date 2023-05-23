Полиция арестовала фанатов «Атлетико», повесивших куклу Винисиуса на мосту в январе

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор Футбол

Испанская полиция арестовала фанатов «Атлетико», повесивших куклу Винисиуса Жуниора.

Напомним, 26 января на одном из мостов Мадрида перед игрой между «Реалом» и «Атлетико» появился баннер «Мадрид ненавидит «Реал», а также кукла, одетая в футболку «Реала» с 20-м номером. Под ним выступает Винисиус.

Полиция Испании заявила о задержании четверых подозреваемых в организации данной акции. 

«Они всегда делали все, чтобы темнокожие не достигли вершины». Футбол сплотился вокруг Винисиуса

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59 комментариев

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f0rmoceft
Зашевелились...
Пока пинок под зад не дали, делать ничего не собирались)
+35
-8
+27
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Акира_1
Мартинес держал куклу с фото Мбаппе после ЧМ? Почему его не задержали? В чем нарушение закона сейчас. 😆
+38
-13
+25
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Красный чай
Извините, но не понимаю что им предъявят.
+33
-12
+21
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Vincent Ng
Ответ Акира_1
Мартинес держал куклу с фото Мбаппе после ЧМ? Почему его не задержали? В чем нарушение закона сейчас. 😆
Ты думаешь дело в кукле? То что его повесили и желают ему смерти не заметил?
+26
-9
+17
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Пирс Морган
Ответ Красный чай
Извините, но не понимаю что им предъявят.
Разжигание розни) (в РФ 282 статья)
+18
-5
+13
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f0rmoceft
Ответ Muhammad Juraev
Как же достала эта истеричка! В следующем сезоне к нему побоятся даже прикоснуться в матче, ведь в противном случае будет ныть и соперника удалят
Как же достали глоры Барсы, которые на всех новостях о Реале вставляют никому не нужное мнение
+17
-8
+9
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Нургалиев Разрешил
И года не прошло. Пока не подняли вой после матча с Валенсией все так ходили на свободе
+10
-3
+7
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Marli
Ответ Muhammad Juraev
Как же достала эта истеричка! В следующем сезоне к нему побоятся даже прикоснуться в матче, ведь в противном случае будет ныть и соперника удалят
вы там посменно работаете? риго и гуру в ночную, ты в дневную
+9
-4
+5
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vals1702
Ответ Геннадий Чеботарев
а вот куклу президента можно сделать и спалить прелюдно и даже темнокожего и это не рассизм)))
ну спалите на Красной площади )))
+4
0
+4
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Santi19
Ответ Muhammad Juraev
А вам не подозрительно, что все клубы Испании не любят именно только Винисиуса?!
заметил такую тенденцию, вот и интересуюсь.
Естественно, бразильцу тоже стоит задуматься над своим поведением, ведь явно неприязнь не просто так появляется
+5
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Muhammad Juraev
Ответ Gravdaar Iyaad
То есть им было известно о виновниках, но они не предпринимали попыток задержания до начала всей этой суеты?) пхах, наглядное бездействие
Арестовать за то что повесили куклу?)
+8
-5
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Burel
Ответ Gravdaar Iyaad
То есть им было известно о виновниках, но они не предпринимали попыток задержания до начала всей этой суеты?) пхах, наглядное бездействие
виновниках чего, простите ?
+4
-2
+2
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Muhammad Juraev
Ответ Santi19
интересно, как долго ещё будет продолжать движение поток негатива в адрес Вини
А вам не подозрительно, что все клубы Испании не любят именно только Винисиуса?!
+8
-6
+2
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Геннадий Чеботарев
а вот куклу президента можно сделать и спалить прелюдно и даже темнокожего и это не рассизм)))
+8
-6
+2
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Tornado of Souls
Ответ Muhammad Juraev
Арестовать за то что повесили куклу?)
Ты что, столько снежинок испытали от этого глубокие страдания и может быть даже впали в депрессию.
+2
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Muhammad Juraev
Ответ Marli
всех это гуру, риго и тебя? не унывайте, когда-нибудь и о барсе напишут
Не волнуйся)
Игроки Барсы не будут так ныть, чтобы выбить контракт)
+2
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abrbal
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Ответ Красный чай
Извините, но не понимаю что им предъявят.
Разжигание ненависти или хулиганство. Пусть хоть административку платят, а то вообще одичали
+11
-10
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Пирс Морган
Ответ Красный чай
Разжигание расисткой розни? А в Испании точно есть такая статья? Иначе бы всех кринунов на стадионе сажали бы в тюрьму а не просто не давали ходить на стадион и штрафовали.
Ну это обычно формулируют, как межрасовую вражду.
Есть такая статья в Испании, ну теперь будут разбираться, к чему это приведет, увидим, будет жарко
+2
-1
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v.belorussky
1 мая 2023 Дом защитника «Барселоны» Жюля Кунде ограбили во время матча 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом».

29 августа 2022 Футболиста "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга избили во время ограбления его дома

18 декабря 2019 Неизвестные обокрали дом португальского защитника "Барселоны" Нелсона Семеду

5 ноября 2018 неизвестные злоумышленники ограбили виллу защитника Барселоны Жорди Альбы
___

Классно работает полиция в Испании. Это я уж молчу про тысячи рядовых ограблений и краж в крупных городах. Молчу про так называемых окупасов, которые нелегально занимают пустующие чужие дома.
Кстати, вопрос на засыпку: как думаете, какие именно люди занимаются в основном этим беспределом?

Но, конечно, гораздо лучше направить все силы доблестной полиции на поимку и ликвидацию людей, повесивших куклу.
+4
-3
+1
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BananaMantana
Ответ v.belorussky
1 мая 2023 Дом защитника «Барселоны» Жюля Кунде ограбили во время матча 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». 29 августа 2022 Футболиста "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга избили во время ограбления его дома 18 декабря 2019 Неизвестные обокрали дом португальского защитника "Барселоны" Нелсона Семеду 5 ноября 2018 неизвестные злоумышленники ограбили виллу защитника Барселоны Жорди Альбы ___ Классно работает полиция в Испании. Это я уж молчу про тысячи рядовых ограблений и краж в крупных городах. Молчу про так называемых окупасов, которые нелегально занимают пустующие чужие дома. Кстати, вопрос на засыпку: как думаете, какие именно люди занимаются в основном этим беспределом? Но, конечно, гораздо лучше направить все силы доблестной полиции на поимку и ликвидацию людей, повесивших куклу.
Кстати, вопрос на засыпку: как думаете, какие именно люди занимаются в основном этим беспределом?
__
Бедные? Бывшие колонии с которых "получали" столетиями итд? Ты про этих людей второго сорта?
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T622222
Песню КиШ Кукла колдуна - запретить
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Muhammad Juraev
Ответ f0rmoceft
Как же достали глоры Барсы, которые на всех новостях о Реале вставляют никому не нужное мнение
Как же достали сливоглоры, которые делают вид , что они не за расизм)
Если бы вместо вашей истерички был любой другой чернокожий вы бы смеялись над БЛМ и этим движением!
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vals1702
Ответ Nekitruban
Слишком много новостей про Винисиуса…
про Негрейру еще ждем новости...
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Muhammad Juraev
Как же достала эта истеричка! В следующем сезоне к нему побоятся даже прикоснуться в матче, ведь в противном случае будет ныть и соперника удалят
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danik 258808
Ответ Акира_1
Мартинес держал куклу с фото Мбаппе после ЧМ? Почему его не задержали? В чем нарушение закона сейчас. 😆
ты видимо не видел довольно большой разницы как держал куклу Мартинес и ультрас атлетов
+1
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