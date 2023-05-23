«Ман Сити» интересуется Верратти. Хавбек еще не принял окончательного решения об уходе из «ПСЖ»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Марко Верратти Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Марко Верратти.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник рассматривает уход из «ПСЖ», а клуб готов его продать. 

По информации Le Parisien, несколько клубов, включая «Манчестер Сити», проявили интерес к ситуации. Однако футболист еще не принял окончательного решения об уходе, хотя он и открыт для нового вызова. 

Сообщается, что итальянец по-прежнему предпочитает остаться в «ПСЖ». 

В текущем сезоне Лиги 1 Верратти провел 27 матчей. Подробную статистику 30-летнего игрока можно найти здесь

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aktan
С той техникой что есть у Вератти, и в системе Гвардиолы, смотреться будет сказочно
+39
-2
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JENNINGS
Ответ DolJun
хотелось бы увидеть вератти в лучшей лиге мира, пусть даже и в сити. вэлкам, как говорится
Ну не знаю, у «Химок» вроде укомплектован состав?! Хотя тройка Гулиев-Мирзов-Верратти смотрится перспективно
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Ответ заблокированному пользователю
30 лет зачем он Сити нужен, лучше Райса подписать ...
у райса мозг меньше чем у верратти вдвое. там же есть такой же дровосек филлипс
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рабонов
Ответ заблокированному пользователю
30 лет зачем он Сити нужен, лучше Райса подписать ...
игроки разных позиций))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
выходец из убежища
Вератти будет отличным приобретением в случае ухода Бернарду и/или Гюндогана.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Емельянов
Ответ che kaif
Вератти Парижанин и останется в ПСЖ
Вератти Итальянец
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Дико недооценённый игрок
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Чё слюни распустили, Марко до конца карьеры в ПСЖ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Разрыв Пуканов
Ответ выходец из убежища
Вератти будет отличным приобретением в случае ухода Бернарду и/или Гюндогана.
ну явно не замена Бернарду. Это прямая замена Гюндогану
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Вератти Парижанин и останется в ПСЖ
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Артём Никулин
Он тебе лично это сказал?
«У меня была возможность сыграть с величайшими чемпионами и против них. Именно этого я хотел больше всего. В итоге я влюбился в этот клуб. Поэтому я всегда полностью выкладываюсь.

Парижанин навсегда? Я знаю, что буду здесь всегда», — цитирует Верратти beIN Sports.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ заблокированному пользователю
30 лет зачем он Сити нужен, лучше Райса подписать ...
При всем уважении к Райсу... Говорить что лучше подписать его, а не Верратти - это бред.
А уж ставить минусом возраст. 30 лет. В курсе что де Брюйне 31? Может на свалку этого старика? Это ж не 30, а целых 31, столько ваще не живут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stas.P
Получит всплеск мотивации, выдаст годный отрезок в карьере.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даулет Калмагамбет
Ответ Eden Hazard
Они смотрели, не успели, Челси перехватил. Зато Пеп гениально стырил того, кого Бенфика собиралась брать как прямую замену Энцо)
Кого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Ответ Alibi_URAL
Видится, что Верратти идеально впишется в команду Пепа, я бы еще за Энцо Фернандеса посмотрел, он тоже.
Они смотрели, не успели, Челси перехватил. Зато Пеп гениально стырил того, кого Бенфика собиралась брать как прямую замену Энцо)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Никулин
Ответ Имя Фамилия
Чё слюни распустили, Марко до конца карьеры в ПСЖ.
Он тебе лично это сказал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кулёс
Ответ Имя Фамилия
Чё слюни распустили, Марко до конца карьеры в ПСЖ.
Ну а вдруг человек трофеи захочет!
Причем не судейские как в маргариновом и не фермерские как сейчас, а настоящие) Вот и перейдет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
norm777
Последний достойный игрок из полузащиты ПСЖ. Кто там играть вообще будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ко-ко-джамбо
Будет сидеть на подмене у Гюндогана
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Вератти пока играл только у себя в Италии коротко , и почти всю карьеру в ПСЖ . Насколько ему подойдёт АПЛ - вопрос + языковой барьер- он вообще не говорить по английски да и много ли итальянцев прижилось на туманном Альбионе? только Джанфранко дзола и Паоло Ди канио , последние приехавшие не заиграли - балотелли,дармиан.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rassulio
+пару % к владению мяча точно придет с Вератти.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alibi_URAL
Видится, что Верратти идеально впишется в команду Пепа, я бы еще за Энцо Фернандеса посмотрел, он тоже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванов
Один из лучших вариантов замены Гюндогана
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Сити нужно купить наверное только одного левого заща и все больше никого и не надо ...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий