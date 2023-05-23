«Ман Сити» интересуется Верратти. Хавбек еще не принял окончательного решения об уходе из «ПСЖ»
«Манчестер Сити» интересуется Марко Верратти.
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник рассматривает уход из «ПСЖ», а клуб готов его продать.
По информации Le Parisien, несколько клубов, включая «Манчестер Сити», проявили интерес к ситуации. Однако футболист еще не принял окончательного решения об уходе, хотя он и открыт для нового вызова.
Сообщается, что итальянец по-прежнему предпочитает остаться в «ПСЖ».
В текущем сезоне Лиги 1 Верратти провел 27 матчей. Подробную статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.
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Парижанин навсегда? Я знаю, что буду здесь всегда», — цитирует Верратти beIN Sports.
А уж ставить минусом возраст. 30 лет. В курсе что де Брюйне 31? Может на свалку этого старика? Это ж не 30, а целых 31, столько ваще не живут.
Причем не судейские как в маргариновом и не фермерские как сейчас, а настоящие) Вот и перейдет