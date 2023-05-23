«Манчестер Сити» интересуется Марко Верратти.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник рассматривает уход из «ПСЖ», а клуб готов его продать.

По информации Le Parisien, несколько клубов, включая « », проявили интерес к ситуации. Однако футболист еще не принял окончательного решения об уходе, хотя он и открыт для нового вызова.

Сообщается, что итальянец по-прежнему предпочитает остаться в « ».

В текущем сезоне Лиги 1 провел 27 матчей. Подробную статистику 30-летнего игрока можно найти здесь.

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