«ПСЖ» считает, что его использовали для повышения цены на Беллингема. Джуд всегда хотел в клуб с большой историей
Джуд Беллингем близок к переходу в «Реал» – почти все детали сделки согласованы.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Беллингем почти договорился с «Реалом» о переходе – с ним уже согласовали срок контракта, зарплату, а также отступные в размере 1 млрд евро. Ключевую роль в переговорах по Джуду Беллингему со стороны «Реала» сыграл скаут Хуни Калафат.
Кроме того, Беллингем очень рад возможности присоединиться к клубу с большой историей. Это было приоритетом футболиста.
Источники, близкие к ходу переговоров, сообщают, что руководители «Реала» и «Боруссии» уже запланировали встречу, которая состоится в мае. На ней клубы обсудят условия трансфера Беллингема. Клубы связывают отличные отношения, поэтому «Реал» решил пока не отвлекать клуб и игрока от борьбы за победу в Бундеслиге.
По данным источников, близких к ходу переговоров, сумма трансфера составит 120-130 млн евро с учетом бонусов.
«ПСЖ» считает, что имя клуба использовали для повышения цены на игрока. Парижане следили за футболистом, но уже на ранних этапах поняли, что у него иные приоритеты и не участвовали в борьбе.
«Манчестер Сити» всегда участвовал в гонке за игрока, но сейчас в клубе думают, что «Реал» обладает значительным преимуществом в борьбе за Джуда.
«Ливерпуль» выбыл из борьбы, так как решил, что за эту сумму лучше подписать большее количество футболистов, а не одного Беллингема. Сейчас клуб работает над переходом Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».
Статистику 19-летнего Беллингема можно найти здесь.
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