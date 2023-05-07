«ПСЖ» считает, что его использовали для повышения цены на Беллингема. Джуд всегда хотел в клуб с большой историей

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Джуд Беллингем Фабрицио Романо Футбол

Джуд Беллингем близок к переходу в «Реал» – почти все детали сделки согласованы.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Беллингем почти договорился с «Реалом» о переходе – с ним уже согласовали срок контракта, зарплату, а также отступные в размере 1 млрд евро. Ключевую роль в переговорах по Джуду Беллингему со стороны «Реала» сыграл скаут Хуни Калафат.

Кроме того, Беллингем очень рад возможности присоединиться к клубу с большой историей. Это было приоритетом футболиста.

Источники, близкие к ходу переговоров, сообщают, что руководители «Реала» и «Боруссии» уже запланировали встречу, которая состоится в мае. На ней клубы обсудят условия трансфера Беллингема. Клубы связывают отличные отношения, поэтому «Реал» решил пока не отвлекать клуб и игрока от борьбы за победу в Бундеслиге.

По данным источников, близких к ходу переговоров, сумма трансфера составит 120-130 млн евро с учетом бонусов.

«ПСЖ» считает, что имя клуба использовали для повышения цены на игрока. Парижане следили за футболистом, но уже на ранних этапах поняли, что у него иные приоритеты и не участвовали в борьбе.

«Манчестер Сити» всегда участвовал в гонке за игрока, но сейчас в клубе думают, что «Реал» обладает значительным преимуществом в борьбе за Джуда.

«Ливерпуль» выбыл из борьбы, так как решил, что за эту сумму лучше подписать большее количество футболистов, а не одного Беллингема. Сейчас клуб работает над переходом Алексиса Мак Аллистера из «Брайтона».

Статистику 19-летнего Беллингема можно найти здесь.

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30 комментариев

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Raul14
кто такой ПСЖ? Чтобы использовать его имя ?)) Вот Мбаппе использовал имя Реала, чтобы выбить себе астрономических денег))
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Артём Никулин
Что не новость, так постоянно какое-то унижение ПСЖ
+98
-2
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Ophiomorph
Л - логика. Вышли из гонки за игроком на ранних этапах, но их имя использовали для повышения цены каким-то образом.
+36
-1
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Максим Широков
Кинул помойку через колено. Так и нужно поступать
+12
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Штаны Габора Кирая
Их и Ленка аргентинская использует, и Мбаппе, и Неймар.
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Андрей Хенто
Только странно, что имя Парижа использовали для завышения цены, как будто за игроком выстроились Лорьян и Аяччо и он предпочел их Парижу. Так-то Ливерпуль, Мадрид куда более статусные клубы, да и тот же Сити.
+13
-3
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Нефанатик
Ответ Barca_mania
как и Азар
Это ерунда по сравнению с тем, что сделал Коутиньо. Выбить клуб кому ты принадлежишь забив два гола из 8. Это на всегда вошло в историю.
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Raul14
Ответ Barca_mania
как и Азар
Или как Умтити?)) Или Коутиньо с Гризманом?))
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Фёдор Кузнецов
Ну то есть использовали клуб по назначению
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Дядя Артем
Бедные какие,все их используют
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Killer_na_belom_barse$
Ответ Barca_mania
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Интересно узнать каким образом? Скорее Реал поимел псг в прошлом году, а бавария в этом)
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Нефанатик
Ответ Barca_mania
никто даже об этом не помнит кроме фанов реала
До Азара тоже никому нет дела кроме фанатиков Барсы. Азар Реалу не мешает брать титулы
+3
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АНДРЮХА87
Просто ПСЖ завидуют клубу, любому, у которого есть большое имя, вот и все! Ведь у них, кроме катарских денег, нет НИЧЕГО, а главное нет характера, поэтому международных титулов не будет!
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Сикарио
Но рот пускай себе посчитает. Транс в прошлом году точно так же развел уже ПСЖ, используя имя Реала.
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Wasilij Petrow
Хотел в клуб с большой историей, а не с большой истерией.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Raul14
кто такой ПСЖ? Чтобы использовать его имя ?)) Вот Мбаппе использовал имя Реала, чтобы выбить себе астрономических денег))
Мбаппе пофиг, Реал или другой клуб, он бы использовал любую возможность, что бы выбить большой контракт!
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градус ненависти
Кстати, малоизвестный любопытный факт: Беллингема раскрыл и впервые стал ставить во взрослый футбол нынешний тренер московского шапито Торпедо физручелло «Пеп» Клотет
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НРИ
Ну понятное дело что псж это не про футбол
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Спартак Уокер
Что за бред
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Papa Il
Как можно использовать клуб из 6 лиги для повышения собственной цены?
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Fan de PSG depuis 2002
Пари Сен-Жермен официально не делал подобных заявлений. Даже на сайте Парифанс этого нет. Следовательно, я не верю этой новости.
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Эль Иберико
псж все кому не лень используют, машина по доению бабла и не только.
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Barca_mania
Ответ Raul14
кто такой ПСЖ? Чтобы использовать его имя ?)) Вот Мбаппе использовал имя Реала, чтобы выбить себе астрономических денег))
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Mr. Galacticos
закон кармы - всё возвращается!!!
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Эркинбек Апаканов
Мешок обиделся))
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