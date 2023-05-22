Спортивный психолог: «Соболев запрет на профессию должен получить. Он поставил себя на уровень первобытного человека. «Обмочить» поверженного противника – так делают животные»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Вадим Гущин психология Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Здоровье Футбол

Спортивный психолог Вадим Гущин дал оценку поведению Александра Соболева в игре с ЦСКА.

Форвард «Спартака» дважды в течение матча 28-го тура демонстративно хватал себя за гениталии и в конечном счете был удален главным арбитром Сергеем Карасевым.

– Такие жесты – это то, что у Зигмунда Фрейда означает понятие «Ид»: самое темное, первобытное. «Эго» – это я, «Суперэго» – социальное я, а «Ид» – это мои инстинкты. Детское проявление.

Мы понимаем, что ряд спортсменов в этом детстве застрял. Просто жизнь у них такая: когда все о тебе заботятся, твоя жизнь расписана, ты ей не управляешь, твоя задача – выполнять указания. Спортсмен – по определению существо инфантильное.

Я могу понять, когда такое случается во дворе. И то возникает вопрос: а как вообще родители? Они их воспитывают или нет?

– Соболев уже взрослый.

– А реагирует на все по-детски. «Вот как это?», «Вы мне не дали забить гол!», «Вы мне не дали сделать то, не дали сделать это...»

В экстремальной ситуации человек может опуститься на уровень звериных инстинктов, они позволяют ему спастись, быстро отреагировать на ситуацию. Но это профессиональный футбол: тут правила, нормы поведения.

– Игрок ЦСКА повторил жест Соболева, за что тоже получил красную.

– Вот именно – повторил, «процитировал». Даже для этого иностранца – я не уверен, что он шибко грамотный и высококультурный человек, – то, что сделал Соболев, было дико. Он показывал арбитрам: посмотрите, что человек сделал? Это вообще как?

А для Соболева это было органично, само собой. Уровень зрелости личности этого игрока «Спартака» не соответствует его биологическому возрасту. А уровень зрелища в нашем футболе деградировал безнадежно.

Вы можете представить, чтобы такой жест показал кто-нибудь в волейболе, баскетболе или гандболе? Именно футбол отражает социокультурный уровень общества больше, чем какой-либо другой вид спорта. И то, что я увидел, не просто огорчает – удручает.

– Вы в шоке?

– Я в шоке. Это дерби. Его смотрит вся страна. До чего надо дойти, чтобы детские, дворовые жесты под камеру, не стесняясь, демонстрировать?

Сейчас мне начнут говорить: что ты тут, мол, возвращаешь нам «образ советского человека». В советское время, если бы такое случилось, задали бы простой вопрос: «На тебя дети смотрят – ты об этом думаешь? На тебя женщины смотрят – как ты своей матери, жене все это объяснишь?»

Какая-то запредельная деградация. Соболев поставил себя на уровень первобытного человека. Ведь «обмочить» поверженного противника – так делают животные. Это самые темные инстинкты, которые где-то там на поверхности у футболиста по фамилии Соболев.

Ему, конечно, показали красную карточку, он пропустит сколько-то матчей. Нет, Соболев должен получить запрет на профессию. У нас запрет получают за гораздо менее серьезные деяния – тренер что-то позволил в отношении своей подопечной. А вот это можно? При народе, под камеру?! – сказал Гущин.

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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110 комментариев

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Саша Пушкин
Ответ .ru
дельфин-питекантроп...
Сравнивая Соболева с дельфином, мы оскорбляем дельфинов. Всем же известно до чего они умные, а тут такое...
+108
-13
+95
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.ru
дельфин-питекантроп...
+74
-16
+58
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Абдаллах аль-Кутба
Это тот самый псих, который рассказывал чушь про Промеса? Нашли кого спрашивать, более адекватных психиатров нету уже?
+77
-28
+49
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Konstar
Ну хоть у гадалок еще интервью не берут, и то хорошо.
+38
-11
+27
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.ru
Ответ Саша Пушкин
Сравнивая Соболева с дельфином, мы оскорбляем дельфинов. Всем же известно до чего они умные, а тут такое...
в семействе морских млекопитающих не без урода...
+20
-2
+18
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Eugeny Grebenkou
Поступок недостойный, вопросов нет… но исключить прям, как-то жестко… у нас часть эстрады и иные звезды ведут себя хуже)
+24
-6
+18
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Konstantin Zorin
Такие психологи дискредитируют профессию. 🤡
+24
-10
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Артем Коваленко
"У нас запрет получают за гораздо менее серьезные деяния – тренер что-то позволил в отношении своей подопечной"
Полагаю он имеет ввиду домогательства тренера к подопечной?
Если это так, как можно вообще сравнивать такие вещи?????
Поступок Соболева ( который я, кстати, считаю мерзким), даже и близко сравнивать нельзя с домогательством, ни в коем случае!!!!

Ну а если я НЕ правильно понял, этого психолога, то я приношу свои искренние извинения.
+15
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Andrey Saint-P
Ответ Колбаскер тут
Только не животные, а млекопитающие.
Хватит уже оскорблять дельфинов)
+10
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OldRedWhite
Ответ Абдаллах аль-Кутба
Это тот самый псих, который рассказывал чушь про Промеса? Нашли кого спрашивать, более адекватных психиатров нету уже?
Дело в том , что если кому-то и запретить заниматься профессиональной деятельностью , так это в первую очередь такому психологу !
Мыслимое ли дело ?
Подробный диагноз , тем более нездорового с его точки зрения человека опубликовать в СМИ ?
+11
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Caustic
Ответ Абдаллах аль-Кутба
Это тот самый псих, который рассказывал чушь про Промеса? Нашли кого спрашивать, более адекватных психиатров нету уже?
вообще не факт, что такой человек существует.
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Роберт ЛеванГОЛьски
Соболев нытик и истеричка, проиграл все единоборства Роше и все чем смог ему ответить это показать этот жест, опустил себя в первую очередь на самое дно.
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Pelerin
Ответ Абдаллах аль-Кутба
Это тот самый псих, который рассказывал чушь про Промеса? Нашли кого спрашивать, более адекватных психиатров нету уже?
Не обижай психиатров - это врачи с дипломом. А психологи это люди с дипломом, распечатанным на домашнем принтере.
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couture39
Ответ Артем Коваленко
"У нас запрет получают за гораздо менее серьезные деяния – тренер что-то позволил в отношении своей подопечной" Полагаю он имеет ввиду домогательства тренера к подопечной? Если это так, как можно вообще сравнивать такие вещи????? Поступок Соболева ( который я, кстати, считаю мерзким), даже и близко сравнивать нельзя с домогательством, ни в коем случае!!!! Ну а если я НЕ правильно понял, этого психолога, то я приношу свои искренние извинения.
Тоже поразился этим моментом - домогательства тренера до подопечной, это типа какая-то мелкая шалость. А вот НЕПРИЛИЧНЫЙ ЖЕСТ ПЕРЕД КАМЕРОЙ - это непростительное преступление, за которое положена пожизненная дисквалификация.
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Bleffinho
тут по психиатру психушка плачет
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Wiley Fox
Это что за идиот?

Ссал на флажок когда-то давно кто-то из чёрных из цска

Этот дурень Гущин личный психолог Миллера, я так думаю
+20
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Caustic
Ответ Pont ham pilat
уважаемый психолог не оскорбляйте дельфинов, доказано что у них есть мозг
кем уважаемый?
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Антон Bratishchev
Обычный игрок Спартака
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Александр Жердин
Ответ siragh@yandex.ru
Соболев по спортивному злой..Амато Роша ссыкло конечно,надо было втащить поджопник Соболеву
Ну если он такой злой, по спортивному, как вы говорите, пусть повторит этот жест в Грозном на Ахмат-арене. Или он сам... обмочится?
+4
-1
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Александр Жердин
Мне вот только интересно, особи оправдывающие Соболева, вы хоть понимете, насколько жалко вы выглядите?
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Алексей Сигаев
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Запрет на профессию должен получить "спортивный психолог", раздающий подобные диагнозы. Да, Соболев повёл себя некрасиво. Получил красную карточку, скорее всего впаяют дискву более одного матча. Всё справедливо. Но какой нафиг запрет на профессию?
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Михаил Стерхов
В Спартаке все оправдывают Соболева , тогда можно подумать что это не команда , а стая приматов.)
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Кеша
А я всегда говорил , что Соболев не спортсмен.
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Тайосич
Ответ Михаил Стерхов
В Спартаке все оправдывают Соболева , тогда можно подумать что это не команда , а стая приматов.)
Кто в Спартаке оправдывает Соболева? Абаскаль сразу дал чёткий и однозначный комментарий.
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Максим Попов
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значит зениту такими вещами заниматься можно,им разрешено все,а кому-то другому нельзя что-ли, зенит весь сезон во рту чужие гениталии дердал и никто слова не сказал
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