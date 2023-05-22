Спортивный психолог: «Соболев запрет на профессию должен получить. Он поставил себя на уровень первобытного человека. «Обмочить» поверженного противника – так делают животные»
Спортивный психолог Вадим Гущин дал оценку поведению Александра Соболева в игре с ЦСКА.
Форвард «Спартака» дважды в течение матча 28-го тура демонстративно хватал себя за гениталии и в конечном счете был удален главным арбитром Сергеем Карасевым.
– Такие жесты – это то, что у Зигмунда Фрейда означает понятие «Ид»: самое темное, первобытное. «Эго» – это я, «Суперэго» – социальное я, а «Ид» – это мои инстинкты. Детское проявление.
Мы понимаем, что ряд спортсменов в этом детстве застрял. Просто жизнь у них такая: когда все о тебе заботятся, твоя жизнь расписана, ты ей не управляешь, твоя задача – выполнять указания. Спортсмен – по определению существо инфантильное.
Я могу понять, когда такое случается во дворе. И то возникает вопрос: а как вообще родители? Они их воспитывают или нет?
– Соболев уже взрослый.
– А реагирует на все по-детски. «Вот как это?», «Вы мне не дали забить гол!», «Вы мне не дали сделать то, не дали сделать это...»
В экстремальной ситуации человек может опуститься на уровень звериных инстинктов, они позволяют ему спастись, быстро отреагировать на ситуацию. Но это профессиональный футбол: тут правила, нормы поведения.
– Игрок ЦСКА повторил жест Соболева, за что тоже получил красную.
– Вот именно – повторил, «процитировал». Даже для этого иностранца – я не уверен, что он шибко грамотный и высококультурный человек, – то, что сделал Соболев, было дико. Он показывал арбитрам: посмотрите, что человек сделал? Это вообще как?
А для Соболева это было органично, само собой. Уровень зрелости личности этого игрока «Спартака» не соответствует его биологическому возрасту. А уровень зрелища в нашем футболе деградировал безнадежно.
Вы можете представить, чтобы такой жест показал кто-нибудь в волейболе, баскетболе или гандболе? Именно футбол отражает социокультурный уровень общества больше, чем какой-либо другой вид спорта. И то, что я увидел, не просто огорчает – удручает.
– Вы в шоке?
– Я в шоке. Это дерби. Его смотрит вся страна. До чего надо дойти, чтобы детские, дворовые жесты под камеру, не стесняясь, демонстрировать?
Сейчас мне начнут говорить: что ты тут, мол, возвращаешь нам «образ советского человека». В советское время, если бы такое случилось, задали бы простой вопрос: «На тебя дети смотрят – ты об этом думаешь? На тебя женщины смотрят – как ты своей матери, жене все это объяснишь?»
Какая-то запредельная деградация. Соболев поставил себя на уровень первобытного человека. Ведь «обмочить» поверженного противника – так делают животные. Это самые темные инстинкты, которые где-то там на поверхности у футболиста по фамилии Соболев.
Ему, конечно, показали красную карточку, он пропустит сколько-то матчей. Нет, Соболев должен получить запрет на профессию. У нас запрет получают за гораздо менее серьезные деяния – тренер что-то позволил в отношении своей подопечной. А вот это можно? При народе, под камеру?! – сказал Гущин.
Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦♂️
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Полагаю он имеет ввиду домогательства тренера к подопечной?
Если это так, как можно вообще сравнивать такие вещи?????
Поступок Соболева ( который я, кстати, считаю мерзким), даже и близко сравнивать нельзя с домогательством, ни в коем случае!!!!
Ну а если я НЕ правильно понял, этого психолога, то я приношу свои искренние извинения.
Мыслимое ли дело ?
Подробный диагноз , тем более нездорового с его точки зрения человека опубликовать в СМИ ?
Ссал на флажок когда-то давно кто-то из чёрных из цска
Этот дурень Гущин личный психолог Миллера, я так думаю