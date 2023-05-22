Спортивный психолог Вадим Гущин дал оценку поведению Александра Соболева в игре с ЦСКА.

Форвард « » дважды в течение матча 28-го тура демонстративно хватал себя за гениталии и в конечном счете был удален главным арбитром Сергеем Карасевым.

– Такие жесты – это то, что у Зигмунда Фрейда означает понятие «Ид»: самое темное, первобытное. «Эго» – это я, «Суперэго» – социальное я, а «Ид» – это мои инстинкты. Детское проявление.

Мы понимаем, что ряд спортсменов в этом детстве застрял. Просто жизнь у них такая: когда все о тебе заботятся, твоя жизнь расписана, ты ей не управляешь, твоя задача – выполнять указания. Спортсмен – по определению существо инфантильное.

Я могу понять, когда такое случается во дворе. И то возникает вопрос: а как вообще родители? Они их воспитывают или нет?

– Соболев уже взрослый.

– А реагирует на все по-детски. «Вот как это?», «Вы мне не дали забить гол!», «Вы мне не дали сделать то, не дали сделать это...»

В экстремальной ситуации человек может опуститься на уровень звериных инстинктов, они позволяют ему спастись, быстро отреагировать на ситуацию. Но это профессиональный футбол: тут правила, нормы поведения.

– Игрок ЦСКА повторил жест , за что тоже получил красную.

– Вот именно – повторил, «процитировал». Даже для этого иностранца – я не уверен, что он шибко грамотный и высококультурный человек, – то, что сделал Соболев, было дико. Он показывал арбитрам: посмотрите, что человек сделал? Это вообще как?

А для Соболева это было органично, само собой. Уровень зрелости личности этого игрока «Спартака» не соответствует его биологическому возрасту. А уровень зрелища в нашем футболе деградировал безнадежно.

Вы можете представить, чтобы такой жест показал кто-нибудь в волейболе, баскетболе или гандболе? Именно футбол отражает социокультурный уровень общества больше, чем какой-либо другой вид спорта. И то, что я увидел, не просто огорчает – удручает.

– Вы в шоке?

– Я в шоке. Это дерби. Его смотрит вся страна. До чего надо дойти, чтобы детские, дворовые жесты под камеру, не стесняясь, демонстрировать?

Сейчас мне начнут говорить: что ты тут, мол, возвращаешь нам «образ советского человека». В советское время, если бы такое случилось, задали бы простой вопрос: «На тебя дети смотрят – ты об этом думаешь? На тебя женщины смотрят – как ты своей матери, жене все это объяснишь?»

Какая-то запредельная деградация. Соболев поставил себя на уровень первобытного человека. Ведь «обмочить» поверженного противника – так делают животные. Это самые темные инстинкты, которые где-то там на поверхности у футболиста по фамилии Соболев.

Ему, конечно, показали красную карточку, он пропустит сколько-то матчей. Нет, Соболев должен получить запрет на профессию. У нас запрет получают за гораздо менее серьезные деяния – тренер что-то позволил в отношении своей подопечной. А вот это можно? При народе, под камеру?! – сказал Гущин.

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!