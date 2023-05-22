Орлов о Соболеве: «Выродок какой-то, я такого еще не видел. Его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия РФС Геннадий Орлов Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Геннадий Орлов резко высказался о непристойном жесте Александра Соболева в игре с ЦСКА.

«Я всю жизнь в футболе: играл, комментировал и до сих пор веду всевозможные экспертизы. Но я не видел, чтобы так себя вел футболист, как Соболев. Какой-то вообще выродок, понимаете?

Сейчас стало модным: ошибается – и сразу извиняется перед всеми. Слушайте, хам, который хамским поступком увиделся всем, после того, как извинился, хамом не перестает быть. Это не значит, что ему все простили. Он с этим «хамом» должен жить.

Ему в принципе по нашему регламенту должны дать самое большое два матча [дисквалификации], но на самом деле за этот поступок он должен получить какое-то большое наказание. Не знаю, пять игр, может быть, десять. Потому что ну так нельзя.

И я удивлен другим. Он играет за «Спартак». Правда, Абаскаль сказал после матча, что, конечно, он будет наказан.

Но если девять желтых карточек – а сколько ему недодали карточек, сколько он еще пропустил? Думаю, с такой игрой его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют.

В общем, это проблема РФС, это не просто так. Дело даже не в том, что он в «Спартаке», в другой команде он, наверное, так же себя вел. Но он, понимаете, не соображает, что это публичная история, что ты выходишь на телеэкран», – сказал комментатор.

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

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270 комментариев

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Pelerin
Ответ mnogokotin-
чем оскорбления орлова лучше оскорбления соболева? )
Они хуже. Соболев был в пылу борьбы, на пульсе. Орлов же просто никому не нужный старый лицемер, который оскорбляет игрока ради платы за интервью. Дед стал просто противен (
+262
-110
+152
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mnogokotin-
чем оскорбления орлова лучше оскорбления соболева? )
+243
-95
+148
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Мамолюб Муслим
Ответ Юрий Поляков
Соболев не прав это 100% , но так выражаться человеку который ему в деды годиться !!! Это не комель фо совсем !!! Нужно сдерживать себя в выражениях !!!
Комель фо))
+147
-11
+136
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Vano from Tbilisi
Когда алкаш радимов дрался со своими во время матча и бухим гонял по питеру угрожая жизням людей, ГСО молчал в тряпочку и кукарекал с линией партии(зенита), про дзюбу и азмуна вообще промолчу
+88
-22
+66
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Двоечник
Как такого не видел...А как же Широков?
+69
-9
+60
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Юрий Поляков
Соболев не прав это 100% , но так выражаться человеку который ему в деды годиться !!! Это не комель фо совсем !!! Нужно сдерживать себя в выражениях !!!
+97
-43
+54
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Vano from Tbilisi
Ответ Двоечник
Как такого не видел...А как же Широков?
широков это культурный символ зенита, на ряду с вечно синим родимовым
+53
-16
+37
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Zakir0561
Да оставьте уже Соболева в покое! Да, сорвался! Получил красную! Ещё дискву впаяют! Клуб оштрафует! Подумает о своём поведении... Будто он человека убил! Симеоне с Роналду полным 60 тысячным аренам показывали этот же жест. Их тогда так не полоскали как Соболя, хотя его никто не защищает. Он извинился, понял, что влип. Но вот так вот всей страной линчевать, думаю, неправильно...
+71
-36
+35
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Adeen
Ответ Мамолюб Муслим
Комель фо))
Да у него весь комментарий корявый.
+32
-3
+29
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Олег Андронов
Тот случай, когда дед прав. Соболеву слишком долго многое прощалось. Безнаказанность рождает беззаконие.
+55
-35
+20
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Гамарджоба Генацвале
Ответ mnogokotin-
чем оскорбления орлова лучше оскорбления соболева? )
Это петербуржские оскорбления. Они "культурнее".
+22
-3
+19
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Lyrastars
Блин а что этот моральный камертон нашего футбольного общества сказал про недавний спич Михайло Кержакова? Это другое?))
+17
-2
+15
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RembaXXX
Ответ Zakir0561
Да оставьте уже Соболева в покое! Да, сорвался! Получил красную! Ещё дискву впаяют! Клуб оштрафует! Подумает о своём поведении... Будто он человека убил! Симеоне с Роналду полным 60 тысячным аренам показывали этот же жест. Их тогда так не полоскали как Соболя, хотя его никто не защищает. Он извинился, понял, что влип. Но вот так вот всей страной линчевать, думаю, неправильно...
жесты хоть и похожие, но смысловая нагрузка в них кардинально отличается, нельзя сравнивать, Симеоне адресовал этот жест в первую очередь своей команде и фанам, намекая, на мужественность или брутальность, Соболев же намекал на коитус, пытаясь оскорбить конкретного 1го человека.
+29
-14
+15
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mmike
Ответ Мамолюб Муслим
Комель фо))
Камиль Фо
+12
0
+12
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Rustam Guseynoff
Болею за Спартак, но Соболь реально неадекватный. Причем с каждой игрой болезнь прогрессирует
+17
-7
+10
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Кеша
ГСО старой закалки . Говорит, как есть . Хам никогда не перестанет быть хамом - это аксиома.
+24
-14
+10
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brig_Mercury
Ответ Олег Андронов
Тот случай, когда дед прав. Соболеву слишком долго многое прощалось. Безнаказанность рождает беззаконие.
Я тоже согласен. Это сокровище надо на несколько матчей на скамейке оставлять или психолога нанять. Он своим поведением не меньше вреда и потерь имиджу команды наносит. Почему-то те же Сергеев или Чалов больше пашут и менее вовлечены в скандалы, хотя также часто выигрывают конкуренцию у легионеров. Сколько можно играть без царя в голове?
+17
-8
+9
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ws357
Ответ Саша Пушкин
- Геннадий Сергеевич, а что это за жест? -Это мат!
Это подтасовка звука!
+10
-2
+8
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murzzzzzilka
Ответ Кеша
ГСО старой закалки . Говорит, как есть . Хам никогда не перестанет быть хамом - это аксиома.
Он сам хам. Старой закалки.
+14
-6
+8
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Spartak ist besser
Ответ Vano from Tbilisi
Когда алкаш радимов дрался со своими во время матча и бухим гонял по питеру угрожая жизням людей, ГСО молчал в тряпочку и кукарекал с линией партии(зенита), про дзюбу и азмуна вообще промолчу
Ну так это другое. Газовым людям можно всё.
+24
-16
+8
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Фут.Боль
Чемпионат, который когда-то принадлежал Аршавину, Лоськову ,Титову и Вагнеру, сегодня принадлежит Соболевым.
+17
-10
+7
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Саша Пушкин
- Геннадий Сергеевич, а что это за жест?
-Это мат!
+12
-5
+7
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8c8dx72cs7
Орлов понял что на этом можно заработать от газпрома еще пару тысач рублей, да и вообще чья бы корова мычала
+9
-2
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RKarpov
Попробую резюмировать:
ГСО - проплаченый клинический идиот. В футболе он перестал разбираться ровно в тот момент, когда Заенит вышел в РПФЛ.

Соболев - психованный идиот. Поступает аналогично уже не в первый ( и не во второй) раз. Должен быть наказан и командой и лигой.

Бразилец, которого удалили вместе с Соболем - виноват сам, (не важно, знает или не знает он язык - язык жестов - универсален) такой "выстрел себе в ногу" мог придумать себе только клинический идиот.

Но всё ещё в руках (копытах))))) коней!
2 победы - и вы чемпионы.
А если нет, то мы вас подвинем))

Газпрома - не существует.
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Фут.Боль
Ответ Dmitry Orlov
Ко Мель Фо. Кореец, наверное.
Камиль Фо. Мама татарка, отец кореец, возможно.
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