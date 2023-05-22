Орлов о Соболеве: «Выродок какой-то, я такого еще не видел. Его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют»
Геннадий Орлов резко высказался о непристойном жесте Александра Соболева в игре с ЦСКА.
«Я всю жизнь в футболе: играл, комментировал и до сих пор веду всевозможные экспертизы. Но я не видел, чтобы так себя вел футболист, как Соболев. Какой-то вообще выродок, понимаете?
Сейчас стало модным: ошибается – и сразу извиняется перед всеми. Слушайте, хам, который хамским поступком увиделся всем, после того, как извинился, хамом не перестает быть. Это не значит, что ему все простили. Он с этим «хамом» должен жить.
Ему в принципе по нашему регламенту должны дать самое большое два матча [дисквалификации], но на самом деле за этот поступок он должен получить какое-то большое наказание. Не знаю, пять игр, может быть, десять. Потому что ну так нельзя.
И я удивлен другим. Он играет за «Спартак». Правда, Абаскаль сказал после матча, что, конечно, он будет наказан.
Но если девять желтых карточек – а сколько ему недодали карточек, сколько он еще пропустил? Думаю, с такой игрой его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют.
В общем, это проблема РФС, это не просто так. Дело даже не в том, что он в «Спартаке», в другой команде он, наверное, так же себя вел. Но он, понимаете, не соображает, что это публичная история, что ты выходишь на телеэкран», – сказал комментатор.
Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦♂️
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-Это мат!
ГСО - проплаченый клинический идиот. В футболе он перестал разбираться ровно в тот момент, когда Заенит вышел в РПФЛ.
Соболев - психованный идиот. Поступает аналогично уже не в первый ( и не во второй) раз. Должен быть наказан и командой и лигой.
Бразилец, которого удалили вместе с Соболем - виноват сам, (не важно, знает или не знает он язык - язык жестов - универсален) такой "выстрел себе в ногу" мог придумать себе только клинический идиот.
Но всё ещё в руках (копытах))))) коней!
2 победы - и вы чемпионы.
А если нет, то мы вас подвинем))
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