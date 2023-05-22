Геннадий Орлов резко высказался о непристойном жесте Александра Соболева в игре с ЦСКА.

«Я всю жизнь в футболе: играл, комментировал и до сих пор веду всевозможные экспертизы. Но я не видел, чтобы так себя вел футболист, как Соболев. Какой-то вообще выродок, понимаете?

Сейчас стало модным: ошибается – и сразу извиняется перед всеми. Слушайте, хам, который хамским поступком увиделся всем, после того, как извинился, хамом не перестает быть. Это не значит, что ему все простили. Он с этим «хамом» должен жить.

Ему в принципе по нашему регламенту должны дать самое большое два матча [дисквалификации], но на самом деле за этот поступок он должен получить какое-то большое наказание. Не знаю, пять игр, может быть, десять. Потому что ну так нельзя.

И я удивлен другим. Он играет за «Спартак». Правда, сказал после матча, что, конечно, он будет наказан.

Но если девять желтых карточек – а сколько ему недодали карточек, сколько он еще пропустил? Думаю, с такой игрой его должны удалять в каждом матче, просто судьи жалеют.

В общем, это проблема , это не просто так. Дело даже не в том, что он в « », в другой команде он, наверное, так же себя вел. Но он, понимаете, не соображает, что это публичная история, что ты выходишь на телеэкран», – сказал комментатор.

Соболев хватал себя между ног перед Рошей еще до удаления. И вообще вел себя ужасно🤦‍♂️

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