Дзюба и «Локомотив» продлят контракт на год с опцией еще на один (Иван Карпов)

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба продолжит выступать за «Локомотив» в следующем сезоне.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники продлят с форвардом контракт на год с автоматической пролонгацией еще на один в случае выполнения определенных условий.

Ожидается, что стороны уладят все детали на следующей неделе.

В текущем сезоне 34-летний нападающий провел 9 игр в Мир РПЛ и забил 8 голов. Подробно со статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexsem69
Дзюба2024!
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
1+1 - оптимальный вариант. Давать сразу на 2 года не стоило - Дзюба хорош, когда ему надо доказывать, когда нет комфорта.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
Отличная новость!
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чётко_как_чечётка
Всё закономерно и по делу, так и должно быть.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leftdefender
Не думаю что Рубин им вообще интересовался. Там Лисакович и Фамейе есть.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гамарджоба Генацвале
Я и не сомневался. Взаимовыгодный вариант для обеих сторон.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Каретников
вангую Дзюба в следующем сезоне забьёт 3 мяча и с со скандалом покинет локомотив
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mot1v
Ответ Dmitry Orlov
1+1 - оптимальный вариант. Давать сразу на 2 года не стоило - Дзюба хорош, когда ему надо доказывать, когда нет комфорта.
Да хорош это писать везде.
Дзюба в РПЛ всегда хорош.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ mot1v
Да хорош это писать везде. Дзюба в РПЛ всегда хорош.
Не всегда. Прошлый сезон Зенита - как пример. Зенит стал менее зависимым от него, а он стал не в меру возмущаться тем, что потерял место в старте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий