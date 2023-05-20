Дзюба и «Локомотив» продлят контракт на год с опцией еще на один (Иван Карпов)

Артем Дзюба продолжит выступать за «Локомотив» в следующем сезоне.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники продлят с форвардом контракт на год с автоматической пролонгацией еще на один в случае выполнения определенных условий.

Ожидается, что стороны уладят все детали на следующей неделе.

В текущем сезоне 34-летний нападающий провел 9 игр в Мир и забил 8 голов. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

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