Глава «Локо» Нагорных о новом контракте с Дзюбой: «Переговоры находятся на финишной прямой. В Казани вы Артема в ближайшие дни не увидите»

Артем Дзюба близок к продлению контракта с «Локомотивом».

Об этом рассказал председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных. Напомним, ранее сообщалось, что в трансфере 34-летнего нападающего заинтересован « ».

« восстанавливается, все идет по плану. Тренер предоставил паузу, чтобы не усугублять. Думаю, что в Казани вы Дзюбу в ближайшие дни не увидите. Наши переговоры с Артемом находятся на финишной прямой.

Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы все объявим. Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились», – сказал Нагорных.

Действующий контракт Дзюбы с « » рассчитан до конца текущего сезона. Статистику форварда можно найти здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!