Глава «Локо» Нагорных о новом контракте с Дзюбой: «Переговоры находятся на финишной прямой. В Казани вы Артема в ближайшие дни не увидите»
Артем Дзюба близок к продлению контракта с «Локомотивом».
Об этом рассказал председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных. Напомним, ранее сообщалось, что в трансфере 34-летнего нападающего заинтересован «Рубин».
«Дзюба восстанавливается, все идет по плану. Тренер предоставил паузу, чтобы не усугублять. Думаю, что в Казани вы Дзюбу в ближайшие дни не увидите. Наши переговоры с Артемом находятся на финишной прямой.
Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы все объявим. Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились», – сказал Нагорных.
Действующий контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан до конца текущего сезона. Статистику форварда можно найти здесь.
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