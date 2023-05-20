Глава «Локо» Нагорных о новом контракте с Дзюбой: «Переговоры находятся на финишной прямой. В Казани вы Артема в ближайшие дни не увидите»

Теги Локомотив Рубин Артем Дзюба премьер-лига Россия Первая лига Юрий Нагорных Чемпионат.com Футбол

Артем Дзюба близок к продлению контракта с «Локомотивом».

Об этом рассказал председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных. Напомним, ранее сообщалось, что в трансфере 34-летнего нападающего заинтересован «Рубин». 

«Дзюба восстанавливается, все идет по плану. Тренер предоставил паузу, чтобы не усугублять. Думаю, что в Казани вы Дзюбу в ближайшие дни не увидите. Наши переговоры с Артемом находятся на финишной прямой.

Срок контракта с Дзюбой? В ближайшее время мы все объявим. Никакие вбросы не влияли на переговорный процесс. Мы работаем так, как договорились», – сказал Нагорных. 

Действующий контракт Дзюбы с «Локо» рассчитан до конца текущего сезона. Статистику форварда можно найти здесь

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6 комментариев

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alexsem69
Все адекватно сказал!
Про Рубин - это все выбросы!
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Фут.Боль
Ответ Ковид 07.10.52
Подписывать контракт с травматичным старичком - это вверх мастерства организатора допинговой программы ои14....
А он сильно травматичен? Что-то не помню у него серьезных травм в карьере. Пользу Локо приносит. На след.сезон точно нужно продлевать.
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Сергей Жарковский
Во интриганы!
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Олимпионик
Рукотворник уже на финишной прямой!
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