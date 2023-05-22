Роман Павлюченко: «Какой Захаряну «Челси»? У нас никто не сможет сейчас уехать в Англию или Испанию. А в Турции лига слабее РПЛ, смысл там играть?»
Роман Павлюченко сомневается, что Арсен Захарян соответствует уровню «Челси».
– При всем уважении к Захаряну – какой ему «Челси»? Это агентские вбросы.
Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может сейчас уехать в Англию или Испанию.
А что касается Турции – при всем моем уважении, лучше играть в РПЛ, чем в Суперлиге. У них чемпионат слабее, чем у нас. Смысл ехать туда и играть в Турции?
– Почему же тогда Дзюба съездил к ним и забил всего один гол?
– Откуда я знаю? Позвоните Артему и спросите, почему он съездил и приехал обратно, ха-ха, – сказал бывший форвард «Тоттенхэма».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Да, это не топы сейчас, но в каждой команде есть известные всей Европе игроки. Даже наши бывшие легионеры туда уехали, типа Мусы и Нже.
В РПЛ же, кроме Спартака и Зенита, в других командах играют легионеры ноунеймы, известные лишь узкоспециализированным скаутам.