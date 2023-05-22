Роман Павлюченко: «Какой Захаряну «Челси»? У нас никто не сможет сейчас уехать в Англию или Испанию. А в Турции лига слабее РПЛ, смысл там играть?»

Роман Павлюченко сомневается, что Арсен Захарян соответствует уровню «Челси».

– При всем уважении к – какой ему « »? Это агентские вбросы.

Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может сейчас уехать в Англию или Испанию.

А что касается Турции – при всем моем уважении, лучше играть в , чем в Суперлиге. У них чемпионат слабее, чем у нас. Смысл ехать туда и играть в Турции?

– Почему же тогда съездил к ним и забил всего один гол?

– Откуда я знаю? Позвоните Артему и спросите, почему он съездил и приехал обратно, ха-ха, – сказал бывший форвард «Тоттенхэма».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!