Роман Павлюченко: «Какой Захаряну «Челси»? У нас никто не сможет сейчас уехать в Англию или Испанию. А в Турции лига слабее РПЛ, смысл там играть?»

Теги Локомотив Артем Дзюба Роман Павлюченко Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия Ла Лига высшая лига Турция Динамо Москва Адана Демирспор Арсен Захарян Футбол

Роман Павлюченко сомневается, что Арсен Захарян соответствует уровню «Челси».

– При всем уважении к Захаряну – какой ему «Челси»? Это агентские вбросы.

Не могу назвать ни одного российского футболиста, который может сейчас уехать в Англию или Испанию.

А что касается Турции – при всем моем уважении, лучше играть в РПЛ, чем в Суперлиге. У них чемпионат слабее, чем у нас. Смысл ехать туда и играть в Турции?

– Почему же тогда Дзюба съездил к ним и забил всего один гол?

– Откуда я знаю? Позвоните Артему и спросите, почему он съездил и приехал обратно, ха-ха, – сказал бывший форвард «Тоттенхэма».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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62 комментария

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Sinister Kid
Ну да, Турция не выдержала «величия» Дзюбы🤦🏼‍♀️
+90
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+76
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Goshish
Ответ Sinister Kid
Ну да, Турция не выдержала «величия» Дзюбы🤦🏼‍♀️
ну по такой логике и рпл не выдержала величия Хвичи и, следовательно, сильней сериала.
+83
-14
+69
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mancity111
Рома, видимо, не в курсе, что уже даже Бельгийская лига сильнее РПЛ
+54
-10
+44
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Старая школа
В Галатасарае играет Ван Анхольт, Торрейра, Мата, Икарди, Мертенс. В Фенере Валенсия, Батшуайи. В Бешикташе Деле Алли, Хатчинсон, Тосун. Да рандомно открываешь состав какого нибудь карагюмрюка и видишь там Льяича, Борини, Бертолаччи, Колина Казима.
Да, это не топы сейчас, но в каждой команде есть известные всей Европе игроки. Даже наши бывшие легионеры туда уехали, типа Мусы и Нже.
В РПЛ же, кроме Спартака и Зенита, в других командах играют легионеры ноунеймы, известные лишь узкоспециализированным скаутам.
+33
-2
+31
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Плацкарт Вагоныч
Турция не слабее. И через нее можно в ЛЧ поиграть.
+17
0
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Артем Алмазов
В Турции еврокубки.
+16
0
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Felp
Ответ che kaif
В Турции 2 лига скоро догонит рфпл не то что Суперлига
Часто смотришь чемпионат Турции?
+13
-3
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che kaif
В Турции 2 лига скоро догонит рфпл не то что Суперлига
+18
-13
+5
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mancity111
Ответ SMART789
РПЛ не играет в Европе, а остальные играют и поэтому имеют очков больше Вам не кажется что здесь есть довольно серьезное допущение? ах да вам же так нравится обгадить все российское
Не соглашусь. Подскажи, когда последний раз российские клубы выходили в плей-офф ЛЧ? Когда играли там. Брюгге вот вышел после 4 туров в плей-офф уже. А до этого играл в 1/16 ЛЕ три года подряд, занимая 3 место в группе ЛЧ. Когда наши чемпионы занимали 4 места в самых легких группах.
+6
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Greenalem
Ответ SMART789
РПЛ не играет в Европе, а остальные играют и поэтому имеют очков больше Вам не кажется что здесь есть довольно серьезное допущение? ах да вам же так нравится обгадить все российское
РПЛ получает коэффициенты все равно. Не уверен, что с такими Динамо и Сочи, Россия получила бы сильно больше очков, чем она получается сейчас просто так.
+6
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Rudenzik
Ответ mancity111
Рома, видимо, не в курсе, что уже даже Бельгийская лига сильнее РПЛ
То, что бельгийская сильнее можно было понять по Брюгге, уже Кипр обошёл РПЛ и Кокорин может гордиться, что он лучший в лиге, которая сильнее РПЛ
+12
-7
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Андрей Андреев
Ответ Rudenzik
То, что бельгийская сильнее можно было понять по Брюгге, уже Кипр обошёл РПЛ и Кокорин может гордиться, что он лучший в лиге, которая сильнее РПЛ
Давайте честно, Кипр обошёл РПЛ не совсем по спортивным причинам
+11
-6
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banchik1
О, мнение от адептов идеи "Кварацхелии ничего не светит в Италии".
+6
-1
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Rudenzik
Ответ Андрей Андреев
Давайте честно, Кипр обошёл РПЛ не совсем по спортивным причинам
Пропустили пока один сезон и уже Кипр впереди находится, раньше, одного сезона бы не хватило, значит деградировали прилично. Согласитесь, что нет гарантий, что российские команды опять бы не провалились
+4
-1
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Syog1010
В Турции лига сильнее намного, к сожалению, но надеюсь Захаряну хватит ума туда не переходить.
+10
-7
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مختار موسى حاجييف
Ответ SMART789
может быть хватит уже писать эту чушь? Дзюбе не давали играть, какие здесь могут быть выводы В их лиге Шапи футболист и Оздоев суперзвезда
Шапи то топом был( хоть и короткий отрезок)именно в России а не в Турции.
+2
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Okaka
Ответ SMART789
РПЛ не играет в Европе, а остальные играют и поэтому имеют очков больше Вам не кажется что здесь есть довольно серьезное допущение? ах да вам же так нравится обгадить все российское
чел, просто открой таблицу коэф УЕФА, там сербы, австрийцы, шотландцы больше РПЛ набирали в последние сезоны перед войной, даже в сезоне 21/22, где один Спартак остался, да и то вряд ли прошел бы Лейпциг, твой Зенит тогда уже успел вылететь от Бетиса
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Ковид 07.10.52
Вот Ромка и Володька - одного уровня ...делают умозаключения, которые никак не могут аргументировать....
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Чётко_как_чечётка
Ответ mancity111
Не соглашусь. Подскажи, когда последний раз российские клубы выходили в плей-офф ЛЧ? Когда играли там. Брюгге вот вышел после 4 туров в плей-офф уже. А до этого играл в 1/16 ЛЕ три года подряд, занимая 3 место в группе ЛЧ. Когда наши чемпионы занимали 4 места в самых легких группах.
Так говоришь, будто наши регулярно выходили в плей-офф ЛЧ. 1/8 ЛЕ наш уровень, 1/4 уже очень хорошо. 1/8 ЛЧ большая редкость, а 1/4 вообще из ряда вон.
+1
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Overkiller
Ответ Чётко_как_чечётка
Карпин, Мостовой, Семак, Аршавин, тот же Павлюченко. Недавно Чалов.
Вы в курсе сколько десятилетий назад это было? )))
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Чётко_как_чечётка
Смысл ехать за ЕК. Да и климат, хотя тут кому как.
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arspurs9
Ответ mancity111
Рома, видимо, не в курсе, что уже даже Бельгийская лига сильнее РПЛ
Удивительно, еще 5 лет мы поживем без евроочков и ниже Венгрии с Болгарией окажемся, тоже сильнее?)
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MURA
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Бацька
не знаю, но мне кажется что тот же Зобнин не затерялся бы в условной Астон Вилле. Есть у нас и хорошие игроки, просто нет развития внутри чемпионата
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Евгений Заботин
Ответ Бацька
не знаю, но мне кажется что тот же Зобнин не затерялся бы в условной Астон Вилле. Есть у нас и хорошие игроки, просто нет развития внутри чемпионата
Зобнин чемпионского сезона и после чемпионского да. А сейчас он стал слабее. Сомневаюсь как то...
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