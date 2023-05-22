Канчельскис о Карасеве: «Безобразно отработал. Футбол – контактный вид спорта, а вы по каждому поводу бегаете телевизор смотреть. Телевизора дома нет?»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Андрей Канчельскис Сергей Карасев видеоповторы Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис недоволен судейством Сергея Карасева на матче «Спартак» – ЦСКА.

В матче 28-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

«Игра «Спартак» – ЦСКА получилось хорошей, был отличный накал. Но, как обычно, судьи творят безобразие: вроде первый тайм отработали хорошо, а во втором случилось непонятно что. В любом случае дерби есть дерби. Но ничья была бы закономерным результатом».

О судействе Сергея Карасева

«Роша просто показал, что сделал Соболев, – за такое удалять нельзя. И такие пенальти вообще нельзя давать. Почему судьи стали такими перепуганными? Раньше они брали на себя ответственность, а сейчас боятся решение принять – ходят смотреть этот телевизор. Телевизора дома нет? Подарите им по телевизору.

Что вы делаете с футболом? Это контактный вид спорта, а вы по каждому поводу бегаете телевизор смотреть. Я считаю, Карасев отработал безобразно. Особенно во втором тайме», – сказал бывший футболист сборной России.

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Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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28 комментариев

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T622222
Брат Мостового по несчастью вылез ))))
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юрий егоров
Ребята из редакции кто-то из вас его очень любит неправильной любовью каждый день даёт он вам интервью он уже надоел
+11
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Caustic
По каждому поводу? Андрей выпимши что ли игру смотрел? Один раз всего Карасев сбегал-то. А так чистый гол ВАР без Карасева отменил.
+4
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phill anselmo
ну, это так-то требование бежать к телевизору. тупит он
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Рембо
Ответ левый край
Канчель и Мост--в двух идиотов превратились. Правила ФИФА устанавливает,а не Карасёв. Тот лишь исполнитель. Отсудил он отлично, если ошибался--то в обе стороны.
ты не край,ты просто-левый.Спартак до безобразий не переигрывал ЦСКА,а по итогу почему-то выиграл.Рошу не по делу удалили,пеналя не было,играли бы в большинстве после соболевского жеста,могли б ещё и выиграть.Но наиболее справедливым итогом была б ничья
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Кирилл Возв
Может ему лучше обратиться к защитникам, чтобы не фолили так часто? И судьям не придётся к ВАРу часто бегать.
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JohhnieT0
Я смотрю у лузеров Спартака все не правы, кто не болеет за Спартак, чертилы вы, вам весь интернет,бывшие игроки Спартака, многие легенды Рос Футбола говорят что судейка клоун и вы не правы, а вам хоть ссы в глаза, я реально теперь понял что вы секта
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левый край
Канчель и Мост--в двух идиотов превратились.
Правила ФИФА устанавливает,а не Карасёв. Тот лишь исполнитель.
Отсудил он отлично, если ошибался--то в обе стороны.
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Vsemprivet
Согласен.
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dimon-sm71
А чо он не верещит,когда Ростову,при каждом прикосновении к Комлеченко,пендали ставят?
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baddy
Если бы не бегал, Спартак уже в первом тайме пару забил.
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СИ
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Дело то не в судьях- нужно менять руководство рфс и РПЛ - учителей судей.
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Владимир Дмитриев
Расскажите кончельскису, кто там рядом с ним. Судья не сам бегает, его зовут к монитору! Иногда настоятельно!
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Никому_никабельный
Этому лишь бы накинуть. Очнь интересное "экспертное" мнение
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krossalex
Контакты бывают разные - рабочие, деловые, половые, электрические... Вы что конкретно имеете в виду, когда говорите о "контактном" виде спорта с названием футбол? Вот я 15 лет отыграл в "контактный" вид спорта - регби. Нас штрафовали за такие "приемчики", которые сейчас в футболе просто в порядке вещей. Футбол сейчас стал грязным - судьи "не замечают" толчки в спину, захваты руками, хватание за форму, удары локтями в тело и лицо, наступы шипами, подкаты "в кость" и многое другое. И все эти выверты - типа последнего от Соболева - происходят именно из-за того, что судьи "дают играть" и закрывают глаза на откровенную грязную игру. И "контактность футбола" к этому не имеет никакого отношения.
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Фрэнк Канистра
Да как раз если не уверен - иди смотри, вопросов нет, они ж не видят нифига. то ли в глаза долбятся, то ли там интерес финансовый реально. Карась просто провалил игру вчерашнюю и был худшим на поле.
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.ru
насчёт телевизора не знаю но зеркало в доме у Карасёва точно есть... иначе как объяснить этот его прогрессирующий процесс самолюбования
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Кирюха Миронов
такие правила, что надо бегать. меняйте правила.
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Артур Межаков
Да считай ,как хочешь,кому интересен диванный бред , поезд давно ушёл...
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Клирик
Ответ юрий егоров
Ребята из редакции кто-то из вас его очень любит неправильной любовью каждый день даёт он вам интервью он уже надоел
Источник Чемпионат ваще то.
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EnzoAmatera
Вроде понедельник,а всё ещё пьёт
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Круглый С
Ответ .ru
насчёт телевизора не знаю но зеркало в доме у Карасёва точно есть... иначе как объяснить этот его прогрессирующий процесс самолюбования
2:1, больно Вася? 😂😂😂
0
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JohhnieT0
Ответ Круглый С
2:1 Москва красно-белая бггг
Спасибо что доказал мне мои слова )
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