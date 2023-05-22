Канчельскис о Карасеве: «Безобразно отработал. Футбол – контактный вид спорта, а вы по каждому поводу бегаете телевизор смотреть. Телевизора дома нет?»

Андрей Канчельскис недоволен судейством Сергея Карасева на матче «Спартак» – ЦСКА.

В матче 28-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1.

«Игра «Спартак» – ЦСКА получилось хорошей, был отличный накал. Но, как обычно, судьи творят безобразие: вроде первый тайм отработали хорошо, а во втором случилось непонятно что. В любом случае дерби есть дерби. Но ничья была бы закономерным результатом».

О судействе Сергея Карасева

«Роша просто показал, что сделал Соболев, – за такое удалять нельзя. И такие пенальти вообще нельзя давать. Почему судьи стали такими перепуганными? Раньше они брали на себя ответственность, а сейчас боятся решение принять – ходят смотреть этот телевизор. Телевизора дома нет? Подарите им по телевизору.

Что вы делаете с футболом? Это контактный вид спорта, а вы по каждому поводу бегаете телевизор смотреть. Я считаю, Карасев отработал безобразно. Особенно во втором тайме», – сказал бывший футболист сборной России.

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