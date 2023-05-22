Оздоев о Дзюбе в Турции: «Я бы не сказал, что Артем провалился, «Адана» не его команда. В «Фатихе» он бы 20 забил»
Магомед Оздоев дал оценку выступлениям Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».
«Я бы не сказал, что Артем провалился. Он сам говорит это в плане того, что ощущает так, наверно. Но в первую очередь, мне кажется, ошибка Артема была в том, что он невнимательно изучил саму структуру клуба.
Перед переходом в «Фатих» я изучал, как они вообще играют, в какой футбол. У нас Артем двадцать забил бы за сезон. В нашей команде нацеленность на нападающего. Мы играем на нападающего, поэтому и забивает нападающий.
«Адана» играет на крайних хавов. Это единственная команда, которая практически не разыгрывает от вратаря. В Турции практически все команды разыгрывают от вратаря. А у них или вратарь сразу бьет, или защитник дает диагональ. У них два быстрых крайних хава. Они в зону бьют, и они бегут. А нападающий играет роль, оттягивая защитников. Им нужен очень мобильный нападающий. У них полузащитники забили больше, чем нападающий.
Это не команда Дзюбы была. У них до этого играл Балотелли. У них нацеленность была другая: они играли на Балотелли.
И тут не сложился до конца пазл. У них любое движение: раз-два и туда, и все поддерживают», – сказал хавбек «Фатих Карагюмрюк».
За 4 игры в составе «Адана Демирспор» в текущем чемпионате Турции Дзюба забил 1 мяч. Осенью он расторг с клубом контракт и сейчас выступает за «Локомотив».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Но по факту так и есть
Адана самая неподходящая наверно в мире команды для Дзюбы
Играют вообще без нападающих , два бегунка впереди , быстрый вертикальный контратакующий футбол
Что Дзюба там мог показать ? Он просто не нужен этой команде, ну вот совсем
И кто это вообще ? Не он ли за Камымпашу разрывал , но оказался не нужен Галатасараю что ли