Оздоев о Дзюбе в Турции: «Я бы не сказал, что Артем провалился, «Адана» не его команда. В «Фатихе» он бы 20 забил»

Магомед Оздоев дал оценку выступлениям Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Я бы не сказал, что провалился. Он сам говорит это в плане того, что ощущает так, наверно. Но в первую очередь, мне кажется, ошибка Артема была в том, что он невнимательно изучил саму структуру клуба.

Перед переходом в «Фатих» я изучал, как они вообще играют, в какой футбол. У нас Артем двадцать забил бы за сезон. В нашей команде нацеленность на нападающего. Мы играем на нападающего, поэтому и забивает нападающий.

«Адана» играет на крайних хавов. Это единственная команда, которая практически не разыгрывает от вратаря. В Турции практически все команды разыгрывают от вратаря. А у них или вратарь сразу бьет, или защитник дает диагональ. У них два быстрых крайних хава. Они в зону бьют, и они бегут. А нападающий играет роль, оттягивая защитников. Им нужен очень мобильный нападающий. У них полузащитники забили больше, чем нападающий.

Это не команда Дзюбы была. У них до этого играл Балотелли. У них нацеленность была другая: они играли на .

И тут не сложился до конца пазл. У них любое движение: раз-два и туда, и все поддерживают», – сказал хавбек « ».

За 4 игры в составе « » в текущем чемпионате Турции Дзюба забил 1 мяч. Осенью он расторг с клубом контракт и сейчас выступает за «Локомотив».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!