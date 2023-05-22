Оздоев о Дзюбе в Турции: «Я бы не сказал, что Артем провалился, «Адана» не его команда. В «Фатихе» он бы 20 забил»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия высшая лига Турция Марио Балотелли Магомед Оздоев Адана Демирспор Фатих Карагюмрюк Футбол

Магомед Оздоев дал оценку выступлениям Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Я бы не сказал, что Артем провалился. Он сам говорит это в плане того, что ощущает так, наверно. Но в первую очередь, мне кажется, ошибка Артема была в том, что он невнимательно изучил саму структуру клуба.

Перед переходом в «Фатих» я изучал, как они вообще играют, в какой футбол. У нас Артем двадцать забил бы за сезон. В нашей команде нацеленность на нападающего. Мы играем на нападающего, поэтому и забивает нападающий.

«Адана» играет на крайних хавов. Это единственная команда, которая практически не разыгрывает от вратаря. В Турции практически все команды разыгрывают от вратаря. А у них или вратарь сразу бьет, или защитник дает диагональ. У них два быстрых крайних хава. Они в зону бьют, и они бегут. А нападающий играет роль, оттягивая защитников. Им нужен очень мобильный нападающий. У них полузащитники забили больше, чем нападающий.

Это не команда Дзюбы была. У них до этого играл Балотелли. У них нацеленность была другая: они играли на Балотелли.

И тут не сложился до конца пазл. У них любое движение: раз-два и туда, и все поддерживают», – сказал хавбек «Фатих Карагюмрюк».

За 4 игры в составе «Адана Демирспор» в текущем чемпионате Турции Дзюба забил 1 мяч. Осенью он расторг с клубом контракт и сейчас выступает за «Локомотив».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Здесь будет много шуток и язвы от колхозников всяких ни разу не смотревших чемпионат Турции
Но по факту так и есть
Адана самая неподходящая наверно в мире команды для Дзюбы
Играют вообще без нападающих , два бегунка впереди , быстрый вертикальный контратакующий футбол
Что Дзюба там мог показать ? Он просто не нужен этой команде, ну вот совсем
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
На самом деле Артём неплохой центр форвард и когда у него есть толковые ассистенты игра идёт, как сейчас в Локо. Если он всё-таки перейдёт в Рубин, думаю что и там не потеряется!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1ce
Ответ Chuha-Motibg
Оздоев противоречит себе. В прошлом сезоне нацеленность была на Балотелли. У Аданы хавбеки забивают больше нападающего. Дзюба якобы не анализировал игру Аданы перед переходом. 1. Балотелли никогда не играл вингера. В прошлом скзоне Балотелли стал лучшим бомбардиром. 2. Смотря на то как играл Адана с Балотелли Дзюба видимо и согласился перейти. Трансфер в Лилль и уровень Лацио видимо из этой же оперы балабольства паспортиста.
он не противоречит, ты просто не понял потому что скорее всего не смотрел интервью. Он говорит про структуру клуба что решения там меняют на "раз два". так и получилось что год назад играли с нападающим. Позвали нового нападающего, а в итоге в начале сезона тренер стал играть вообще без нападающих.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ EliseyS
Но и в Фатихе всё же форвард гораздо сильнее Дзюбы - Дианье Поэтому там бы он тоже не заиграл
Это та как определил что он сильнее ?
И кто это вообще ? Не он ли за Камымпашу разрывал , но оказался не нужен Галатасараю что ли
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1ce
Ответ Stop-D
Странно, нет нацеленности на нападающего, но почему-то играли на Балотелли, а как пришел Дзюба так и перестали. Может все-таки тактика команды зависит от уровня игрока!? Когда у тебя в команде играет индивидуально слабый нападающий, то естественно никто не будет на него играть, а будут строить тактику от других игроков с более высоким индивидуальным уровнем. Перейди в Демирспор условно Левандовски, то все сразу начнут на него играть, ибо уровень позволяет решать вопросы, а Дзюба не может, вот и сидел на лавке...
насколько ты недалек в футболе.... Дзюба всем уже доказал что он топ нападающий. Все кто разбираются в футболе прекрасно понимают что в Турции тупо тренер итальянец захотел играть по другому вопреки классному нападающему. я видел матч где Дзюбе даже в выгодной позиции пасы не давали а про испозльзование его сильных качеств я вообще молчу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий