Оздоев о срыве перехода в «Лилль»: «Прислали предложение – по сроку контракта, по условиям, я сказал: «Все нормально». Ситуация между Россией и Украиной повлияла на трансфер»

Теги Лилль лига 1 Франция высшая лига Турция Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк Политика Футбол

Магомед Оздоев рассказал, что его переход в «Лилль» сорвался из-за политической ситуации.

«В начале февраля [2022 года] я получил предложение от французской команды «Лилль». Мне позвонил мой менеджер, сказал: «Мага, так и так, тобой интересуется французский «Лилль». Я сказал: «Почему бы и нет? Мне это нравится». Они тем более были чемпионами страны, играли в Лиге чемпионов. Как раз они играли с «Челси», вышли из группы. Мне это было интересно. Я сказал: «Если есть конкретика, давайте, почему бы нет?»

На следующий день сделали конференц-связь: спортивный директор, посредник со стороны Франции, который принес это предложение, – парень из Бельгии, давно там живет. Мы поговорили со спортивным директором, они были очень заинтересованы. В итоге они вызвали на переговоры уже во Францию представителя.

Оттуда позвонили президент клуба, спортивный директор: они сказали, что вот, все, мы очень заинтересованы, в течение пары дней вышлем предложение клуба. Президент сказал: «Поможем всем, не переживай, приедешь, все будет хорошо».

Через два дня они мне прислали предложение – по сроку контракта, по условиям, остальные моменты, бонусы за результаты, это было расписано, прислали эс-эм-эс от клуба. Менеджер мне переслал, я подтвердил. Я сразу сказал: «Все нормально».

У нас была встреча назначена в Испании после ответной игры «Зенита» с «Бетисом». После 22 февраля это все сошло на нет.

Предварительный контракт должен был быть. Они все должны были прилететь 23-го числа. Та ситуация, которая произошла между Россией и Украиной, повлияла на трансфер. Сказали: «Магомед, извини, так сложилось, что нам нужно подождать-посмотреть, как вообще все будет складываться», – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк» в интервью Нобелю Арустамяну.

«Оздоева «Лилль» хотел подписать. Однако пошла дискриминация, политика вмешалась в спорт». Гаргаев о феврале 2022-го

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21 комментарий

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Злобный Конь
Ситуация...
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-4
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Savardus
Представляете, перешёл такой Оздоев в Лилль, а на презентацию, на огромную сцену перед городом, с женщиной-ведущей, вместо него выходит Сердар Азмун.
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EnzoAmatera
Ответ Очки Дани Алвеса
Что-то слабо верится, если честно. Мага в том сезоне 21/22 восстанавливался после травмы и играл крайне мало. За что им мог заинтересоваться на тот момент чемпион лиги 1 Лилль?
Скаут отдел вместе с тренером высмотрел в нем игрока,который может помочь по тем параметрам,которые нужны были тогда главному тренеру по позиции, так что вполне возможно,что интерес был
+13
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Adeen
Ответ Злобный Конь
Ситуация...
Всё верно. Хреновая ситуация.
+9
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deimon7.7
Ответ Adeen
Всё верно. Хреновая ситуация.
Ситуёвина
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holdenkolfielddd
Ответ Злобный Конь
Ситуация...
Великая Отечественная ситуация
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holdenkolfielddd
Спецситуация, так сказать
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Зелёный гопник
Ответ Злобный Конь
Ситуация...
Ситуэйшен 😁
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ivannumber1
Офигенная история... Очередная)

Кто только куда не переходил у нас. И Дзагоев в Реал, и Захарян в Челси, и Зобнин в МЮ, и Смолов с Шапи в Боруссию...

Но, всегда кому-то что-то мешает) И конечно же, это никак нельзя сравнивать с историей про плохого танцора, которому вечно что-то мешает извне)
+6
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Hitgoe Himgob
Ответ holdenkolfielddd
Великая Отечественная ситуация
А сколько книг то про различные ситуации:
Ситуация и мир Льва Толстого
Искусство ситуации Сунь Цзы
Моя Ситуация Геннадия Трошева
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Игорь Новиков
Ответ Hitgoe Himgob
А сколько книг то про различные ситуации: Ситуация и мир Льва Толстого Искусство ситуации Сунь Цзы Моя Ситуация Геннадия Трошева
Ещё песни разные есть.
- Священная ситуация
- Я на тебе как на ситуации
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Axl_rose
Судьба-а.
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Marcus-light
В интерес и переговоры верю, а в хронологию и мотивы решения - нет
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Gaiar
Ответ ivannumber1
Офигенная история... Очередная) Кто только куда не переходил у нас. И Дзагоев в Реал, и Захарян в Челси, и Зобнин в МЮ, и Смолов с Шапи в Боруссию... Но, всегда кому-то что-то мешает) И конечно же, это никак нельзя сравнивать с историей про плохого танцора, которому вечно что-то мешает извне)
Ну наверное если он великолепен в сложной системе Пирло, то переход в Лилль был вполне возможен
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LaffyTaffy
Ответ ivannumber1
Офигенная история... Очередная) Кто только куда не переходил у нас. И Дзагоев в Реал, и Захарян в Челси, и Зобнин в МЮ, и Смолов с Шапи в Боруссию... Но, всегда кому-то что-то мешает) И конечно же, это никак нельзя сравнивать с историей про плохого танцора, которому вечно что-то мешает извне)
Русь матушка и берёзка не отпускают…
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