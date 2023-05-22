Оздоев думает, что подошел бы «Лацио»: «Зенит» играл в ЛЧ с Дортмундом, «Юве», «Челси» – не фантастический уровень. Уровень, что тебя рылом будут возить, – это «Ман Сити»

Теги Зенит Боруссия Дортмунд Лацио Челси Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев уверен, что мог бы играть за один из сильнейших итальянских клубов.

– Европейский клуб образца нынешнего сезона, на который ты смотришь с уверенностью, что можешь играть там?

– Я думаю, мне подходила бы игра «Лацио». Тот футбол, который они показывают.

Мы играли против них («Зенит» провел два матча с «Лацио» осенью 2020 года в Лиге чемпионов – 1:1, 1:3 – прим. Sports.ru). Мы играли в Лиге чемпионов и против Дортмунда. Ну, я не скажу, что это какой-то фантастический уровень, что мы там не можем играть, вот честно…

Мы играли с тем же Дортмундом, «Лацио», «Ювентусом», «Челси»… Это не такой фантастический уровень, как говорят.

Фантастический уровень, что там рылом тебя будут возить, – это «Манчестер Сити», да, – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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32 комментария

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Саша Пушкин
Президент Лацио: "Оздоев? Впервые слышу об этом игроке!"
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Rudenzik
Оздоев, лучше бы молчал, какой Лацио, в Фатихе играешь - уже хорошо
+37
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Egor Aleksandrovich
МанСити даже Реал "мордой отвозил", о чем он вообще)
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Каба
Ответ Rudenzik
Оздоев, лучше бы молчал, какой Лацио, в Фатихе играешь - уже хорошо
он там ключевой и важный игрок, если что, не лавочник. Не удивлюсь, его возьмут возьмут в команду из зоны ЕК
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Ya Tolik
Ну, мы не впервые слышим от русского футболиста, что европейский футбол - это не такой уж и топ-уровень.
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tolstiy
клоун....
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Артем Коваленко
Ответ Egor Aleksandrovich
МанСити даже Реал "мордой отвозил", о чем он вообще)
Ну ты же его его читал и должен был понять, что Реал, который ЛЧ стабильно берет, вообще не уровень.
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Собака-буддист
Так то их те же Дортмунд и юве возили вторым составом
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Ramon Mercader
Все-таки 1000 раз прав Сергей Богданович, что выкинул эту парочку из команды.
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Эден Азаров
Ответ Кашшай Чакырович
Синий трусливый мешок сравнить с Сити ,Сити их вторым составом выносит после того как они ещё 600 лямов в одно то потратили )))
Финал Лч тебе напомнить?
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&_Bishep_&
Нельзя так не ценить своего футболиста, который столько лет прославлял отечественный футбол.
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Nikita Lomachev
почему наших футболистов трудно кем-то удивить? это не уровень,то не уровень.
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Фифа Алекс
Аааа,так это так теперь называется,он думал...а он знает что думал и реально общаться это разные вещи!)))
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Eugene88
Типичный наш деревяга. Все вокруг не топ и не космос, а наших там нет просто потомучто не хочется видимо)
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Balt
Говорит в стиле тех, как они себя называют, футбиков из медиалиги что мол, в РПЛ легко заиграют. Ну-ну. Уровень... Ну так а чего им лезть из шкуры когда соперник позволяет играть именно так, на таком уровне? Уж в римском дерби или против Милана, с Юве и Интером или в ЛЧ где-нибудь, думаю своё мнение про уровень пересмотрел бы .
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Grime Font
Ответ Кашшай Чакырович
Синий трусливый мешок сравнить с Сити ,Сити их вторым составом выносит после того как они ещё 600 лямов в одно то потратили )))
Аж целых 20 минут возили второй состав Челси
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Жан Поль Бельманда
Почему нет никакой информации по ЧМ U20???
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Ростов-на-Дону
Оздоев - деревянная красная карточка!
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8c8dx72cs7
Да мы бы ща разорвали этот Сити подумал Медведев.
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Michael Boldyrev
Что-то только сейчас понял...а откуда Оздоев это знает?) Он же не играл против "МанСити", вроде. Так бы сыграл и сказал бы, что не какой-то фантастический уровень и все такое.
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Эден Азаров
Ответ Кашшай Чакырович
Хочешь мне напомнить ,как судейка затащил это синий трусливый мешок ?) Зачем , я прекрасно помню как защитник Челси остановил мяч рукой ,но судья даже вар не пошел смотреть ) ты лучше посмотри в таблицу и кто игракт в финале лиги чемпионов и вспомни ,что сделал судейский мешок с трусливым мешком и и что сделал сити с судейским мешком это тот уровень футбола ,который Челси не сможет и через миллион лет играть ))) и посмотри сколько АПЛ выиграл сити и как за последние 6 лет)
Чекай количество ЛЧ))
Да шити и в тот раз подходил к финалу лч в качестве фаворита, команды «с лучшей игрой в мире» и лучшей команды апл, но исход мы все помним)))
Ждем очередной об сер и оправдания в стиле «да пеп просто сам себя переиграл»
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