Магомед Оздоев уверен, что мог бы играть за один из сильнейших итальянских клубов.

– Европейский клуб образца нынешнего сезона, на который ты смотришь с уверенностью, что можешь играть там?

– Я думаю, мне подходила бы игра «Лацио». Тот футбол, который они показывают.

Мы играли против них («Зенит» провел два матча с « » осенью 2020 года в Лиге чемпионов – 1:1, 1:3 – прим. Sports.ru). Мы играли в Лиге чемпионов и против . Ну, я не скажу, что это какой-то фантастический уровень, что мы там не можем играть, вот честно…

Мы играли с тем же Дортмундом, «Лацио», « », « »… Это не такой фантастический уровень, как говорят.

Фантастический уровень, что там рылом тебя будут возить, – это « », да, – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!