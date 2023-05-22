Оздоев думает, что подошел бы «Лацио»: «Зенит» играл в ЛЧ с Дортмундом, «Юве», «Челси» – не фантастический уровень. Уровень, что тебя рылом будут возить, – это «Ман Сити»
Магомед Оздоев уверен, что мог бы играть за один из сильнейших итальянских клубов.
– Европейский клуб образца нынешнего сезона, на который ты смотришь с уверенностью, что можешь играть там?
– Я думаю, мне подходила бы игра «Лацио». Тот футбол, который они показывают.
Мы играли против них («Зенит» провел два матча с «Лацио» осенью 2020 года в Лиге чемпионов – 1:1, 1:3 – прим. Sports.ru). Мы играли в Лиге чемпионов и против Дортмунда. Ну, я не скажу, что это какой-то фантастический уровень, что мы там не можем играть, вот честно…
Мы играли с тем же Дортмундом, «Лацио», «Ювентусом», «Челси»… Это не такой фантастический уровень, как говорят.
Фантастический уровень, что там рылом тебя будут возить, – это «Манчестер Сити», да, – сказал полузащитник «Фатих Карагюмрюк».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Да шити и в тот раз подходил к финалу лч в качестве фаворита, команды «с лучшей игрой в мире» и лучшей команды апл, но исход мы все помним)))
Ждем очередной об сер и оправдания в стиле «да пеп просто сам себя переиграл»