Де Лаурентис выбрал Гасперини на роль тренера «Наполи». Зарплата – 4 млн евро в год (Tutto Napoli)

Теги Аталанта Торино Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Джан Пьеро Гасперини Иван Юрич Футбол

Джан Пьеро Гасперини может возглавить «Наполи» этим летом.

Как сообщил Tutto Napoli журналист Rai Чиро Венерато, президент клуба Аурелио Де Лаурентис выбрал тренера «Аталанты» в качестве человека, который будет работать с командой в случае ухода Лучано Спаллетти.

Контракт с 65-летним специалистом будет заключен на два года. Зарплата – 4 млн евро в год чистыми. Команда будет играть по схеме 3-4-3.

Вместо Гасперини «Аталанту» возглавит его ученик – Иван Юрич из «Торино».

Ранее сообщалось, что Спаллетти из-за ухудшения отношений с Де Лаурентисом собирается уйти из «Наполи».

«Наполи» владеет великий клан кинопродюсеров (семья Де Лаурентис). Они открыли Феллини и Линча, продюсировали фильмы Бондарчука и Рязанова

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56 комментариев

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ulanov.vladislav95@list.ru
Ответ Фарид Харисов
Это как? Что успело случиться то? Шиза Де Лаурентиса или Спалетти решил на повышении пойти?
поговаривают шиза Де Лаурентиса
+59
-1
+58
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Кирилл Голивец
Ответ Direct free kick
RIP Наполи
Хвиче надо бежать, если так... Гасперини его будет учить персональному прессингу и механическим установкам.
+52
-1
+51
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Фарид Харисов
Это как? Что успело случиться то?

Шиза Де Лаурентиса или Спалетти решил на повышении пойти?
+53
-5
+48
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ВладимирНеПутин
Спалетти правильно сделает, если уйдет сейчас, после Чемпионского сезона. Сейчас лидеры уйдут и непонятно, кого купят, то есть строить новую команду. Лучше уж уйти красиво, Чемпионом
+35
0
+35
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TaR
Хорошая новость для Миранчука, раз Торино выкупать не собирается
+30
-1
+29
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Direct free kick
Ответ Кирилл Голивец
Хвиче надо бежать, если так... Гасперини его будет учить персональному прессингу и механическим установкам.
От этого самодура бегут все в итоге, не только ошпаренный арг папка гомес
+19
-2
+17
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Sinister Kid
Прям многоходовочкой Тухеля повеяло. А Спаллетти куда?
+18
-2
+16
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Direct free kick
RIP Наполи
+17
-2
+15
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Solar Eagle
В итоге Миранчук вернется из аренды, а там опять Юрич . хорошая многоходовочка!
+12
0
+12
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Ya Tolik
Если так, то как всё складно.. для Миранчука. Из Аталанты даже не придётся уходить, "новый" тренер его ценит.
+12
0
+12
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Люблю Марго Робби
Ого......нежданчик
+13
-2
+11
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Матвей Суицидин
Миранчук зашел в чат)
+11
0
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Ебздрогыч
Зачем менять тренера, который впервые за 30 с лишним лет привел команду к чемпионству, да еще и с таким отрывом?
+9
0
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ oddnoise
Когда вообще такое было, чтобы тренер уходил после взятия чемпионата?..
Сарри в Ювентусе например, Капелло в реале
+5
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пей
Жирной утятиной попахивает - во-первых союз Гасперини с Наполи продлится от силы несколько месяцев если не меньше так как терпеть его скверный характер в большом клубе долго не будут, во-вторых уверен сам Гасперини не горит большим желанием ехать в город, где его постоянно оскорбляют местные болельщики.
+5
-1
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Aleksey Yashin
Может быть попробовать наладить отношения с тренером, который со времён Марадоны наконец принёс чемпионство? Да нее, фигня какая-то
+4
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spartak_1988
У Де Лаурентиса со Спалетти расходятся взгляды на будущее проекта клуба Наполи, вот и все.
+3
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Милан 737...
А схему 3-4-3 сам Де Лаурентис придумал ?
+3
0
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TylerDurden
Ответ Direct free kick
От этого самодура бегут все в итоге, не только ошпаренный арг папка гомес
Кто "все"? Этот "самодур" творил подлинную магию и выдавал три сезона шоу каждый уик-энд в Сериале, на фоне которого потуги толстосумов выглядели футболом из прошлого века.
+3
0
+3
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0rbit
Прекрасные новости. Гасперини топить Наполи - Юрич подтаскивать Бергамо.
+2
0
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selso99
Этот физрук загубит все плюсы Хвичи за сезон
+4
-2
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Олег Карпов
Ответ oddnoise
Когда вообще такое было, чтобы тренер уходил после взятия чемпионата?..
зидан в 20,конте в 21
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Мужанов Дмитрий Александрович
Надеюсь Спагетти не в Ювентус собрался.
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Вячеслав_Анатолич
Ответ ВладимирНеПутин
Спалетти правильно сделает, если уйдет сейчас, после Чемпионского сезона. Сейчас лидеры уйдут и непонятно, кого купят, то есть строить новую команду. Лучше уж уйти красиво, Чемпионом
Так, а чем текущая команда не дело рук спалетти? Тренер он опытный, многое повидавший да и в развитие работать он умеет. Другой вопрос это взаимоотношения с президентом, который уж совсем не душка.
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Абдул Абакаев
вот так рокировочка
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