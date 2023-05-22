Де Лаурентис выбрал Гасперини на роль тренера «Наполи». Зарплата – 4 млн евро в год (Tutto Napoli)
Джан Пьеро Гасперини может возглавить «Наполи» этим летом.
Как сообщил Tutto Napoli журналист Rai Чиро Венерато, президент клуба Аурелио Де Лаурентис выбрал тренера «Аталанты» в качестве человека, который будет работать с командой в случае ухода Лучано Спаллетти.
Контракт с 65-летним специалистом будет заключен на два года. Зарплата – 4 млн евро в год чистыми. Команда будет играть по схеме 3-4-3.
Вместо Гасперини «Аталанту» возглавит его ученик – Иван Юрич из «Торино».
Ранее сообщалось, что Спаллетти из-за ухудшения отношений с Де Лаурентисом собирается уйти из «Наполи».
«Наполи» владеет великий клан кинопродюсеров (семья Де Лаурентис). Они открыли Феллини и Линча, продюсировали фильмы Бондарчука и Рязанова
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Шиза Де Лаурентиса или Спалетти решил на повышении пойти?