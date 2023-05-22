Джан Пьеро Гасперини может возглавить «Наполи» этим летом.

Как сообщил Tutto Napoli журналист Rai Чиро Венерато, президент клуба выбрал тренера «Аталанты» в качестве человека, который будет работать с командой в случае ухода .

Контракт с 65-летним специалистом будет заключен на два года. Зарплата – 4 млн евро в год чистыми. Команда будет играть по схеме 3-4-3.

Вместо Гасперини «Аталанту» возглавит его ученик – из « ».

Ранее сообщалось, что Спаллетти из-за ухудшения отношений с Де Лаурентисом собирается уйти из « ».

«Наполи» владеет великий клан кинопродюсеров (семья Де Лаурентис). Они открыли Феллини и Линча, продюсировали фильмы Бондарчука и Рязанова

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