Спаллетти хочет уйти из «Наполи» – у него испортились отношения с Де Лаурентисом. Лучано не принял предложение о новом контракте

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Футбол

Лучано Спаллетти хочет уйти из «Наполи», утверждают несколько итальянских газет.

Как сообщает Corriere dello Sport, у Спаллетти испортились отношения с Аурелио Де Лаурентисом. Президент «Наполи» пытается их наладить, но пока безуспешно. Чтобы сохранить Лучано, Де Лаурентис готов предложить ему новый контракт сроком до 2025 года, но на данный момент тренер не собирается менять свое решение.

La Repubblica добавляет, что встреча по поводу возможного продления контракта прошла неудачно. Спаллетти не принял предложение о продлении сотрудничества сроком на два года с повышением зарплаты с 2,8 до 3,5 млн евро в год.

Стороны попытаются найти компромисс, но не исключено, что Спаллетти покинет «Наполи».

Возможен вариант, при котором Спаллетти останется в «Наполи» еще на сезон и уйдет летом 2024-го, когда закончится срок действия его нынешнего контракта. Но, как предполагается, такой вариант развития событий будет не очень хорошим для «Наполи», так как команда целый год не будет знать, останется ли тренер, который руководит ею.

В этом сезоне «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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62 комментария

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Тюменец
Спалл прикинул, что повторить нечто подобное в Неаполе едва удастся, а тренерская миграция в межсезонье будет приличная.
Не удивлюсь, если один лысый еврей, уже набирает телефончик очередного лысого шарлатана... ))
+120
-10
+110
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Sergey
Ответ Тюменец
Спалл прикинул, что повторить нечто подобное в Неаполе едва удастся, а тренерская миграция в межсезонье будет приличная. Не удивлюсь, если один лысый еврей, уже набирает телефончик очередного лысого шарлатана... ))
Возможно еще готовится распродажа лидеров Наполи
+75
-1
+74
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Александр Белов
Понимает что выдал максимум с этой командой, поэтому лучше уйти сейчас на пике, чем быть уволенным с позором в недалёком будущем. Хитрый лис))
+74
-8
+66
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Н.Ф.
Просто сравните предлагаемые 3,5 млн от Лаурентиса с зарплатой Аллегри, которого Спаллетти дважды поимел в этом сезоне с общим счётом 6:1, и вы поймёте позицию Лучано.
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-DF-
Насколько помню, Спаллетти обещал в своё время, что будет работать помощником у Семака )
Может настал тот самый момент? )))
+30
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Ashan Sorokin
Ответ Sergey
Возможно еще готовится распродажа лидеров Наполи
Естественно, развести англичан на деньги святое дело )
+29
-6
+23
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Batt Monner
Ответ Игорь Новиков
Де Лаурентис - самодур.
Де Лаурентис чел, который с небольшими ресурсами создал уже 3 симпатичных Наполи - Маццари, Сарри, Спалетти. Он почти всегда в зоне ЛЧ, пока Миланы и Интеры сотрясает нестабильность
+19
-5
+14
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Любезный Коссутий
Ответ Sergey
Милан?
Тоттенхэм.
+16
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<~Inter~>
Дело по сути в деньгах. Идеальная возможность выбить себе хороший контракт в АПЛ в условном Тоттенхэме
+8
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Under
Ответ Александр Белов
Понимает что выдал максимум с этой командой, поэтому лучше уйти сейчас на пике, чем быть уволенным с позором в недалёком будущем. Хитрый лис))
с позором всё же перебор
скорее, примерно как Раньери из Лестера
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Горькие слёзы Моуриньо
Думаю этот Наполи и Спалетти прыгнули выше головы. В след сезоне эта команда не повторит такой футбол + соперники научатся играть поотив них. Наверняка еще кого-то продадут из основы. Так что это была просто красивая вспышка в итальянском футболе.
Спалетти не выглядит тренером, который сможет вытачивать из года в год команду, улучшая ее до совершенства. А Де Лаурентис не выглядит человеком, который будет вкладываться в игроков для тренера.
Так что в целом все очевидно
+9
-5
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44ndfwwgbr
Ответ Sergey
Возможно еще готовится распродажа лидеров Наполи
Осимхена наверняка купит кто-то из топов, а возможно и Кварадону. Зарплаты в Наполи на фоне топов мизерные.
+3
-1
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Balt39
Ответ Александр Белов
Понимает что выдал максимум с этой командой, поэтому лучше уйти сейчас на пике, чем быть уволенным с позором в недалёком будущем. Хитрый лис))
Да. Если бы остался, то произошло бы тоже самое, что и с Раньери в Лестере. Там Канте и Марез соскачили и клуб поплыл, здесь Ким и Осимхен скорее всего уйдут.
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Pb-SE
Пусть Семака подпишут. Тут его называют гениальным тренером. Вот пусть и покажет свое мастерство против Интера и Ювентуса.
Да и опыт игры в ЛЧ в первой корзине есть.
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petro42z
А вдруг ПСЖ возглавит?
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Я всех их сделал
Ответ Н.Ф.
Просто сравните предлагаемые 3,5 млн от Лаурентиса с зарплатой Аллегри, которого Спаллетти дважды поимел в этом сезоне с общим счётом 6:1, и вы поймёте позицию Лучано.
Аллегри свою зарплату получил, имея за спиной 6 скудетто, 4 кубка, суперкубки и финалы ЛЧ, а так же звание одного из лучших тренеров Европы второй половины 10-х, кто знал что он настолько деградировал, казалось что этот человек точно вернёт скудетто, поэтому такие деньги ему и выписали, сейчас бы конечно такой контракт ему и близко никто не дал, так что Спаллетти не нужно на него ориентироваться, когда он добьётся хотя бы половины того, что имеет Макс, тогда пускай и требует аналогичную з/п, Квальярелла в 2019 тоже забил больше Роналду, как Иммобиле год спустя, и что им теперь идти требовать аналогичные 30 млн в год себе что ли, полностью игнорируя экономические возможности своего клуба и свой бэкграунд, который у Спаллетти в общем довольно лузерский в Италии и в Европе и топ-тренером он никогда не считался, сейчас выстрелил наконец на фоне убогости всех остальных команд, но нет гарантий что это повторится, а карета не превратится снова в тыкву, когда против него и отдельных игроков научатся играть
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Kirkoroff
Ответ Я всех их сделал
Аллегри свою зарплату получил, имея за спиной 6 скудетто, 4 кубка, суперкубки и финалы ЛЧ, а так же звание одного из лучших тренеров Европы второй половины 10-х, кто знал что он настолько деградировал, казалось что этот человек точно вернёт скудетто, поэтому такие деньги ему и выписали, сейчас бы конечно такой контракт ему и близко никто не дал, так что Спаллетти не нужно на него ориентироваться, когда он добьётся хотя бы половины того, что имеет Макс, тогда пускай и требует аналогичную з/п, Квальярелла в 2019 тоже забил больше Роналду, как Иммобиле год спустя, и что им теперь идти требовать аналогичные 30 млн в год себе что ли, полностью игнорируя экономические возможности своего клуба и свой бэкграунд, который у Спаллетти в общем довольно лузерский в Италии и в Европе и топ-тренером он никогда не считался, сейчас выстрелил наконец на фоне убогости всех остальных команд, но нет гарантий что это повторится, а карета не превратится снова в тыкву, когда против него и отдельных игроков научатся играть
Не спешите списывать аллегри. Думаю он себя покажет в следующем сезоне. Я не его поклонник если что. Скорее даже наоборот. Просто очевидно что юве нужна была перестройка и с проблемами бы столкнулся любой тренер.
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Безумный Макс
как это вообще возможно?!))
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Семён Жуйло
Так давно уже писали - Спал хочет не меньше 4 млн. А Лаурентис всё пытается сэкономить. Видимо рассчитывает больше 33 лет прожить, до следующего скудетто.
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tampa-bay
Классика. Де Лаурентис психованный мужик с мерзким характером, неудивительно
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Igorrr
Задумался о Динамо ?
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nick-basil
Думаю это предлог. Наполи вряд ли повторит успех этого года. А тифози с дерьмом сожрут сто пудов. Спалетти четко это представляет.
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Рашпель793
Учитывая специфичного Де Лаурентиса и возможную распродажу, в принципе то даже и логично уйти на пике.
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Милан 737...
Недолго продолжалась сказка, жаль ...
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<~Inter~>
Ответ Игорь Новиков
Молодец. Кто спорит? Правда, это не отменяет того, что он самодур) Легендарный Дзампарини скромный Палермо выводил в еврокубки, собирая топ-игроков вроде Кавани, Дибалы, Пасторе. Но он тоже самодур.
ДеЛау просто не любит рисковать. Если забыть про эйфорию от победы, то предложение ДеЛау более чем адекватное и тут думаю сам Спалетти не хочет рисковать оставаясь там надолго
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