Спаллетти хочет уйти из «Наполи» – у него испортились отношения с Де Лаурентисом. Лучано не принял предложение о новом контракте
Лучано Спаллетти хочет уйти из «Наполи», утверждают несколько итальянских газет.
Как сообщает Corriere dello Sport, у Спаллетти испортились отношения с Аурелио Де Лаурентисом. Президент «Наполи» пытается их наладить, но пока безуспешно. Чтобы сохранить Лучано, Де Лаурентис готов предложить ему новый контракт сроком до 2025 года, но на данный момент тренер не собирается менять свое решение.
La Repubblica добавляет, что встреча по поводу возможного продления контракта прошла неудачно. Спаллетти не принял предложение о продлении сотрудничества сроком на два года с повышением зарплаты с 2,8 до 3,5 млн евро в год.
Стороны попытаются найти компромисс, но не исключено, что Спаллетти покинет «Наполи».
Возможен вариант, при котором Спаллетти останется в «Наполи» еще на сезон и уйдет летом 2024-го, когда закончится срок действия его нынешнего контракта. Но, как предполагается, такой вариант развития событий будет не очень хорошим для «Наполи», так как команда целый год не будет знать, останется ли тренер, который руководит ею.
В этом сезоне «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии.
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Не удивлюсь, если один лысый еврей, уже набирает телефончик очередного лысого шарлатана... ))
Может настал тот самый момент? )))
скорее, примерно как Раньери из Лестера
Спалетти не выглядит тренером, который сможет вытачивать из года в год команду, улучшая ее до совершенства. А Де Лаурентис не выглядит человеком, который будет вкладываться в игроков для тренера.
Так что в целом все очевидно
Да и опыт игры в ЛЧ в первой корзине есть.