Спаллетти хочет уйти из «Наполи» – у него испортились отношения с Де Лаурентисом. Лучано не принял предложение о новом контракте

Лучано Спаллетти хочет уйти из «Наполи», утверждают несколько итальянских газет.

Как сообщает Corriere dello Sport, у Спаллетти испортились отношения с . Президент «Наполи» пытается их наладить, но пока безуспешно. Чтобы сохранить , Де Лаурентис готов предложить ему новый контракт сроком до 2025 года, но на данный момент тренер не собирается менять свое решение.

La Repubblica добавляет, что встреча по поводу возможного продления контракта прошла неудачно. Спаллетти не принял предложение о продлении сотрудничества сроком на два года с повышением зарплаты с 2,8 до 3,5 млн евро в год.

Стороны попытаются найти компромисс, но не исключено, что Спаллетти покинет «Наполи».

Возможен вариант, при котором Спаллетти останется в «Наполи» еще на сезон и уйдет летом 2024-го, когда закончится срок действия его нынешнего контракта. Но, как предполагается, такой вариант развития событий будет не очень хорошим для «Наполи», так как команда целый год не будет знать, останется ли тренер, который руководит ею.

В этом сезоне « » впервые за 33 года стал чемпионом Италии.

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