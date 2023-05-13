Спаллетти подтвердил, что намерен остаться в «Наполи». Идут переговоры о контракте до 2025-го

Лучано Спаллетти подтвердил, что он намерен остаться в «Наполи».

«Вчера у нас была позитивная встреча с президентом [Аурелио Де Лаурентисом] – будущее будет захватывающим, я в этом уверен», – сказал итальянец.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что со Спаллетти ведутся переговоры о новом контракте до июня 2025 года. «Наполи» ранее стал чемпионом Италии.

Спаллетти возродил ложных девяток и отказался от столбов с фантазистами. Он главный изобретатель футбольной Италии

Другой Спаллетти: охотничьи собаки, своя винодельня, мегаколлекция футболок и любовь к России