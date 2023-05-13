Спаллетти подтвердил, что намерен остаться в «Наполи». Идут переговоры о контракте до 2025-го

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Фабрицио Романо Футбол

Лучано Спаллетти подтвердил, что он намерен остаться в «Наполи».

«Вчера у нас была позитивная встреча с президентом [Аурелио Де Лаурентисом] – будущее будет захватывающим, я в этом уверен», – сказал итальянец.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что со Спаллетти ведутся переговоры о новом контракте до июня 2025 года. «Наполи» ранее стал чемпионом Италии.

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2 комментария

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Кирилл.С-Пб
Ух, и зарплату же он себе выторгует )))
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Enchanter WIZZARD
Может потом будет жалеть. Мог уйти легендой, а в 25 году может уйти со скандалом после например унылого 7 места в серии А. А сейчас на хайпе можно уйти и подоить условный Тоттенхэм)
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