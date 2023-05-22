Мостовой о судействе в матче «Спартак» – ЦСКА: «Карасев – первый, кто не назначил пенальти за наступ, и это правильно. Второго пенальти для меня не было»

Александр Мостовой высоко оценил судейство Сергея Карасева в матче «Спартак» – ЦСКА.

«Нужно отдать должное Карасеву – он стал первым судьей, который не стал назначать пенальти за наступ. Правильно, что он его не поставил, потому что его не было. Мы смеемся над этими наступами, но уже не смешно становится. Человек выбивает мяч, потом ногу он куда денет, которой выбивал его?

Хорошо, что арбитр здесь разобрался, в принципе, к ВАР здесь можно было и не обращаться, ВАР должен был сам подсказать, и все.

По второму пенальти – я сначала подумал, что он был, потому что когда человек падает так, как будто собирается прыгнуть в бассейн, могло показаться, что там был какой-то смертельный удар: в ногу, голеностоп, еще куда-то. Но когда я посмотрел повтор два или три раза, то понял, что для меня это не пенальти», – сказал бывший игрок « ».

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