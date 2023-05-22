Мостовой о судействе в матче «Спартак» – ЦСКА: «Карасев – первый, кто не назначил пенальти за наступ, и это правильно. Второго пенальти для меня не было»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Сергей Карасев видеоповторы Футбол

Александр Мостовой высоко оценил судейство Сергея Карасева в матче «Спартак» – ЦСКА.

«Нужно отдать должное Карасеву – он стал первым судьей, который не стал назначать пенальти за наступ. Правильно, что он его не поставил, потому что его не было. Мы смеемся над этими наступами, но уже не смешно становится. Человек выбивает мяч, потом ногу он куда денет, которой выбивал его?

Хорошо, что арбитр здесь разобрался, в принципе, к ВАР здесь можно было и не обращаться, ВАР должен был сам подсказать, и все.

По второму пенальти – я сначала подумал, что он был, потому что когда человек падает так, как будто собирается прыгнуть в бассейн, могло показаться, что там был какой-то смертельный удар: в ногу, голеностоп, еще куда-то. Но когда я посмотрел повтор два или три раза, то понял, что для меня это не пенальти», – сказал бывший игрок «Спартака».

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14 комментариев

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Алексей Маликов
Александр, не кажИтесь глупее, чем вы есть.

Во-первых, "Зениту" подсобили, и за такой же наступ пенальти поставили. Вопрос: почему остальным нет???

Во-вторых, Мозес умело подрисовал пенальти. Плохо? Наверное, не хорошо. Но Комличенко, например, так не считает. Да никто так не считает, у кого есть возможность подрисовать. А удар по ноге Мозеса был!!! Купите себе пенсне, Александр. И видеть будете лучше, и выглядеть умнее.

Ну, и в-третьих.... Чёткого определения оффсайда у Игнатова так никто и не нарисовал, а значит, всё должно было решиться а пользу нападения. Не решилось. Где же ваше мнение по этому очень животрепещущему моменту, Александр? Нет его.

А уж не ангажированы ли вы тогда, царь? Кем, даже спрашивать не рискну.
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sergspartak
Ногу поджать можно и упасть или можно было одернуть ее сразу после наступа. Все почти наступы являются случайными, на то они и наступы, а фол и желтая дается за то, что наступ шипами может нанести травму и не важно поэтому случайно или нет, мог убрать ногу или нет, в мяч сыграл или нет. В центре поля всегда это фол и желтая, ни разу не видел чтобы отменяли из-за касания мяча или еще чего-то.
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Spartakus1984
Карасев первый?а как же в ситуации когда наступили на ногу Бальде?Судья по фамилии Ку-ку не назначил.Мостовой кловун
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Александр Шаманов
В этом чемпионате тогда вообще не было ни одного пенальти….
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mnogokotin-
а вот и эксперт по судейству подъехал )
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Cst Cap
Похоже Царь-то ненастоящий. Подменили демоны!
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mnogokotin-
Ответ Spartakus1984
Карасев первый?а как же в ситуации когда наступили на ногу Бальде?Судья по фамилии Ку-ку не назначил.Мостовой кловун
факт )
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Торна
Карасев второй. Первый Кукуян. Написали бы в правилах « на ноги игроков Спартака» наступать разрешено» и все вопросы бы отпали. А то Зениту дают, Ростову дают-дают, а тут не дают. Надо это прописать и узаконить
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AIBOLIT66
это вообще не тот случай...одно дело когда игрок играет в мяч, а потом куда -то наступает и другое дело когда НЕ играет в мяч и наступает. Играющий в мяч, как правило , не наказывается, если нет параллельных нарушений второй ногой или рукой или ещё как ...
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Алексей Лунев
Что только не скажешь чтобы с газ тв не выгнали
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mnogokotin-
Ответ Данила Вишневский
В топ лигах вообще такое не смотрят. Это часть игры, жесткость создаёт свою релищность, тем более неумышленная
мы что в топ лигах? xdddddddddddddddddddd
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