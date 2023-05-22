Быстров об офсайдных линиях в РПЛ: «Давно уже должны работать. Пошли на три буквы со своими идеями!»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия телевидение судьи Александр Алаев видеоповторы соцсети технологии Футбол

Владимир Быстров считает, что офсайдные линии в Мир РПЛ уже должны были начать работать.

В феврале РФС заключил соглашение с китайским поставщиком Rigour Tech на предоставление оборудования и лицензий. В настоящий момент виртуальная система определения офсайдных линий проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА. Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что офсайдные линии могут вновь появиться в турнире со следующего сезона.

«Пошли на три буквы со своими идеями! Они уже давно должны работать», – прокомментировал заявление Алаева бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» в своем телеграм-канале.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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16 комментариев

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Мартинелли
Только китайцы могут линии рисовать, наши не умеют
+21
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+21
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Kazbek Ilyassovskiy
Красные линии не работают, что уж говорить про офсайдные
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Vatikan
*жест Соболева*
+6
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СИ
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Полностью согласен с Быстровым. Алаев с Митрофановым, сколько миллионов рублей или тысяч евро было отвалено Голландской компании за проект реформы российского футбола..? А результаты есть? А то может быть по Высоцкому - “ Где деньги, Зин?”
« никогда не было и вот опять»
Деньги китайцам заплатили или нет?
Вообще то если заключаются договора и если они не выполняются и если деньги выплачиваются то я думаю нужно чтобы чиновники выплачивали в таком случае из собственного кармана.
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Только Крылья
а почему к китайцам обращаемся опять? своих программистов нет? есть! наши все программы зарубежные взламывают, свои пишут. уж линии бы смогли нарисовать
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Dinamik1
Не подумайте про Володьку плохо.Высоко образованый и эрудированый он имел ввиду"пошли.они на фиг"а вы что подумали.
+1
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poolshh
Ох уж эти невидимые линии. Китайские.
А три буквы - это ВАР?
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Quiet Dad
Пошли на КВН?
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olander
А мне нынешняя ситуация вполне по душе. Без линий. Боковой смотрит, если явно ошибается, ВАР поправит, а неявный момент, тут уж, как он увидел. Просто идеально. Лучше, чем эти миллиметры ловить
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Ковид 07.10.52
Вот Володька ...ничего не боится....взял своих земляков, которые довели футбол до такого..., послал на три буквы...могут и от корыта матчтв оторвать....как-то неуважительно к своим кормильцам....
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Spartak ist besser
Ответ Мартинелли
Только китайцы могут линии рисовать, наши не умеют
Могут, никто и не сомневается. Но чтобы больше бабок освоить, отдадут рисовать китайцам.
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Мартинелли
Ответ Spartak ist besser
Могут, никто и не сомневается. Но чтобы больше бабок освоить, отдадут рисовать китайцам.
Так не работает, зачем китайцам отдавать много прибыли, если можно своим фирмам
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Vatikan
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Красные линии не работают, что уж говорить про офсайдные
Ну так начать надо с офсайдных.
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