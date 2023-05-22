Быстров об офсайдных линиях в РПЛ: «Давно уже должны работать. Пошли на три буквы со своими идеями!»
Владимир Быстров считает, что офсайдные линии в Мир РПЛ уже должны были начать работать.
В феврале РФС заключил соглашение с китайским поставщиком Rigour Tech на предоставление оборудования и лицензий. В настоящий момент виртуальная система определения офсайдных линий проходит финальный тест для получения сертификата ФИФА. Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что офсайдные линии могут вновь появиться в турнире со следующего сезона.
«Пошли на три буквы со своими идеями! Они уже давно должны работать», – прокомментировал заявление Алаева бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» в своем телеграм-канале.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
« никогда не было и вот опять»
Деньги китайцам заплатили или нет?
Вообще то если заключаются договора и если они не выполняются и если деньги выплачиваются то я думаю нужно чтобы чиновники выплачивали в таком случае из собственного кармана.
А три буквы - это ВАР?