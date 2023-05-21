«Главный клоун в дерби, знакомьтесь!» Быстров о Соболеве, удаленном в матче «Спартак» – ЦСКА
Владимир Быстров дал негативную оценку поведению Александра Соболева в московском дерби.
На 65-й минуте форвард «Спартака» проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.
Оба футболиста были удалены главным арбитром Сергеем Карасевым.
«Главный клоун в дерби, знакомьтесь!» – написал бывший полузащитник «Спартака» в телеграм-канале, приложив картинку с паяцем с лицом Соболева.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Быстров петух.
А Саню хорошо бы штрафануть на приличную сумму. Задолбал уже команду подставлять.