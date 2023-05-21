«Главный клоун в дерби, знакомьтесь!» Быстров о Соболеве, удаленном в матче «Спартак» – ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Виллиан Роша Александр Соболев Футбол

Владимир Быстров дал негативную оценку поведению Александра Соболева в московском дерби.

На 65-й минуте форвард «Спартака» проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

Оба футболиста были удалены главным арбитром Сергеем Карасевым.

«Главный клоун в дерби, знакомьтесь!» – написал бывший полузащитник «Спартака» в телеграм-канале, приложив картинку с паяцем с лицом Соболева.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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143 комментария

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Ilia Tikhonov
Первый раз полностью согласен с Володькой
+386
-53
+333
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fil_spb
Только не клоун. Клоун - нормальная, уважаемая профессия. Зачем эту профессию пачкать об Соболева? Соболев - главный подлец. И не дерби, а всей РПЛ.
+277
-31
+246
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Ilia Tikhonov
Ответ Ilia Tikhonov
Первый раз полностью согласен с Володькой
Спартаковцы,че минусить то?вам самим по фану что за вас этот ограниченный играет?
+126
-31
+95
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Кирилл
Как будто бы это только стало известно )))
+66
-16
+50
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Умелец_Мэнни
Переплюнул самого Быстрова)
+52
-5
+47
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Честный контроль
Дельфин позорище не только ФКСМа, но и всего российского футбола
+34
-10
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Svobodu Mne
Соболиный пух,
Быстров петух.
+31
-9
+22
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Owen_the_Simple
Ответ Ilia Tikhonov
Спартаковцы,че минусить то?вам самим по фану что за вас этот ограниченный играет?
Сеkта же
+42
-21
+21
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Пользователь Huawei
Ответ Умелец_Мэнни
Переплюнул самого Быстрова)
Поэтому и злится. 😂
+21
-4
+17
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Геннадий2312
Соболев конечно не прав, тем более в такой игре. Карасёв клоун, всем по жёлтой и разошлись.
+17
-1
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Ninjah
Если честно, Соболев ведет себя, как школотряс обычный.
+22
-6
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Анастасия98.98
Ну тут нельзя не согласиться с Быстровым. Соболев–такое позорище
+21
-7
+14
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Updated
У Соболева абсолютно мозг отсутствует, если не понимает последствий таких выходок.И пох ему, что не только команду подводит, но и клуб позорит.
+13
-1
+12
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Старик Стариканов
Только 28 туре Соболев получил первую красную в сезоне,хотя давно уже 3-4 наиграл
+17
-6
+11
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Алексей Маликов
Вова, ты был хорошим футболистом, а симулянтом - ещё лучше. Тебе ли осуждать Соболева?

А Саню хорошо бы штрафануть на приличную сумму. Задолбал уже команду подставлять.
+14
-4
+10
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ruy9obryb590
Самая главная "ночная бабочка" российского футбола высказалась
+13
-3
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igls54
Самый мерзкий из дельфинов.
+15
-5
+10
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Severfan
Ответ fil_spb
Только не клоун. Клоун - нормальная, уважаемая профессия. Зачем эту профессию пачкать об Соболева? Соболев - главный подлец. И не дерби, а всей РПЛ.
факт
+16
-6
+10
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ruy9obryb590
Ответ Svobodu Mne
Соболиный пух, Быстров петух.
Быстров главная "ночная бабочка" двух столиц
+14
-6
+8
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Caustic
Ответ Умелец_Мэнни
Переплюнул самого Быстрова)
Матч-легенда: Промес обошел Титова, Соболев - Быстрова. :-)))
+8
0
+8
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DeniSM
Ух Саша всем накинул )))
+17
-10
+7
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Каратель88
Ответ fil_spb
Только не клоун. Клоун - нормальная, уважаемая профессия. Зачем эту профессию пачкать об Соболева? Соболев - главный подлец. И не дерби, а всей РПЛ.
Он скорее дурачок ,нежели подлец
+7
-1
+6
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Удар Кержакова
Я своим друзьям спартачам после удаления написал. Более отвратительного игрока в РПЛ не было со времен Быстрова. Я не ошибся.
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Spartakus1984
Соболев псих.но быстров сам клоун еще тот))
+10
-5
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Doubler
Сане надо до начала следующей предсезонки серьезно позаниматься с психотерапевтом, потому что окончательно крышак едет
+6
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