Владимир Быстров дал негативную оценку поведению Александра Соболева в московском дерби.

На 65-й минуте форвард «Спартака» проиграл в штрафной борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест .

Оба футболиста были удалены главным арбитром .

«Главный клоун в дерби, знакомьтесь!» – написал бывший полузащитник « » в телеграм-канале, приложив картинку с паяцем с лицом Соболева.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!